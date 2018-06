Die Lehrerdusche, die diesmal auch Schülerdusche war. (Walter Gerbracht)

Es sind die letzten Tage Schule vor den Sommerferien. Für die meisten Schüler ist das die Zeit für verträumtes-aus-dem-Fenster-gucken. In den Klassenräumen werden nur noch Filme gezeigt, einige Spiele gespielt, halbherzig Unterrichtsstoff nachgeholt. Das Gymnasium an der Hamburger Straße (Habu) hat da allerdings einen ganz anderen Plan auf die Beine gestellt.

Auf dem asphaltierten Hof hinter dem großen Schulgebäude im Viertel fallen scheppernd Dosen auf den Boden, der Duft von frischer Bratwurst liegt in der Luft und hin und wieder ertönt ein freudiges Kreischen, gefolgt von einem lauten Platsch. Das Gymnasium feiert ein Schulfest, diesmal unter einem spezifischen Thema: Wir bekennen Farbe für Toleranz.

Annika Leo hatte die Idee für das große Event, sie ist Sport- und Englischlehrerin an der Schule. „Diese Feier soll der Startschuss sein für viele zukünftige Projekte zum Thema Toleranz, Rassismus und Diskriminierung.“ Bei allen erschreckenden Nachrichten in der Zeitung, dem Rechtsruck, Überfällen auf offener Straße und der Flüchtlingskrise, sollte die Schule ein Zeichen setzen und aktiver werden, findet die Lehrerin.

Auf dem Fest gibt es viel zu sehen. Entlang einer Seite des Schulhofes sind einige Tische nebeneinander aufgestellt, hinter ihnen sitzen Schüler erwartungsvoll und rücken den vielen Krimskrams auf den Tischdecken zurecht. Brettspiele, Kleidung, viele Bücher und sogar einen vereinzelten Fidget-Spinner bietet der kleine Flohmarkt an. Weiter hinten findet eine Tombola statt. Die Lose sind innerhalb von 15 Minuten ausverkauft. Auch das Dosenwerfen ist sehr gefragt.

Mit den Erträgen hat die Schule einiges vor: „Das soll alles in den Pott ‚Schule ohne Rassismus‘ gehen“, sagt Lehrerin Leo. So könne man Ausflüge finanzieren oder Redner einladen. Das Geld kommt nicht nur von den Aktivitäten auf dem Schulhof, „Frau Leo hat an vielen Türen geklingelt und Sponsoren gesucht“, erzählt Schulleiterin Claudia Dreyer. Als Unterstützer konnte das Gymnasium unter anderem Werder Bremen, Blumen Timm, das Café Kerner und die Schaumburg gewinnen. „Die Würstchen kommen vom Café Weserburg und der Fleischerei Saft, die Brötchen sind von Thräm“, sagt Leo.

Neben dem Grill, an dem einige Lehrer für die Besucher und Schülerschaft fleißig am Braten sind, hat sich eine große Traube Zuschauer gebildet. Sie gucken aber nicht auf die glühenden Kohlen, sondern in die entgegengesetzte Richtung: Da steht ein Holzgerüst mit einem Eimer und einer Schnur dran. Darunter: Ein Stuhl. Das Ganze hat auch eine Beschriftung „Schüler- und Lehrerdusche“ steht in bunter Schrift auf einem Plakat. Daneben ist eine weitere Aufschrift zu sehen: „Hass wird verbannt – Habu bleibt tolerant“.

Ein mutiger kleiner Junge setzt sich zaghaft auf den Stuhl, er stülpt einen großen schwarzen Regenponcho über und schließt seine Augen ganz fest. Dann wird an der Leine gezogen. Mit einem lauten Platsch und viel Gekreische fällt das Wasser herab.

„Die Dusche gibt es schon seit etwa 15 Jahren oder so“, erzählt Leo, die das ganze Spektakel lachend beobachtet hat. „Sie war eigentlich immer dazu dar, dass die Lehrer sich zum Affen machen, aber heute habe ich sie nur unter der Bedingung aufstellen lassen, dass es auch eine Schülerdusche ist.“

In der Nähe vom Hintereingang des Hofes ist etwas freier Platz. Sieben Kinder stehen im Kreis und um sie herum ist ein großes, rotes elastisches Band gewickelt. Es passt sich an ihre Bewegungen an und ist so dick, dass man sich fast bequem darin zurücklehnen kann. Mitgebracht hat es die evangelische Jugend vom St. Petri Dom. Pastor Henner Flügger ruft „Noch mal ordentlich Spannung raufbringen!“, in den Kreis und gibt dann das Signal zum Losrennen. Ziel des Spiels ist, auf die gegenüberliegende Seite vom Gummiband zu wechseln, ohne mit einem Mitspieler zu kollidieren und ohne dass das Band den Boden berührt. Teamwork und Kooperation sind hier gefragt.

Neben den Spiel-und Spaß Aktivitäten steht auch ein Stand mit einem anderen Ziel: Swenja Lorenz und Oliver Böse haben Informationsmaterial und ein Quiz mitgebracht. Es geht um das Thema lesbisch, bisexuell, schwul und trans. Sie wollen mehr Aufmerksamkeit dafür an der Schule generieren. „Ein paar Schüler sind schon vorbeigekommen, wir hoffen noch auf ein paar Lehrerkräfte“, sagt Lorenz. Wenn man ihr Quiz richtig beantwortet, kann man Süßigkeiten gewinnen.

Inzwischen findet in der Mensa eine Ehrung statt. Schulleiterin Dreyer steht neben dem großen Kuchenbuffet und vergibt Zeugnisse an Schüler aus dem Vorkurs. „Manche von euch haben eine Flüchtlingsbiographie, manche sind aus anderen EU-Ländern hergekommen“, sagt sie. Es sei wirklich bewundernswert, wieviel sie in der kurzen Zeit am Gymnasium an der Hamburger Straße gelernt hätten. Einige kommen nach vorne um ihr Zeugnis der mittleren Hochschulreife abzuholen, andere ihr Sprachdiplom, jeder bekommt noch eine Rose dazu. Ein Junge holt verschmitzt lächelnd sein Zeugnis ab und läuft ohne Blume wieder hastig auf seinen Platz zurück, die umstehenden Schülern gackern und auch er muss grinsen.