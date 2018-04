Atelier-Galerie „einseins7“

Unliebsame Ansichten

Katharina Hirsch

Fesenfeld. Bilder zu „schwarz-weiß“ zeigt Rainer Schmidt mit einer Vernissage am Freitag, 2. Juni, um 19 Uhr in der Atelier-Galerie „einseins7“, Am Dobben 117.