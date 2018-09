Vertieften sich ins Studium der Exponate: Sabine Wagenblass, Hermann Schulte-Sasse, Anja Stahmann und Christine Krohne. (Roland Scheitz)

Altstadt. Heimkinder sind „wenig gebildet“, „kriminell“ und „teuer“ für die Gesellschaft“ – das sind nur einige der Vorurteile, die junge Ausstellungsmacher bei einer Straßenumfrage zu hören bekamen. Die Passanten haben den Betroffenen ins Gesicht gesagt, was sie über sie denken. Denn gefragt haben die Heimkinder selbst. Die Ergebnisse sind Teil einer Wanderausstellung, die noch bis Mitte Oktober im Haus der Wissenschaft zu sehen ist: 17 Jugendliche aus Sachsen geben Einblick in ihr Leben in staatlicher Obhut. In Schrift, Bild und Ton.

In einer Ecke des Ausstellungsraums steht ein Ablagekasten mit vielen Schubladen. Beim Aufziehen der einzelnen Fächer stößt der Ausstellungsbesucher auf zahlreiche Vorurteile. Listenweise ausgedruckt ist schwarz auf weiß zu lesen, dass Aufwachsen im Heim offenbar noch immer mit dem Stigma belegt ist, es treffe nur schwer Erziehbare.

„Heimkinder werden auch heute noch in Schubladen gesteckt“, erklärt Initiator Björn Redmann vom Kinder- und Jugendhilferechtsverein Dresden das Ausstellungsobjekt bei der Eröffnung im Haus der Wissenschaft. Für die Besucher stellt er klar: „Die Gründe dafür, dass mehr als 100 000 Kinder und Jugendliche in Deutschland nicht bei ihren Eltern leben, sind ganz unterschiedlich.“

Heimkinder geben Einblicke

Wie es für einen jungen Menschen ist, in einer staatlichen Einrichtung aufzuwachsen oder sich als Pflegekind in eine fremde Familie integrieren zu müssen, und welche Folgen sich daraus für das weitere Leben ergeben können, davon erzählt die Wanderausstellung „Muskepeer, Heimkinder, Careleaver – Einblicke in das Leben von Jugendlichen in der Jugendhilfe“. Es geht um alltägliche Probleme, Hoffnungen und Träume.

Die Werke sind im Rahmen des Vereinsprojekts „Muskepeer“ entstanden, bei dem sich 17 Jugendliche aus mehreren sächsischen Einrichtungen über ihre Lebenssituation auszutauschten, erklärt Björn Redmann. „Muskepeer“ ist ein Kunstwort, das sie aus den Begriffen „Musketier“ und „Peer-Group“ kreiert haben. Es steht für den Zugewinn an Stärke, den der Einzelne in einer Gruppe erhält, wenn er sich öffnet.

Dass sie den Mut dazu haben, sich zu zeigen, beweisen stellvertretend für die jungen Macher Jessica Böttger (19) und Alexander Merkel (20) aus Dresden. Sie sind mit Björn Redmann zur Ausstellungseröffnung nach Bremen gekommen und berichten den Gästen über ihre persönlichen Erfahrungen. Inzwischen sind sie aus ihrer Wohngruppe ausgezogen und stehen auf eigenen Füßen. Welche Herausforderungen die sogenannten „Careleaver“ meistern müssen, wenn sie das System der Jugendhilfe mit Erreichen der Volljährigkeit verlassen, davon künden die Exponate ebenfalls.

Die Sammlung, die bereits Station in Dresden, Mittweida, Leipzig, Hamburg und Jena gemacht hat, ist noch bis zum 15. Oktober im Haus der Wissenschaft zu sehen. Das Bremer Beratungsbüro für Erziehungshilfen, das Vertreterin Christine Krohne bei der Eröffnungsfeier als „Pendant zum Dresdner Rechtshilfeverein“ vorstellt, zeigt die Ausstellung gemeinsam mit der Hochschule Bremen. Die Aktion ist Teil der Kampagne „Mensch, du hast Recht“, die der Paritätische Wohlfahrtsverband ausgerufen hat. Anlass dafür sei der 70. Jahrestag der UN-Menschenrechtserklärung am 10. Dezember, erklärt der Vorsitzende, Hermann Schulte-Sasse.

Wie wichtig es für Heimkinder ist, die eigenen Rechte zu kennen, und dass diese nicht immer geachtet werden, wird beim Gang durch die Ausstellung an insgesamt 19 Stationen offenbar. Das Ablagesystem mit den praktischen Schubladen, wie es so auch in einer beliebigen deutschen Amtsstuben stehen könnte, ist für die beiden jungen Ausstellungsmacher mehr als nur ein Behältnis für überkommene Vorurteile. Sie äußern damit auch Kritik an der Arbeitsweise von Jugendämtern.

