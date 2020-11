In der Humboldtstraße kommt es immer wieder zu Verkehrskonflikten. In einem Versuch sollen Konzepte erarbeitet werden, um die Situation in der Fahrradstraße zu verbessern. (Frank Thomas Koch)

Die Humboldtstraße gilt als eine der gefährlichsten Fahrradstraßen Bremens. In einem Verkehrsversuch sollen nun Konzepte erarbeitet werden, um die dort immer wieder aufkommenden Konflikte zu entschärfen. „Ziel ist es, dass wir quasi in einem Reallabor alle gemeinsam lernen, wie wir die Situation verbessern können“, sagt Anne Mechels vom Team Nahmobilität des beim Verkehrsressort angesiedelten Referates 51. Während des Verkehrsversuches will sie ständig mit den Verkehrsteilnehmern im Gespräch bleiben. In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Mobilität und Klimaschutz des Beirates Östliche Vorstadt erläuterte Mechels den Sachstand des dreiphasigen Verkehrsexperimentes, das voraussichtlich Mitte Februar 2021 beginnen und vor den Sommerferien abgeschlossen sein soll. Jede der rund achtwöchigen Phasen soll für sich evaluiert werden. Nach Auswertung und Diskussion der Ergebnisse im Herbst wird der Beginn der Umsetzung für Ende nächsten Jahres angepeilt. Erst dann könne mit der Inkraftsetzung der neuen Verkehrsführung die Fahrbahn komplett rot eingefärbt werden, betonte Mechels.

Ziel: Konfliktentschärfung

Oberstes Ziel ist es, dass ein entspanntes Radfahren möglich wird und die Konflikte mit dem Kraftfahrzeugverkehr beseitigt werden. Weitere Ziele: Eine Vermeidung des Kfz-Durchgangsverkehres, ferner die sichere Einmündung am Dobben und die Planung einer sicheren Kreuzung an der Sankt-Jürgen-Straße sowie die sichere Querung der Fahrradstraße generell zu erreichen. In Phase eins des Verkehrsversuches solle zunächst mit der mildesten Maßnahme begonnen werden: Mit dem Aufstellen des Schildes „Anlieger frei“, das bedeutet, diejenigen, die ein berechtigtes Anliegen haben, wie etwa Anwohner, Patienten von Arztpraxen, Hotelgäste sowie Kundschaft von Geschäften sollen berechtigt sein, in die Straße zu fahren und dort zu parken. Alle anderen nicht. Eine weitere Anregung kam in der September-Sitzung vonseiten des Ausschusses, nämlich die provisorische Markierung eines Fußgängerüberwegs an der Kreuzung Sankt-Jürgen-Straße zu realisieren. Ein solcher Zebrastreifen wird indes selbst als Provisorium von der Verkehrsbehörde aus Sicherheitsgründen abgelehnt. Alternativen sollen jedoch geprüft werden.

In Phase zwei des Verkehrsversuches sollen sogenannte Modalfilter zwecks Regulierung des Verkehrs eingesetzt werden. Die favorisierte Variante des Verkehrsressorts ist es, eine Sperre westlich der Horner Straße vorzunehmen. Der Plan: In der Feldstraße soll eine gegenläufige Einbahnstraße in Richtung Horner Straße eingerichtet werden. Auch dort sind Verkehrsverlagerungen zu erwarten, aber eben auch eine Entlastung der Humboldtstraße vom Kfz-Verkehr. Phase drei gilt der Einbahnstraßen-Einrichtung in Fahrtrichtung Ost. Von dieser Änderung der Fahrtrichtung wäre ebenfalls die Feldstraße ab Keplerstraße in Richtung Horner Straße betroffen. Auch in diesem Fall ist mit Verkehrsverlagerungen zu rechnen.

Die Evaluationen sollen mit folgenden Mitteln erfolgen: An mittleren Werktagen soll es eine Verkehrszählung in der Zeit zwischen 6 und 10 Uhr sowie zwischen 15 und 19 Uhr geben. Und zwar an drei Knotenpunkten, an denen sich Rad-, Fuß- und Kraftfahrzeug-Verkehr besonders ballen: an den Übergangsstellen von der Humboldtstraße zur Horner Straße, zum Dobben und zur Sankt-Jürgen-Straße. Eine weitere Verkehrszählung von Kraftfahrzeugen soll in den Seitenstraßen im Quartier, insbesondere in der Horner Straße sowie in den Parallelachsen, das heißt in der Bismarckstraße, Vor dem Steintor und am Osterdeich durchgeführt werden.

Video-Beobachtung

Außerdem soll in den Versuchsphasen eins und drei eine Kennzeichenerfassung des Durchgangsverkehres erfolgen. Das Verkehrsgeschehen soll ferner per Video beobachtet und analysiert werden. Bedenken seitens der Ausschussmitglieder, wie das mit dem Datenschutz vereinbar sei, konnte Mechels zerstreuen. Sowohl Gesichter als auch Kfz-Kennzeichen würden verpixelt werden. Und, wenn möglich, sollen Geschwindigkeitsmessungen mithilfe der Geschwindigkeitsmesstafel des Ortsamtes durchgeführt werden. Die stellvertretende Ortsamtsleiterin Manuela Jagemann gab jedoch zu bedenken, dass die Versetzung der ortsamtseigenen Messtafel von der Bismarck- in die Humboldt-Straße ein Kostenfaktor wäre. Wie bereits erwähnt sollen in den einzelnen Phasen die Nutzer der Humboldtstraße intensiv per Online-Fragebogen zu ihrer Wahrnehmung der Verkehrssituation interviewt werden. Zuvor wird es eine breit angelegte Informationskampagne per Flyer, Plakaten, Postwurfsendungen und QR-Code geben. Der Beirat hat nun eine vierwöchige Bedenkzeit, in der er weitere Vorschläge äußern kann. Im Januar ist dann seine Entscheidung fällig.