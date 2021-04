Wichtigstes Thema im Bauausschuss des Beirates Mitte: Tempo 30 in der Straße Am Dobben. (Roland Scheitz)

Der Fachausschuss Bau, Mobilität und Verkehr des Beirates Mitte hatte einige, kleinere Themen auf der Agenda, bis zum inoffiziellen Bauakten-Teil gewechselt wurde. Auch der Beirat Mitte soll sich künftig mit der Machbarkeitsstudie der Fährverbindung auf der Weser auseinandersetzen. Die Beiräte aus dem Bremer Westen und Bremen-Nord sowie der Beirat Östliche Vorstadt werden auch mit dem Thema befasst sein. Genehmigt wurde von den Ausschussmitgliedern der zuvor auch vom Amt für Straßen und Verkehr abgesegnete Fahrradbügelplatz am Sielpfad in Höhe Kreuzstraße. Das Gute an der Sache, meinte Manuela Jagemann vom Ortsamt: das würde auch die Falschparker abschrecken. Ferner geht jetzt der Betriebsplan Fahrradstraße an der Ecke Faulenstraße/Vor Stephanitor in die praktische Umsetzung. Die Mitglieder des Fachausschusses gaben ferner ihr Okay zu der Beschilderung auf dem Domshof, die regelt, welche Marktbeschicker wo hinfahren dürfen. Ebenso für die Beschilderung der E-Lade-Station in der Birkenstraße.

Ferner wurde über die eigentlich für den 17. Juni vorgesehene, gemeinsame Sitzung mit den Beiratskollegen aus der Östlichen Vorstadt zum Thema Tempo 30 debattiert. Dagegen opponierte allerdings Joachim Musch von den Grünen: „Das machen wir lieber alleine, dann lässt sich das schneller durchsetzen“. Denn die Entscheidung über fünf Standorte, darunter Am Dobben und Außer der Schleifmühle, steht mittlerweile seit mehr als einem Jahr aus. Damals wurde sie durch Corona ausgehebelt. Zur Juni-Sitzung des Bauausschusses des Beirates Mitte sollen nun dazu noch einmal Experten eingeladen werden, damit es zu einer schnellen Lösung kommt. Schließlich wurde noch über die Anfrage der Stadtreinigung debattiert, die gern am Philosophenweg die Container für die Alt-Textilien wegen anhaltendem Vandalismus abräumen möchte. Dirk Paulmann (CDU) äußerte die Befürchtung, dass in der Folge noch weitere solcher Container abgebaut werden könnten, in deren Umgebung es ja ähnlich gelagerte Probleme gebe. Er fragt sich nun, ob es der richtige Weg sein kann, vor derlei Vandalismus zu kapitulieren. Vielmehr plädiert er für eine stärkere Beobachtung der Standorte. Die Mitglieder des Bau-Ausschusses werden nun in einer Stellungnahme darauf hinweisen.