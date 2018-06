Der Hauptbahnhof soll entlastet werden. (Frank Thomas Koch)

„Wenn es nach mir geht, können wir am 1. August anfangen“, sagt Bertold Reetz, Leiter des Bereichs „Wohnungslosenhilfe“ des Vereins der Inneren Mission. Auf der Sitzung des Beirates Mitte im Café Papagei an der Diskomeile stellte er am Montag den geplanten Treffpunkt am Bahnhof vor, der von den Menschen genutzt werden soll, die bisher Alkohol konsumierend in den Bahnhof-Wartehäuschen der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) ihren Tag verbringen.

Etwa 100 bis 150 Menschen kämen in unterschiedlicher Häufigkeit im Haltestellenbereich der BSAG zusammen, berichtet Reetz. Dabei seien es täglich 15 bis 30 Personen, die dort anzutreffen sind. 80 Prozent von ihnen seien der Drogenszene zuzuordnen, 20 Prozent seien wohnungslose Menschen. Bisher habe sich ein Teil dieser Gruppe auf dem "Skater-Platz" getroffen, doch durch den Bau des "City Gate" falle diese Alternative weg, so dass sich nun auch diese Menschen im Haltestellenbereich aufhalten würden.

Treffpunkt soll der Ostseite des Bahnfshofs entstehen

„Das Treffen am Bahnhof verängstigt zum Teil auch die Bürger“, führt Bertold Reetz einen Grund für den Bau des geplanten Treffpunkts an, „es geht aber auch darum, dass Streetworker helfen können.“ Ein bloßes Vertreiben dieser Menschen sei daher nicht hilfreich. „Werden die Menschen vertrieben, suchen sie sich einen anderen Ort. Wir können bei unseren Treffpunktbesuchern nur dann Veränderungen initiieren, wenn wir die Möglichkeit haben, regelmäßig Kontakt zu ihnen halten zu können.“

Der Treffpunkt selbst soll an der Ostseite des Bahnhofs entstehen – dort, wo das Intercity Hotel endet und die Fußgängerbrücke am Gustav-Deetjen-Tunnel beginnt. Es sollen Sitzflächen in Form von Stufen aufgebaut werden, die Brücke dient dabei als Witterungsschutz. Der bereits jetzt vorhandene Zaun soll erhalten bleiben und eventuell noch mit einem Sichtschutz versehen werden. Zudem soll ein behindertengerechtes Toilettenhäuschen aus Edelstahl außerhalb des Zaunes stehen, das mit einem Wasseranschluss ausgestattet ist. „Die vorhandenen Bäume werden in die Gestaltung einbezogen“, heißt es von Bertold Reetz in der Präsentation. Vorhandene Masten aller Art könnten dabei nicht verändert werden und auch an der Brücke dürften keine Veränderungen wie zum Beispiel das Anbringen von Schrauben, Nägel oder Haken vorgenommen werden.

Das angrenzende Intercity Hotel unterstütze die Planungen. Auch deshalb, weil viele Menschen an das Hotel urinieren würden, sagt Reetz. Mit dem Vorhandensein einer richtigen Toilette versprächen sich die Verantwortlichen des Hotels, dass diese Zustände aufhörten.

Bahnhofsplatz soll von Wohnungslosen und Drogenszene entlastet werden

„Dieser Szenetreff gehört zu einem Gesamtkonzept, um den Bahnhofsplatz zu entlasten“, erklärt Bertold Reetz dem Beirat. Die Präsenz eines Streetworkers sei dabei von hoher Bedeutung. „Schnelle Hilfen bei den Alltagsproblemen der Treffpunktbesucher verhindern hohe Folgekosten und tragen zur Entspannung auf den Bahnsteigen bei“, legt Reetz bei seiner Vorstellung dar, „denn der Ausstieg aus der Bahnsteig-Szene beginnt mit kleinen Einzelfallhilfen.“

Außerdem könne der Streetworker bei Konflikten zwischen Passanten und Treffpunktbesuchern unmittelbar eine persönliche Klärung anbieten und auch bei Streitigkeiten untereinander könne er sich vermittelnd einsetzen. Für diese Aufgabe seien Sozialarbeiter oder langjährig in der Straßensozialarbeit erfahrene Personen vorgesehen.

Die Streetworker sollen am 1. August ihre Arbeit aufnehmen, um bereits im Vorfeld Kontakte herzustellen, der Treff selbst wird aber erst zwei bis drei Monate später fertig sein. „Die Laufzeit der Projektförderung beträgt drei Jahre“, kommt Bertold Reetz auf die Finanzierung zu sprechen, „und finanziert werden die Personalkosten über die ,Aktion Mensch' mit 70 Prozent und über den Verein für Innere Mission mit 30 Prozent.“

164.000 Euro Kosten

Insgesamt belaufen sich die Kosten für den Umbau laut Reetz auf 164.000 Euro, wobei 45.000 Euro bereits über die Aktion Mensch vorhanden seien. „Die Restsumme von 119.000 Euro muss noch geklärt werden“, sagt Reetz.

Michael Nägele, Leiter des Polizeireviers in der Innenstadt, hat keine Bedenken: „Ganz im Gegenteil, wir erhoffen uns dadurch eine Entschärfung der Situation.“ Und auch Ralf Gießmann von der BSAG begrüßt die Idee des geplanten Treffs: „Auch in Vegesack ist die Szene in einen Unterstand gegangen, ebenso in Gröpelingen. Leider waren die Leute dort sehr bequem und blieben an der Haltestelle. Doch es ist gut, eine Alternative zu haben und auch darauf hinzuweisen.“