Seelsorger Harald Schröder am Trinkwasserbrunnen der Kirche St. Johann im Schnoor, einer von nur zwei öffentlichen Wasserspendern für Obdachlose in Bremen. (Christina Kuhaupt)

„Es gibt ein Menschenrecht auf Wasser und Sanitärversorgung, das für jeden gilt – nicht nur für Opfer von globalen Konzernen, sondern auch für Obdachlose in urbanen Gegenden“, sagt Harald Schröder, aufsuchender Seelsorger im Bahnhofsquartier. Für ihn ist es nicht nachvollziehbar, dass es noch immer nicht genügend Trinkwasserstellen für Obdachlose in Bremen gibt.

Ein Mysterium, meint Harald Schröder: „Woran es hakt, kann ich nicht sagen. Aber mit Willen, auch von den Behörden, könnte das alles längst schon da sein.“ Vor allem geht es ihm dabei um eine Trinkwasserstelle im Nelson-Mandela-Park in der Nähe des Elefanten. Dort halten sich seit einiger Zeit vermehrt Menschen ohne Obdach oder Wohnung auf. „Vor drei Jahren war die Situation dort noch nicht so schlimm wie heute. Hinterm Bahnhof, am Güterbahnhof oder auch im Gebüsch hinter dem Camp am Güterbahnhof Richtung Walle wohnen Menschen“, berichtet Harald Schröder. „Wohnungs- und Obdachlose oder Leute, die in Autos oder Zelten schlafen. Aber auch im Bürgerpark, an der Stadthalle oder rund um den Nelson-Mandela-Park wird gelebt.“

Die Daseinsvorsorge sei von der öffentlichen Hand nicht gewährleistet. „Die Menschen sind auf sich gestellt und haben kein Geld, um die Bahnhofstoiletten zu benutzen. Das Café Papagei an der Diskomeile reicht als Lösung nicht aus.“ Dabei habe sich vor drei Jahren, als die Wasserstelle an der Kirche St. Johann eingeweiht wurde, eigentlich die Politik der Sache angenommen, zudem sei das Thema durch Anfragen in der Bürgerschaft und der Baudeputation gegangen.

Dabei könnten die Kosten nicht ausschlaggebend sein, findet er: „So eine Wasserstelle muss sehr robust sein und geht je nach Modell ab 4000 Euro los, dazu kommen dann noch Installationsarbeiten.“ Laut der „Initiative Nelson-Mandela-Park“ kommen dann noch um die 5000 Euro für Dienste wie Reinigung oder Probennahme pro Jahr hinzu. Sowohl Wasserleitung als auch Kanal seien laut Harald Schröder bereits vorhanden, es müsse nur noch angeschlossen werden. „Das alles befindet sich jedoch auf öffentlichen Grund und ein Kostenvoranschlag kann nur von der Behörde erfolgen“, sagt Schröder. Der Beirat Schwachhausen habe auch Investitionsmittel beschlossen und würden diese zur Verfügung stellen: „Das geht aber nur, wenn es eine Rechnung gibt.“

Es gebe bereits Erfahrungsberichte über die Trinkwasserstellen an den Kirchen St. Johann und Unser Lieben Frauen, sagt Harald Schröder. „Die Menschen benutzen Wasser nicht nur zum Trinken, sondern auch zum Waschen von Kleidung und dem eigenen Körper. Die Menschen wollen nicht so aussehen, wie sie aussehen. Und sie sehen so aus, weil sie keinen Zugang zu Wasser haben.“ Und irgendwann sei dann die Energie weg, sich zu pflegen. Die Kosten für das Wasser seien jedenfalls gering: „Für die beiden Stellen braucht es so viel Wasser wie ein Vier-Personen-Haushalt pro Jahr verbraucht, das ist als Kostengröße nicht erwähnenswert.“

Genauso ein Skandal sei der Toilettengang: „Immer wieder wild pinkeln und kacken gehen zu müssen, ist auch nicht schön“, findet Harald Schröder deutliche Worte. Zwar gebe es die „Nette Toilette“ in Lokalitäten, nur werde ein Teil der Obdachlosen dort gar nicht eingelassen. „Und im Falle von Kneipen, die auch Alkohol ausschenken, ist das oftmals auch nicht passend.“

Inzwischen habe es Gespräche zwischen den Ressorts von Bau, Soziales und Gesundheit gegeben, weiß Jens Tittmann, Pressesprecher des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr, zu berichten. „Wir haben nun die Federführung übernommen, weil wir aus sozial- und gesundheitspolitischen Gründen der Meinung sind, dass solche Trinkwasserbrunnen insbesondere für Obdachlose wichtig sind", zitiert er Staatsrat Ronny Meyer. Das Ganze werde gemeinsam mit der SWB umgesetzt. „Nun warten wir, dass das Sozialressort Standorte nennt", sagt Tittmann weiter. „Anschließend stimmen wir uns mit den Beiräten ab und dann gehen wir davon aus, dass die Brunnen im nächsten Frühjahr da sein werden.“ Angela Dittmer, Pressesprecherin der SWB, kann hingegen keine genaueren Angaben machen: „Es gibt nichts Konkretes aber wir unterstützen dieses Vorhaben.“

Ein Mysterium, wiederholt Harald Schröder noch einmal. Von der Architektenzeichnung bis zum Einzug hätte er in dieser Zeit bereits ein Gebäude, scherzt er, bevor er sagt: „Da muss wohl noch viel Wasser die Weser runterfließen.“