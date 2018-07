Herzklopfen in den Irrungen und Wirrungen der Liebe: Maria Martin als Susanna mit ihrem Figaro Jovan Koscica. Für den Bariton ist es bereits die dritte Opernproduktion. (Gerbracht)

Na sowas! Da vollzieht sich auf der Bühne des Theaters am Leibnizplatz doch eine veritable Revolution, die dem revolutions- und freiheitsbewegten Plot von Mozarts „Die Hochzeit des Figaro“ alle Ehre macht. Immerhin stand die literarische Vorlage der Oper von Pierre Augustin Caron de Beaumarchais im vorrevolutionären Frankreich des 18. Jahrhunderts auf dem Index der Zensur. Von einer studentischen Revolution spricht zumindest Ulrich Sprenger von der Hochschule für Künste (HfK) Bremen und Dirigent der alljährlichen Semester-Opern-Abschluss-Produktion, die am Freitag, 13. Juli, um 19.30 Uhr im Theater am Leibnizplatz Premiere hat.

Angezettelt hat diese Revolution die Mezzosopranistin Ana Cooks, die gerade eben als ständig verliebter Page Cherubino in Brokat-Livree wie ein Schmetterling über die Bühne flattert – und, schwupps, frech den Kopf unter den Rock der Gräfin Almaviva steckt. Eigentlich werden die Semester-Abschluss-Produktionen der HfK generell nur vom Klavier aus begleitet. Dieses Mal aber haben sich die Studierenden selbst ihr 27 Musiker starkes Kammerorchester organisiert.

„Normalerweise haben wir an der Hochschule für Künste nur Orchesterprojekte, die Praxis in der Oper fehlt uns dagegen total“, kritisiert Miriam Göbel aus der Neustadt vom Orchestervorstand. „Und das, obwohl der 'Figaro' doch zu den am meisten gefragten Vorspiel- und Vorsing-Opern an den rund 60 deutschen Opernhäusern gehört“, moniert Ana Cooks alias Cherubino.

„Sagt holde Frauen, die ihr sie kennt, sagt, ist das Liebe, was hier so brennt?“, heißt es in der deutschen Übersetzung der Cherubino-Arie. Gesungen wird selbstverständlich auf Italienisch, wie es mittlerweile an fast allen internationalen Opernhäusern Usus ist.

Lorenzo da Ponte, venezianischer Lebemann und Librettist dreier großer Mozart-Opern, hat gemeinsam mit dem Komponisten viele Rezitative, den sogenannten Sprechgesang, in die „Hochzeit des Figaro“ eingebaut. Und da sollte das Italienische schon verständlich sein. Für den nötigen sprachlichen Feinschliff sorgte Alice Meregaglia, die junge Italienerin, die für ihre Meriten als Chordirektorin am Theater Bremen jüngst mit dem Kurt-Hübner-Preis ausgezeichnet wurde. Die Zusammenarbeit mit der Bremer Shakespeare Company (von Ausstatterin Heike Neugebauer stammen die Figaro-Kostüme) und dem Theater Bremen läuft seit Jahren wie am Schnürchen. So wird der junge Chinese Dong Fang Xie gleich in der zweiten Opernproduktion der neuen Saison in Verdis „Maskenball“ als Matrose Silvano am Goetheplatz auf der Bühne stehen.

Gerade springt der Masterstudent aus Findorff als ungetreuer Graf Almaviva auf der Bühne auf einen Tisch, lacht bitterböse, zückt seinen Degen und beginnt, seine Rache-Arie zu singen. Der Conte, wie er im italienischen Original heißt, beginnt die Intrige zu durchschauen, die sein Diener Figaro, dessen Verlobte Susanna (Maria Martin aus Walle) und die Contessa Almaviva angezettelt haben. Der gebürtige Serbe Jovan Koscica, der den Figaro verkörpert, liebt nicht nur die so „kluge und schöne Musik Mozarts“. Der 27-jährige Bariton aus der Neustadt hat auch ein besonderes Faible für die Opern seines Lieblingskomponisten Giuseppe Verdi.