Heimkinder sind bereits in jungen Jahren mit Gesprächssituationen konfrontiert, von denen für sie persönlich sehr viel abhängen könne, erklärt Alexander Merkel. Er berichtet davon, dass er sich dabei oftmals nicht als Person wahrgenommen gefühlt hat. Seine Intention an der Ausstellung mitzuwirken, fasst er in einem kurzen Satz zusammen: „Wir sind mehr als nur ein Aktenzeichen!“, sagt er mit Nachdruck. An einer Ausstellungsstation kann der Besucher am Telefon zuhören, wie ein „Hilfeanruf“ beim Jugendamt verlaufen kann.

Steht die individuelle Situation des Betreuten nicht im Mittelpunkt, hat dies unter Umständen auch finanzielle Folgen. Jugendliche, die eigenes Geld verdienen, müssen ihre Einnahmen offen legen, berichtet Merkel. Die Folge: Wer in den Schulferien arbeiten geht oder eine Ausbildung macht, dem bleibe oft nur ein Viertel seiner Einkünfte. 75 Prozent ihres Verdienstes müssten die Betreuten in der Regel abgeben, bestätigt Björn Redmann. Es sei denn, sie stellten einen gesonderten Antrag. „Darüber informieren die Jugendämter von sich aus aber oftmals nicht“, sagt der Berater.

Beschwerden über einzelne Betreuer

Besonders häufig erreichten ihn und seine Kollegen Beschwerden über das Verhalten einzelner Betreuer in den Einrichtungen. Das pädagogische Personal versuche nicht selten, das Verhalten der jugendlichen Bewohner über Bestrafung zu steuern. Verzweifelt wirkende Erziehungsversuche, wie Taschengeldentzug und Stubenarrest, seien auch im Jahr 2018 noch an der Tagesordnung. Dabei seien solche Maßnahmen längst per Gesetz untersagt, sagt Redmann. Er beklagt „teils erhebliche Wissensdefizite“ bei Sozialarbeitern. „Die Betreuer wissen selbst oft gar nicht, was unsere Rechte sind“, meint auch Jessica Böttger, die lange in einer Wohngruppe in Zwickau gelebt hat.

Was die beiden ehemaligen Heimbewohner berichten, kann im Prinzip auch Jugendlichen in Bremen widerfahren. Björn Redmann verweist auf ein gesamtdeutsches Problem: „Die Studien, die zu diesem Thema veröffentlicht werden, geben keinen Grund zur Annahme, dass sich in den letzten Jahren irgendetwas zum Besseren gewendet hat.“ Auch in Bremen gebe es „gute und schlechte Einrichtungen“, bestätigt Sabine Wagenblass von der Hochschule Bremen. Die Professorin lehrt Soziale Arbeit und als Praxisbeauftragte des Studiengangs erhält sie von ihren Studenten Rückmeldung über die herrschende Situation in hiesigen Einrichtungen.

Bremer Kinder und Jugendliche, die sich in staatlicher Obhut befinden, sowie deren Eltern, könnten sich an die Beratungsstelle für Erziehungshilfen wenden, wenn es Probleme gibt. Das versichert Sozialsenatorin Anja Stahmann den Gästen der Eröffnungsfeier von offizieller Seite. „Die Beratungsstelle vermittelt als Mediator zwischen den Familien und dem Jugendamt“, erklärt die Grünen-Politikerin das Konzept der Bremer Ombudsstelle, im Vergleich zum Dresdner Verein.

Die Anwesenheit der Senatorin nutzt Björn Redmann seinerseits für einen abschließenden Appell: „Was Sie heute von den Jugendlichen erfahren haben, können Sie auf Bundesratsebene als Vertreterin des Bundeslandes Bremen ganz unmittelbar in die anstehende Reform des Kinder- und Jugendhilfegesetzes einbringen.“

Weitere Informationen

Die Ausstellung „Muskepeer, Heimkinder, Careleaver – Einblicke in das Leben von Jugendlichen in der Jugendhilfe“ ist noch bis zum 15. Oktober 2018 im Haus der Wissenschaft, Sandstraße 4/5, zu sehen. Der Eintritt ist kostenlos. Termine für Gruppenführungen können über das Bremer Beratungsbüro für Erziehungshilfen, unter der Telefonnummer 0421/6 96 83 78 vereinbart werden.