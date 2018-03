Im Brauhauskeller, Bleicherstraße 28, gibt es vom 28. Februar bis zum 18. März Aufführungen. „Stadt ohne Straßen“, ein interaktives Musiktheaterprojekt von 14- bis 25-Jährigen, setzt sich mit dem Zerfall der Privatsphäre auseinander. Es wird am 28. Februar und 1. März um 19 Uhr aufgeführt.

Die Theaterwerkstatt der Acht- bis Zehnjährigen zeigt am 5. März, 16.30 Uhr, das Stück „Irgendwie anders“. Mit „Kopf sagt nein, Bauch meint ja“ präsentiert sich die Werkstatt für Erwachsene am 7. und 8. März um 19 Uhr. „Schwerelos“ treten die Neun- bis Zwölfjährigen am 10. und 11. März um 16 Uhr auf. In einer begehbaren Installation zeigen sie, wie ein perfekter Lebensraum aus Sicht der Kinder aussehen könnte. Aus der Werkstatt der 15- bis 21-Jährigen kommt das utopische Stück „How to ...“ am 14. und 15. März um 19 Uhr. Wie kompliziert es ist, sich eine Meinung zu bilden, zeigt die Werkstatt der 15- bis 21-Jährigen am 17. und 18. März um 19 Uhr mit „Fake News“. Gibt es die eine Wahrheit? Wie kommt man an belastbare Fakten, und wer manipuliert eigentlich wen und wie?