Gute Nerven und Langmut braucht das Sänger-Ensemble. Immer wieder unterbricht Dirigent Sprenger an einem der ersten Probenabende, um an den Finessen von Mozarts tiefgründiger Musik zu feilen. „Schneller bitte, schlafen Sie nicht ein! Es ist der Sinn dieser schwerelosen Schlafzimmermusik, dass Sie das Tempo halten!“, treibt er das Orchester an. Aber so ist das eben an der Oper.

A propos Kooperation mit dem Theater Bremen: Alessandro Amoretti, langjähriger Korrepetitor und Kapellmeister am Goetheplatz, der inzwischen internationale Karriere gemacht hat und unter anderem in Shanghai dirigiert, hat neben Ulrich Sprenger die Partien mit dem jungen Ensemble einstudiert. Virginia Ferentschik aus der Neustadt steht als Gräfin Almaviva auf der Bühne. Eine ihrer Bravour-Arien „Dove sono i bei momenti“, in denen sich die Contessa voller Melancholie an die glücklichen Momente zu Beginn ihrer Ehe erinnert, bevor ihr Göttergatte begann, fremd zu gehen, ist aber gestrichen worden. Susanna, die Kammerzofe der Gräfin, ist nur ein Objekt der obskuren Begierde des Grafen.

„Gemeinsam mit unserem Regisseur Gregor Horres haben wir versucht, die spritzige Art, den Biss und den Witz von Rossinis Rosina nicht verloren gehen zu lassen“, erzählt die junge Sopranistin. Gioacchino Rossini, dessen 150. Todesjahr 2018 begangen wird, komponierte 1816, also 30 Jahre später als Mozart, die inhaltliche Vorgeschichte des „Figaro“ in seiner Opera buffa „Der Barbier von Sevilla“. Und da herrscht eben zwischen der späteren Gräfin und dem Grafen Almaviva noch vorehelicher Sonnenschein. Basis für beide Opern war eben das bereits erwähnte Revolutionsstück „Le mariage de Figaro ou la folle journée“: „Die Hochzeit des Figaro oder der tolle Tag“ von Beaumarchais.

„Wenn wir nicht betrügen, ist das Leben doch fad. Das ist doch auch ein Aspekt des Stückes, das von der Verkleidung und der Intrige lebt", betont Gregor Horres. "Das ist doch viel frecher und amoralischer als wir das heute kennen. Die haben damals das Leben genossen“, führt der erfolgreiche und gefragte Regisseur aus, der seit Jahren die Semester-Abschluss-Produktionen an der Hochschule für Künste szenisch betreut.

Mozarts Musik vibriert förmlich vor Erotik, wenn Susanna beim Verwirrspiel im nächtlichen Garten ihre Rosenarie anstimmt: „Oh komm' mein Geliebter, ich will mit Rosen deine Stirn bekränzen“. Und so empfinden die Studierenden den Plott um die Irrungen und Wirrungen der Liebe als erstaunlich aktuell: „Die Charaktere sind ganz nah an uns dran, wenn man einmal bedenkt, dass Cherubino 14 und Susanna gerade mal 18 Jahre alt ist“, sagt Mezzosopranistin Ana Cooks. Regisseur Gregor Horres lässt einen Amor im weißen Frack die Geschicke der Protagonisten lenken, als wären sie dessen Marionetten, bis zum endlich doch noch glücklichen Ende.

Weitere Informationen

Mozarts „Die Hochzeit des Figaro“ hat am Freitag, 13. Juli um 19.30 Uhr im Theater am Leibnizplatz in der Schulstraße Premiere. Weitere Aufführungen: Sonntag, 15. Juli um 11 Uhr und Dienstag, 17. Juli um 19.30 Uhr. Die Tickets kosten 21 Euro, ermäßigt 13 Euro. Weitere Aufführungen sind im September im Alten Pumpwerk in Findorff zu erleben. Karten sind bei Nordwest-Ticket in der Martinistraße unter Telefon 36 36 36 zu haben.