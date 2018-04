Kurt Langbein bei Dreharbeiten in Asien. Er war überrascht, was unter anderem in Südkorea möglich war. (fr)

Kurt Langbein: Es galt auch als utopisch, als Menschen für das allgemeine Wahlrecht und die Gleichberechtigung der Frauen eintraten. Utopien, also die Vorstellungen über eine bessere Welt für alle, sind der Motor für Fortschritt. Ich zeige in „Zeit für Utopien“ gelungene Projekte des Wirtschaftens ohne Gier und des Lebens und Arbeitens ohne Zerstörung der natürlichen Ressourcen. Ich denke, wir brauchen gerade heute solche Zukunftsbilder.

Das herrschende Wirtschaftssystem sorgt für dynamisches Wachstum, aber um den Preis wachsender Ungleichheit und massiver Zerstörung der Umwelt. Und es erzeugt Entfremdung, die uns unglücklich und krank macht. Daneben gibt es heute schon fast unbemerkt Hunderte Initiativen von Menschen, die solidarische, kooperative Wege gehen, von Commons über Tauschreise bis zur solidarischen Landwirtschaft. Was ihnen fehlt, ist eine gemeinsame Erzählung von einer neuen, anderen Welt jenseits des Raubtierkapitalismus. Zu dieser Erzählung möchte ich beitragen.

Ich war überrascht, als ich von der Genossenschaft Hansalim hörte, die passte so gar nicht in mein Bild von Südkorea. Aber Hansalim schafft Bemerkenswertes: Zehntausende Kleinbauern versorgen 1,5 Millionen Städter mit regionaler, saisonaler Biokost. Die Preise werden unabhängig von den Schwankungen am Weltmarkt gemeinsam von Produzenten und Konsumenten festgesetzt, die Bauern bekommen 70 Prozent des Preises und können so gut leben. Bei uns gehen 60 bis 70 Prozent in Marketing und Agrar- und Lebensmittelindustrie und die Bauern haben keine Perspektive.

Er ist allzu oft bloß Objekt, wenn es um Geldvermehrung um seiner selbst willen geht. Aber der Kapitalismus kann ohne Wachstum nicht überleben. Wir allerdings können mit der Zerstörungskraft dieses Wachstums nicht mehr überleben, also sollten wir uns intensiv mit anderen Formen des Wirtschaftens beschäftigen.

Beides, bei uns ist sie wohl unaufhaltsam. Zur Chance kann sie werden, wenn wir Arbeit anders betrachten, indem wir alle gesellschaftlich sinnvollen Tätigkeiten in den Begriff der Arbeit integrieren, und indem wir ein Grundeinkommen als Lebensrecht definieren.

Hansalim, weil es beweist, dass Kleinbauern eine Stadt mit regionaler Frischkost versorgen können. Fairphone, weil das scheinbar Unmögliche versucht wird, Unterhaltungselektronik fair zu produzieren. Die Zürcher Kalkbreite, weil sie beweist, dass sich mit einem Viertel der Energie gut und schön leben lässt, und Scop-ti, weil es zeigt, dass Widerstand gegen Großkonzerne nicht nur wichtig ist, sondern auch erfolgreich sein kann.

Sie muss auch umdenken, wenn sie die Ressourcen unserer Welt nicht zerstören will. Die Auto-Mobilität, egal mit welchem Antrieb, ist ein Auslaufmodell, und Deutschland wird auch zu einem solchen, wenn es da hängen bleibt.

Ich kenne kein Land, aber in jedem Land gibt es inzwischen eine große Zahl von Menschen, die bereits jetzt andere Wege gehen. Wenn die eine gemeinsame Stimme finden, kann es große Fortschritte geben – und die muss es geben, wenn wir eine gute Zukunft haben wollen.

Zur Person

Kurt Langbein,

ist 64 Jahre alt und wohnt in Wien. Seit Ende seines Soziologiestudiums arbeitet er als Dokumentarfilmer und Journalist. Seit 1992 ist er Geschäftsführer der „Langbein & Partner Media". Sein neuester Film "Zeit für Utopien" schildert Projekte neuer Formen des Wirtschaftens und Lebens außerhalb des neoliberalen Kapitalismus.