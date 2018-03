Seine Eltern haben nie etwas über den Großvater erzählt. „Außer, dass sie ihn nicht mögen“, sagt Bernhard Nette. Im Treffpunkt des Spielplatzvereins Klein Mexiko hat der Hamburger Autor über seinen Großvater, einen NS-Täter, gesprochen. In der Ruhrstraße 13 in dem Arbeiterviertel mit seinen kleinen Häusern und engen Straßen hatte Bruno Nette bis zur Scheidung von seiner aus sozialdemokratischer Familie stammenden Frau gewohnt. Bernhard Nettes Recherchen mündeten in das 2017 erschienene Buch „Vergesst ja Nette nicht!“, in dem er diese dunkle Seite seiner Familiengeschichte aufarbeitet.

„Mein Vater mochte ihn deshalb nicht, weil er ständig von ihm verprügelt wurde“, erzählt Bernhard Nette weiter, „und außerdem hatte Bruno Nette eine Gestapo-Vergangenheit.“ Ab 1940 war er Judenreferent der Bremer Gestapo gewesen und maßgeblich für die Deportation von Juden in die Gettos und Konzentrationslager verantwortlich: „Er ist zuständig für 800 Morde. Zwar hat er selber nicht getötet, aber er hat dafür gesorgt, dass die Juden ins Lager kamen.“

Konkret heißt das, dass Bruno Nette am 17. November 1941 genau 570 jüdische Frauen, Männer und Kinder aus Bremen und dem Regierungsbezirk Stade nach Minsk schickte. Nur sechs von ihnen kehrten später zurück. 1942 ließ Nette 300 Juden nach Theresienstadt transportieren. Niemand kam zurück. 1945, kurz vor Kriegsende, nochmals 87 Menschen, darunter kleine Kinder: „Deren ,arische‘ Mütter gingen zu Bruno Nette, damit er die Kinder wieder vom Arbeitseinsatz zurücknimmt, doch der ließ sich nicht erweichen“, erzählt Bernhard Nette. Nur, weil die Russen zwei Wochen später das Lager befreit hätten, seien die Kinder zurückgekommen. Bis auf eins.

Diese Fakten über seinen Großvater waren Bernhard Nette lange nicht bekannt. „Wir erfuhren gar nichts, wie viele Kinder damals“, sagt er. Doch dann fand er in dem Buch „Bremen im 3. Reich“ zufällig den Namen „Nette“, und in diesem Buch sei der Großvater auch als „Judenfreund“ bezeichnet worden. „Das war mir aber etwas zu viel“, sagt Bernhard Nette, der Geschichte, Deutsch und Politik studiert und bis zu seiner Pensionierung als Lehrer gearbeitet hat. „Nach meiner Pensionierung bin ich dann ins Staatsarchiv gegangen, und dort habe ich viele Akten gefunden. Ich habe mir die Akten von Überlebenden angesehen und da sah ich, dass er ein ganz großer Täter war“, sagt er. Und: „Ein großes Schwein.“

Sich selbst nannte Bruno Nette einen „ehrbaren und gehorsamen Beamten“. Er stammte aus Thüringen und hatte den Müllerberuf gelernt, bevor er nach dem Militärdienst 1909 zur Polizei ging. Er war bei der Kriminalpolizei und ab 1940 bei der Gestapo, wo er das Judenreferat übernahm: „Er war für die Umsetzung zuständig und das machte er ,sportlich‘“, sagt der Enkel. So sei für seinen Großvater die Jagd auf „Geltungsjuden“, also Menschen, die keine Juden waren, jedoch als Juden galten, ein regelrechter Sport gewesen. Dabei reichte es oftmals schon, dass Betroffene ein einziges Mal dabei gesehen wurden, wie sie in die Synagoge gingen. Ob das stimmte oder nicht, war Bruno Nette offenbar weniger wichtig: „Er hat ältere Familienmitglieder so lange befragt und geschlagen, bis sie einknickten.“ Als Geltungsjuden konnten die Menschen dann von Bruno Nette abtransportiert werden.

Als Mitläufer eingestuft

In dem Prozess, der 1949 gegen ihn geführt wurde, gab sich Bruno Nette als Beamter, der lediglich Anweisungen befolgte: „Er sagte: ,Was sollte ich denn machen, das war mein Vorgesetzter.‘ Doch er hätte das nicht machen müssen.“ Denn an Beispielen wie dem Hamburger Polizeibataillon 101, in dem sich mehrere Beamte weigerten, an Erschießungen teilzunehmen und anschließend versetzt wurden, um den Verkehr zu regeln, zeige sich, dass es durchaus möglich gewesen wäre, sich zu widersetzen.

„Vergesst ja Nette nicht!“, hat ein Nachbar von Bruno Nette in Vegesack am Abend vor seiner Deportation nach Auschwitz zu seiner Familie gesagt. Dennoch wurde Bruno Nette nach dem Befreiungsgesetz, das Angeklagte in die Kategorien Hauptschuldige, Belastete, Minderbelastete, Mitläufer und Entlastete einordnete, von den Amerikanern lediglich als „Belasteter“ eingestuft. Auch damit wären Bruno Nette die Pensionsansprüche verloren gegangen, sodass er einen neuen Prozess anstrebte. Danach galt er erst als „Minderbelasteter“, 1950 dann sogar nur noch als „Mitläufer“.

„Normalerweise waren Beamte der Gestapo aber immer Hauptschuldige“, sagt Bernhard Nette. „Dass alle Opfer von Nette im Osten elendig ermordet wurden, hat nach dem Krieg niemanden mehr interessiert.“ Fürden Enkel des Bremer Judenreferenten steht fest: „Hätte die deutsche Bevölkerung damals gesagt 'So nicht!‘, dann wäre es nicht möglich gewesen, Millionen von Juden zu ermorden. Und was Bernhard Nette wundert: „An der damaligen Gestapozentrale Am Wall 199 hängt bis heute keine Erinnerungstafel.“