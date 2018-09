Die MS „Friedrich“ ist ein echter Hingucker an der Schlachte. (Scheil)

Von der Flaniermeile Schlachte aus haben sie schon viele Bremer und Gäste der Stadt bewundert: die MS „Friedrich“, den Schiffsoldtimer mit der ungewöhnlichen, witzigen Form. Am Sonntag, 23. September, besteht die Gelegenheit, sich auf dem Schiff am Schlachte-Anleger 4b (nahe Brill) in aller Ruhe umzusehen und mit den Mitgliedern des Trägervereins ins Gespräch zu kommen und sich Fragen zur MS „Friedrich“ beantworten zu lassen. In der Zeit von 10 bis 20 Uhr lädt der Trägerverein „Bremische Gesellschaft zur Erhaltung der Großen Hafenrundfahrt MS Friedrich“ zum „Open Ship“ mit Informationen, Livemusik und Kinderprogramm bei freiem Eintritt ein.

Die kleinen und großen Schiffsbesucher werden auch mit Zuckerwatte, Kuchen, Bratwürsten und Getränken versorgt. Kinder können sich schminken lassen, bei einem Quiz mitmachen und Bilder ausmalen. Von 12 bis 17 Uhr spielt die Band „Jazztination“.

Hans-Peter Gräber, Schiffsführer auf der MS „Friedrich“ und Vorsitzender des Trägervereins, hofft, dass sich anlässlich der Open-Ship-Veranstaltung zahlreiche Besucher entscheiden, das Traditionsschiff zu unterstützen. „Es ist wichtig, dass wir mehr Fördermitglieder bekommen, um weiter die hohen Kosten für den Schiffsunterhalt tragen zu können“, sagt Gräber. Der Verein hatte schon mal rund 500 Mitglieder, ist aber auf aktuell 409 zurückgefallen. Der Jahresbeitrag liegt bei 60 Euro, Ehe- oder Lebenspartner zahlen 30 und Jugendliche 16 Euro.

Die MS „Friedrich“ mit 138 Jahren „das älteste noch fahrende Passagierschiff im weiten Umkreis“, sagt Gräber. Das Alter hat jedoch seinen Preis. Der Reparaturbedarf steigt. Der Schiffsrumpf ist genietet, und an den Nieten nagt mittlerweile der Rost. „Die handwerkliche Niettechnik beherrschen heute nur noch wenige Schiffbauer, bei der letzten Ausbesserung mussten wir Spezialisten aus Polen holen“, berichtet Gräber. Alle fünf Jahre gebe es eine große technische Schiffsuntersuchung. Um alle Anforderungen zu erfüllen, laufen im Vorfeld in der Regel Reparaturkosten in fünfstelliger Höhe auf.

Eine mehrjährige Restaurierung hatte es Ende der 1980er-Jahre gegeben, nachdem der eigens zum Erhalt der MS „Friedrich“ gegründete Verein das arg heruntergekommene Schiff zu einem symbolischen Preis von der Schreiber-Reederei übernommen hatte. Ursprünglich war der 1880 in Hamburg gebaute Dampfer unter den Namen „Hamburg-Süd“ zur Beförderung von Werftarbeitern im Hamburger Hafen eingesetzt worden. 1918 kam das Schiff nach Bremen und diente hauptsächlich als Fähre. Ab 1925 tourte es, inzwischen mit einem zweiten Deck ausgebaut, als große Hafenrundfahrt in den Bremer Häfen.

Die Suche nach weiteren ehrenamtlichen Schiffsführern für die MS „Friedrich“ verlief bisher wenig erfolgreich. „Es müssen schon erfahrene Kapitäne mit gültigen großen Patenten sein, ein Sportbootführerschein reicht natürlich nicht“, erläutert Hans-Peter Gräber. Der 71-Jährige selbst war als „Kapitän auf Großer Fahrt“ weltweit unter anderem mit riesigen Tankschiffen unterwegs.

Neben den Mitgliedsbeiträgen wird der Schiffsunterhalt unter anderem aus Ausflugs- und Charterfahrten finanziert. Zu den nächsten Fahrten gehört eine Tour unter dem Motto „Bayrischer Frühschoppen“ am Sonntag, 7. Oktober, die Freimarktfahrt mit Rockmusik am 27. Oktober und die Adventsfahrt am 1. Dezember. Nähere Informationen gibt es am Sonntag oder bei Angelika Wiemer, die im Bordbüro mittwochs von 14 bis 18 Uhr und donnerstags von 10 bis 14 Uhr unter Telefon 334 71 43 sowie per E-Mail an ms.friedrich@nord-com.net erreichbar ist. Weiteres auch im Internet unter www.msfriedrich.de.