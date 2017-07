Der Sielwall wird am kommenden Wochenende wieder stark frequentiert. (Christina Kuhaupt)

Für die einen ist es eine Umleitung, für die anderen eine Direktverbindung: Während der Bauarbeiten an den Gleisen vor dem Hauptbahnhof gelangen Ostertorsche am kommenden Wochenende wieder, ohne umzusteigen, ins Buntentor nach Borgfeld, nach Mahndorf oder Huchting. Von Freitag, 14. Juli, gegen 20 Uhr bis Montagmorgen, 17. Juli, gegen 4 Uhr werden die Linien 4 und 1 übers Ostertor umgeleitet. Das heißt zugleich: An der Rembertistraße halten weder die 1 noch die 4 und 10. Und es wird eng am Sielwall.

Schon am vergangenen Wochenende haben sich die Straßenbahnen der Linien 2, 3 und 10 zeitweise im Steintor gestaut. Langsam ging es voran, und ausnahmsweise einmal nicht wegen einer Demo oder Falschparkern. Wer zum Hauptbahnhof wollte, tat gut daran, etwas mehr Zeit einzuplanen. Über die Kreuzung fahren am Wochenende nun wieder nicht nur Straßenbahnen von drei, sondern von fünf Linien. Die Straßenbahn der Linie 10 wiederum wird in beiden Richtungen zwischen Hauptbahnhof und Sielwall über die Domsheide umgeleitet, fährt also nicht über Humboldtstraße, Am Dobben und Rembertistraße. Wer mit der 10 aus Sebaldsbrück kommt und an der Humboldtstraße aussteigen will, kann am Ulrichs­platz in die 1 oder 4 umsteigen. Und die Passagiere der Linien 2, 3 und 10 mit Zielen in Schwachhausen, Horn oder der Vahr steigen an der Wulwesstraße aus und auf der anderen Straßenseite in die 4 oder 1.

Haltestelle Rembertistraße wird nicht bedient

Die Linie 4 wird in beiden Richtungen zwischen Theater am Goetheplatz und Parkstraße über die Westerstraße den Brill umgeleitet. Von dort geht es über den Hauptbahnhof zur Domsheide. Über die Wilhelm-Kaisen-Brücke fährt die 4 am zweiten Power-Baustellen-Wochenende nicht, und die Linie 6 hält dort – und am Hauptbahnhof, am Herdentor, am Schüsselkorb und an der Domsheide – nur in Richtung Flughafen. Die Linie 6 wird ab Leibnizplatz zur Ringbahn und fährt im Uhrzeigersinn über die Westerstraße zum Hauptbahnhof und zurück bis zum Flughafen. Ersatzbusse fahren zwischen Domsheide, Hauptbahnhof und Universität beziehungsweise Wätjenstraße.

Die Linie 1 fährt in beiden Richtungen zwischen Hauptbahnhof und Parkstraße über die Domsheide. Die Haltestelle Rembertistraße wird von keiner der beiden Linien bedient, die Haltestelle Am Dobben nicht stadtauswärts. Stadteinwärts können die Passagiere der Linien 1 und 4 dort aussteigen, wo sich früher die Haltestelle befand – an der Seite der früheren Centauren-Apotheke.