Oft fotografiert, aber immer gut für eine neue Perspektive: das Treppenhaus im Haus des Reichs. (Ullrich Altmann, Joachim Paetow)

Bahnhofsvorstadt. „Wir kennen unser Haus, doch es ist schon verblüffend, welche neue Blicke und Einblicke es gibt“, sagt Finanzsenatorin Karoline Linnert zur Eröffnung der Fotoausstellung „Innenansichten aus dem Haus des Reichs“. Die bis zum 31. März zu sehende Ausstellung von Ullrich Altmann und Joachim Paetow zeigt detailreich und mit hohem fotografischen Können die außergewöhnliche Architektur und die Einrichtung des von 1928 bis 1931 erbauten, denkmalgeschützten Gebäudes.

Viele fänden das Haus schön, welches ein reines Art déco-Haus sei, „und es ist so konzipiert, dass es etwas ganz Besonderes ist“, sagt Karoline Linnert. Zwar sei es auch ein wenig „dicke Hose“, besonders in der Chefetage, aber das sollte wohl auch so sein, „damit man oben den Mut verliert“.

Den Mut hingegen nicht verloren haben die Fotografen Ullrich Altmann und Joachim Paetow. Sie haben an sechs Terminen das Haus mit ihrer Kamera besucht, um außergewöhnliche Motive und beeindruckende Details zu finden. „Frau Linnert hat uns dabei total unterstützt, wir sind mit offenen Armen empfangen worden“, erinnert sich Joachim Paetow. „Es war ein Erlebnis, hier fotografieren zu dürfen.“ Und die Finanzsenatorin sagt: „Ich bin froh darüber, dass sie sich unserem Haus so liebevoll angenommen haben. Solche Bilder haben wir so noch nicht bekommen. Sie haben etwas geschaffen, was für uns von Bedeutung ist.“ Für Bremen gehöre das Haus des Reichs dazu: „Und dass wir es so mit solch schönen Aufnahmen präsentiert bekommen, freut mich sehr.“

Angefangen hat alles im Winter 2016, als der im Fesenfeld lebende Joachim Paetow im Rahmen einer Führung das Haus des Reichs besucht und besichtigt hat. Er erkannte das fotografische Potential, das in dem geschichtsträchtigen Bauwerk steckte und machte sich zusammen mit Ullrich Altmann an die Realisierung des Fotoprojekts. Im Juni 2017 haben sie begonnen und bis nach Weihnachten in das Jahr 2018 hinein an der Verwirklichung gearbeitet.

Herausgekommen sind Fotos, die die teilweise aufwendigen Verzierungen der Türen, Klinken oder Lampen zeigen. Oder die originale Möblierung und die Wandverkleidungen in diversen Büros, unter anderem in der Arbeitsstätte der Finanzsenatorin. Gezeigt wird auch der Bereich „Haustechnik“, wo große Motoren vergangener Zeiten wie neu herumstehen und nur darauf warten, angeworfen zu werden. Und immer wieder Uhren, große Uhren, die jedem Mitarbeiter stets anzeigen sollen, was die Stunde geschlagen hat, lange Flure, runde Treppenhäuser und auch die sandsteinerne Außenfassade, die mit Skulpturen und Reliefs aufwarten kann. „Wir durften an Stellen fotografieren, wo man sonst nicht hinkommt“, sagt Ullrich Altmann.

Ungefähr 300 Fotos sind in dieser Zeit entstanden, 29 davon sind gerahmt im 4. Stock der Finanzbehörde zu sehen. „Wir haben dabei als Kameramann und Regisseur gearbeitet“, sagt Joachim Paetow. „Ullrich Altmann ist der Techniker, ich der Kreative. Und das hat sich unheimlich gut ergänzt. Das war kein Einzelkämpfertum.“

Überwiegend wurde dabei gemeinsam über die Motive entschieden. Einer habe das Equipment mitgebracht, doch gearbeitet hätten beide an dem Projekt, sagt Ullrich Altmann dazu. „Technik und Regie? Das würde ich nicht so formulieren“, meint der in Findorff lebende Altmann. „Doch es gibt hier viele Motive, die sehr geradlinig sind, das ist mein Ding. Joachim Paetow mag gerne auch andere Motive.“ Für ihn steht dennoch fest: „Ein Eldorado, diese Symmetrie.“ Und was er ebenfalls gut gefunden habe: „Wir haben kein Museum fotografiert, sondern einen laufenden Betrieb. Deshalb gibt es auch Spiegelungen, es stehen Mülleimer herum oder die Speisekarte der Kantine. Das alles zeigt, dass dieses Haus lebt.“

Kennengelernt haben sich die beiden übrigens im Fotoclub des „Kultur- und Bildungsvereins Ostertor“ (Kubo). „Der Fotoclub ist irgendwann eingegangen, wir haben weitergemacht“, erzählt Joachim Paetow, und er erzählt auch, dass das Projekt rund um das Haus des Reichs nicht die erste Zusammenarbeit zwischen den beiden war. „Wir haben schon mal ein Projekt zum Bunker Valentin gemacht, da hat es noch ein wenig geholpert“, erinnert er sich, „aber hier war es perfekt.“

An das Projekt am Bunker Valentin erinnert sich auch Ullrich Altmann noch. „Da haben wir viel fotografiert. Das Gemäuer ist ein Synonym für Unterdrückung, Mord und Quälerei und Joachim Paetow hatte einen Kontakt zu einer Künstlerin, die Zeichnungen dazu gefertigt hat.“ Denn sonst sei der Bunker erst einmal nur Stein. „Und über den Bunker gibt es schon viele Bücher, damit wollten wir nicht in Konkurrenz stehen.“

Doch wenn es ein Kunstprojekt werden solle, dann könne man sich nicht darauf beschränken, nur Fotos zu machen. Eine Ausstellung über den Valentin-Bunker sei aber noch nicht gezeigt worden, werde es aber noch geben. Die nun eröffnete Ausstellung über das Haus des Reichs hingegen soll, wenn es nach Ullrich Altmann geht, auch auf Wanderschaft gehen. In der Stadtbibliothek habe er angefragt, bei der Sparkasse, „aber auch in der Bürgerschaft oder in der Bremer Landesvertretung in Berlin wäre die Ausstellung denkbar“. Und ein Fotobuch zur Ausstellung soll es auch geben. „Wir hoffen, dass das Buch Ende März, Anfang April fertig ist“, sagt Ullrich Altmann.

Weitere Informationen

Bis dahin ist die Ausstellung noch bis zum 31. März im Haus des Reichs, das gleichzeitig der Sitz der Finanzsenatorin ist, am Rudolf-Hilferding-Platz 1 zu sehen. Sämtliche Fotos des Projekts und noch viele andere können auch auf https://www.ullrichaltmann.de/ betrachtet werden.