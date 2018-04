Silke Schulze vom Alten Fundamt, Rainer Golgert von „Tango-Erleben“ und Christoph Linke von der Band Musica de Barrio wollen Bremerinnen und Bremern Lust auf Tango machen.

Kristine Bruvere und Rainer Golgert bieten für Neugierige, Anfänger und Wiedereinsteiger einen einstündigen Einführungskursus in den Tango Argentino an. Ab 16 Uhr spielt die Formation Musica de Barrio. Drei Sets zu je neun Stücken von Carlos Gardel, Astor Piazolla und diverse Milongas erwartet das tanzfreudige Publikum. In ihren Spielpausen sitzt Rainer Golgert als DJ am Mischpult. Es werden Tanzschuhe und passende Tango-Kleidung verkauft. Für Getränke und Kulinarisches sorgt Bio-Biss.

Nach 2016 ist es der zweite „Sommer-Tango“. Christoph Linke hat bei der Premiere 120 Gäste gezählt, „davon waren 20 Paare im Einführungskursus“. Auch Einzelpersonen können beim Sommer-Tango mitmachen, und die Teilnahme am Einführungskursus ist im Eintrittspreis von 18 Euro, ermäßigt zwölf Euro, enthalten. Die Bewohnerinnen und Bewohner des „Hauses im Viertel“ der Bremer Heimstiftung haben freien Eintritt.

Nach dem Tango-Boom um die Jahrtausendwende ist es zwischenzeitlich etwas ruhiger geworden in der Szene: Eingesessene Tanzstudios wie etwa das „La Milonga“ an der Stader Straße haben ihre Zelte abgebrochen, neue Tanzmöglichkeiten haben sich etabliert. „Das hat sich jetzt aber stabilisiert“, weiß Christoph Linke zu berichten, „es ist zwar kein Hoch wie damals, aber auch kein Tal.“

Etabliert hat sich auch die Band Musica de Barrio, die bereits seit 2005 und in der jetzigen Besetzung seit 2011 existiert. Für die Sommer-Milonga im Alten Fundamt haben sich Mariska Nijhof (Akkordeon und Gesang), Michael Berger am Piano und eben Christoph Linke am Saxofon mit Tobias Hardt am Kontrabass Verstärkung geholt. Das Quartett wird dann die Zwanziger und Dreißiger musikalisch aufleben lassen. „Sehr traditionell, ein paar Variationen, ein wenig verjazzte Akkorde“, so beschreibt Linke den Stil der Gruppe.

Die Sommer-Milonga am Sonntag, 11. Juni, 15 bis 21 Uhr, vor dem Alten Fundamt, Auf der Kuhlen 1a, bei schlechtem Wetter drinnen. Der Eintritt beträgt 18 Euro, ermäßigt zwölf Euro.