Ziel des Neujahrsempfangs der drei Schwachhauser Institutionen war es, das Netzwerk im Stadtteil zu stärken. (PETRA STUBBE)

Zwei Themen werden den Beirat Schwachhausen nach Einschätzung von Ortsamtsleiterin Karin Mathes in diesem Jahr besonders beschäftigen: die geplante Fernwärmetrasse durch den Stadtteil „und natürlich – wie immer – der Verkehr“, erklärte sie bei ihrer Ansprache vor rund 150 Gästen beim Neujahrsempfang, zu dem das Ortsamt, der Beirat und die Polizei in die St.-Ansgarii-Gemeinde eingeladen hatten. Auch Beiratssprecherin Gudrun Eickelberg (Grüne) sah in dem Dauerthema Verkehr nach wie vor die größte Herausforderung für die Stadtteilpolitik. Bei rund zwei Prozent mehr Kraftfahrzeugzulassungen pro Jahr und dem Trend zu immer größeren Autos komme der Verkehr sichtlich an seine Grenzen, sagte sie. „Die Bedürfnisse von Radfahrern, Fußgängern und Autofahrern unter einen Hut zu bekommen, wird daher immer schwieriger“, betonte sie. Besonders wichtig sei es in diesem Zusammenhang, auch die Belange von Senioren und Menschen mit Behinderung im Blick zu behalten, um ihnen damit die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.

Viel Lob für den Beirat

Das Thema Verkehr sei somit eine große Herausforderung für die Stadtteilpolitik, und setze voraus, dass man viel miteinander rede und einen wertschätzenden, respektvollen Umgang pflege. Der im vergangenen Jahr neu gewählte Schwachhauser Beirat zeichne sich durch eben diese Attribute aus, sagte Eickelberg. Die Zusammenarbeit sei sehr konstruktiv, was sich auch daran erkennen lasse, dass die meisten Beschlüsse bislang einstimmig gefasst worden seien. „Wir sind ein diskutierfreudiger Beirat und machen uns unsere Entscheidungen nicht leicht – manchmal zum Leidwesen des Ortsamtes“, sagte sie. Dass die Beschlüsse des Beirats nicht immer auf Gegenliebe im Stadtteil stoßen, ist der Beiratssprecherin dabei durchaus bewusst. „Für unsere Entscheidungen ist das Wohl der Allgemeinheit ausschlaggebend“, betonte sie. Einzelinteressen rückten dabei in den Hintergrund. „So ist das in einer Demokratie – man kann es nicht allen recht machen.“

Das Grußwort der Polizei beim Neujahrsempfang übernahm Horst-Günther Feldmann. Sein Gesicht sei in Schwachhausen noch weitgehend unbekannt, da der Stadtteil erst seit Kurzem in seinen Zuständigkeitsbereich falle, sagte der ehemalige Horner Revierleiter. Im Zuge der Umstrukturierung bei der Bremer Polizei sei er zum Referatsleiter Kontaktdienst im Polizeikommissariat (PK) Ost I ernannt worden, berichtete er. Als dieser sei er nun zuständig für Schwachhausen, Horn-Lehe und die Vahr, während Ralf Raschkewitz 2019 die Leitung des sogenannten Eichhörnchen-Reviers am Bürgerpark übernommen habe. „Dort hat sich im vergangenen Jahr einiges verändert – Menschen meiner Generation kennen das Schwachhauser Revier noch ganz anders“, sagte der 62-Jährige. Früher hätten rund 60 Polizisten dort ihren Dienst versehen. 2005 habe es dann die erste Umstrukturierung gegeben, und aktuell bestehe das Team noch aus sieben Kollegen.

Neben der Anzeigenaufnahme sei auch der 110-Prozess mittlerweile nicht mehr im Schwachhauser Revier, sondern im PK Ost I in der Vahr angesiedelt, sagte Feldmann. Grund zur Sorge bestehe deshalb aber nicht. „Der 110-Prozess ist gewährleistet – wir kriegen das hin, dass allen geholfen wird“, betonte er. Trotz der ausgedünnten Personaldecke leiste das Schwachhauser Polizeirevier nach wie vor hervorragende Arbeit – insbesondere im Bereich Prävention, hob Feldmann hervor. Das gebe Grund zu Hoffnung, dass die stetig sinkende Kriminalrate ihren Kurs perspektivisch beibehalte. Da in Schwachhausen Wohnungseinbrüche, Fahrraddiebstähle und Autoaufbrüche die Schwerpunkte bildeten, sei die Aufklärungsrate zwar naturgemäß eher gering, sagte Feldmann, „dennoch konnte die Polizei gerade eine Gruppe von Tätern stellen, die für eine ganze Reihe von Straftaten verantwortlich sind“. Feldmann schloss seine Ansprache mit dem Angebot an die Gäste, ihn bei Fragen und Gesprächsbedarf gerne besuchen zu können. Sein Büro sei allerdings in Horn-Lehe, betonte er. „In der Vahr war kein Platz mehr für mich.“