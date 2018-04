Barbara Larisch (von links), Irene Lüking und Kristine Grzemba vor der Baustelle im Fesenfeld. (Walter Gerbracht)

„Es ist seit drei Monaten ein tägliches Erdbeben“, sagt Irene Lüking, die direkt neben der Baugrube des geplanten Neubaus auf den Grundstücken Fesenfeld 87 und 89 wohnt. Doch nicht nur die Erschütterungen machen ihr zu schaffen, sondern vor allem die deutlich sichtbaren Schäden an ihrem Haus und an anderen Gebäuden, die durch die Bauarbeiten verursacht werden.

Mehrere Risse ziehen sich, von außen deutlich erkennbar, vom ersten Stock bis zum Dach ihres Hauses. Einer dieser Risse habe sogar dafür gesorgt, dass sich das Küchenfenster aus der steinernen Fenstereinfassung gelöst habe. „Der Wind pfiff durch die Wohnung“, erzählt Irene Lüking, als sie in ihrer Küche steht. Auch hier sind die Schäden deutlich erkennbar, obwohl inzwischen Silikon in den Spalt zwischen Fenster und Mauer gespritzt worden ist.

In derselben Küche saßen im August 2017 die Mitglieder der Anwohner-Initiative: Die Nachbarn der geplanten Baustelle äußerten gegenüber dem Stadtteil-Kurier die Befürchtung, dass ihre Häuser Schaden nehmen könnten beim Aushub der Baugrube für die unter dem neuen vierstöckigen Gebäude vorgesehene Tiefgarage. Diese Befürchtungen hätten sich nun bestätigt, sagt Irene Lüking. „Bei meiner Nachbarin ist die Treppe abgesackt, und der Stützpfeiler unter dem Bad wackelt.“

Türen gehen nicht mehr zu

In der Baugrube selbst wird derzeit gegraben, und seit Kurzem stützen zwei massive Eisenträger die benachbarte Wand des Hauses Fesenfeld 91. Barbara Larisch, ebenfalls Mitglied der Anwohner-Initiative, berichtet, dass sich dort die Türen nicht mehr schließen lassen. Und in Haus Nummer 93 soll sich die Tür zum Hof nicht mehr öffnen lassen. „Verdichtungsmaßnahmen müssen nach Regeln laufen“, meint Barbara Larisch. „Die können doch nicht die Häuser in der Nachbarschaft halb kaputtmachen!“ Überdimensionierte Bauten erforderten überdimensionierte Werkzeuge. „Das kann nicht angehen, dass man in einem solch alten Viertel so vorgeht, als wenn man auf freiem Feld wäre.“ Für sie steht fest, dass dieser Bau nie hätte genehmigt werden dürfen. „Ein normaler Bau wäre in Ordnung gewesen, aber nicht in dieser Form.“

Manuela Jagemann vom Ortsamt Mitte/Östliche Vorstadt kennt die Baustelle und die Beschwerden. Man könne nie wissen, was bei einem solchen Bauprojekt alles vorkomme, betont sie, sagt aber auch: „Das ist eine privatrechtliche Angelegenheit, da ist die Firma haftbar.“ Vorher müsse es eine Beweissicherung geben, um eventuelle Schäden, die vor dem Zeitpunkt des Baubeginns sichtbar waren, zu dokumentieren.

Zwei weitere Eisenträger sollen derweil die rückwärtige Wand stützen, die diversen Anbauten von Häusern in der Lindhornstraße als Mauer dient. Auch Bauten in der Lindhornstraße, einer Nebenstraße der Straße Fesenfeld, zeigen gravierende Schäden. Eine Bewohnerin des Hauses Lindhornstraße 26, die nicht namentlich genannt werden möchte, hat am 23. Januar Gipsmarken zwischen Anbauten und Mauer gesetzt. Inzwischen haben sich diese Siegel bereits einen Zentimeter von der Mauer abgelöst, und auch die Bauten links und rechts neben der Nummer 26 sind von den Folgen der sich neigenden Mauer betroffen.

„Die Baubehörde sagt, dass die Betroffenen zivilrechtlich vorgehen müssten“, sagt Barbara Larisch. „Doch die Baubehörde muss da vorher was tun.“ Sie mag nicht daran denken, was passiert wäre, wenn der erste Plan, nämlich eine zweistöckige Tiefgarage, und der dementsprechend tiefere Aushub in die Tat umgesetzt worden wären: „Hätten wir nicht solch einen Rabatz gemacht, wäre es jetzt vielleicht noch schlimmer.“ Ein Prüfstatiker habe zudem gesagt, dass ein Baustopp noch ungünstiger sei, weil dann die Häuser noch mehr absacken könnten. Und ein Polier solle gesagt haben, dass das Haus mit der Nummer 91 gar auf der Kippe stehe.

Wer haftet?

Für Barbara Larisch ist das gesamte Verfahren zwischen Baubehörde und Bauherr vollkommen undurchsichtig. „Ich weiß nicht, ob die Genehmigung vollständig erstellt wurde", sagt sie. "Uns ist nicht klar, ob der Prüfstatiker seine Berechnungen und sein Gutachten schon abgegeben hat, trotzdem haben sie bereits mit dem Aushub begonnen.“

Und Irene Lüking fragt sich: „Wer haftet für die Schäden eigentlich?“ Alles sei unverhältnismäßig und eine Nummer zu groß, findet sie. „Was uns wundert, ist, dass Bauamt und Politiker das alles so durchwinken. Die sozialen Probleme werden aber dadurch nicht gelöst, wenn nur noch hochpreisige Wohnungen gebaut werden.“

Der Sprecher der Baubehörde wollte sich zu dieser Baustelle nicht öffentlich äußern. Der Bauträger, die Tektum Holding, hat auf eine entsprechende Anfrage unserer Zeitung noch nicht reagiert.