In der Blaumeier-Produktion "Schöpfung 2.0" sind sie als Rapunzel und Wackelpudding zu sehen: Palmira Dalgic und Lukas Bartz. (Roland Scheitz)

Wenn Palmira Dalgic und Lukas Bartz vorwitzig die Köpfe aus dem Paradies strecken, dann sprüht aus den Augen der beiden jungen Erwachsenen nur so die Lust, Theater zu spielen. Das Paradies steht im Blaumeier Atelier in der Travemünder Straße 7a. Es besteht aus einem Tor, von dem breite gold- und silberfarbene Lamettastreifen herabhängen und über dem in regenbogenbunten Buchstaben verführerisch glitzernd „Paradies“ steht.

Doch das ist gefährdet, obwohl es in der neuesten Theater-Produktion des Blaumeier Ateliers „Schöpfung 2.0 ... und G.Ott sah, dass es gut war“, die am Freitag, 13. April, um 20 Uhr Premiere hat, eine zentrale Rolle spielt. Schuld daran ist, wie schon in der Bibel, der Sündenfall des Menschen. Der sündigt allerdings heute anders als im Alten Testament, als Eva verbotenerweise den Apfel der Erkenntnis aß. Die Idee des Stückes: Gezeigt wird, was passiert, wenn Gott in Pension geht, um nur noch Golf zu spielen, wenn seine Aufgaben von einem Menschen übernommen werden und der plötzlich einigen Wesen verbietet, zu existieren. Das hat fatale Konsequenzen: Mit Donner und Blitz geht das Paradies verloren, und die Stimmung schlägt urplötzlich um. „Diese Handlung ist schon sehr ernst und soll zum Nachdenken anregen. Wir möchten dem Publikum auch ein wenig den Spiegel vorhalten und auf die aktuelle Situation hinweisen. Das spielt schon eine große Rolle in dem Stück“, erläutert Regisseurin Sabina Josefa Mak aus Walle.

Die Welt als besserer Ort

Gut, dass es da Rapunzel und den Wackelpudding gibt. Erfolgreich setzten sie sich gegen Ester Schwester zur Wehr, die nach und nach ihr böses Gesicht zeigt und sich anmaßt, Gott spielen zu wollen. Schließlich hat Gott viele verschiedene Wesen erschaffen.

In der ganz eigenen Schöpfungsgeschichte der Blaumeiers gibt es eine ganze Reihe von absurden Figuren zu entdecken. „Jeder darf das spielen, was er möchte“, betont Lukas Bartz. Und das ist in seinem Fall der Wackelpudding. Palmira Dalgic, die privat gerne Liebesfilme guckt, spielt mit Leidenschaft das Blumen pflückende Rapunzel. Die Huchtingerin ist stolz auf die prächtige, geflochtene Haarkrone, in die sie vor den Endproben förmlich eingewickelt wird. Zumindest ein ebenso außergewöhnliches Kostüm wie das von Lukas Bartz, der in Gestalt eines giftgrünen, "cremigen, leckeren" Wackelpuddings mit viel Rhythmusgefühl auf die Bühne wackelt.

„In ‚Schöpfung 2.0' wollen wir die Welt zu einem besseren Ort machen“, sagen die beiden. Sie sind in ihrem Element, wenn sie auf der Bühne stehen, das ist sofort zu spüren. Auch wenn das Lampenfieber vor der Premiere natürlich schon da ist, wie Lukas Bartz einräumt. An Einfallsreichtum mangelt es ihnen nicht, schließlich ist „Schöpfung 2.0“ eine Gemeinschaftsarbeit, die sie mit ihren Mitspielerinnen und Mitspielern und der Regisseurin Sabina Josefa Mak und dem musikalischen Leiter Holger Spengler selbst geschrieben haben.

Nach der Idee von Lukas Bartz ist außerdem an seiner Schule an der Delmestraße schon einmal ein Hörspiel aufgenommen worden. Gerade hat er gemeinsam mit seinen Mitschülern aus der Delmestraße mit professioneller Hilfe eine Choreografie einstudiert, die demnächst in der ÖVB-Arena aufgeführt werden soll. Der 18-jährige Schüler hat einen großen Wunsch: Am liebsten würde er ganz im Blaumeier Atelier bleiben und weiter Theater spielen. Die integrative Kulturinstitution hat bundesweiten Modellcharakter und ist unter anderem für den Film „Verrückt nach Paris“ mit Preisen überhäuft worden. Besonders stolz sind die Blaumeiers darauf, dass sie mit dem Stück „Der Sturm“ zu einem integrativen Theaterfestival nach Moskau eingeladen worden sind. „Ich finde es sehr cool, dass bei Blaumeier Menschen mit und ohne Behinderung mitmachen. Dafür möchte ich ausdrücklich Danke sagen“,sagt Lukas Bartz, der sich in seiner Freizeit auch auf der Stadtteilfarm Huchting pudelwohl fühlt.

Auch Palmira Dalgic ist begeistert von der Theaterarbeit. Sie arbeitet seit zwei Jahren in der Werkstatt Bremen und verpackt unter anderem Tee. Neulich seien zwei Musiker von den Bremer Philharmonikern im Martinshof zu Gast gewesen, erzählt sie. Einer davon, der Percussionist Marko Gartelmann, habe die gesamte Belegschaft dazu gebracht, auf allen möglichen Gegenständen zu trommeln. „Das hat total viel Spaß gemacht.“ Genauso viel Spaß mache es, "wenn wir in unserem neuen Stück zu Holgers Musik rappen können“, sind sie und Lukas Bartz sich einig. Beide haben schon in der Schulzeit Theaterluft geschnuppert. Die Krönung war es dann allerdings, als sie das „Atelier in Aktion“ besuchten, das das Blaumeier Atelier jeden Donnerstagnachmittag anbietet, und prompt für das Freischwimmer-Ensemble der integrativen Kulturinstitution gecastet wurden.

„Da haben wir gleich zugegriffen, denn wir sind immer auf der Suche nach jungen, engagierten Theaterleuten. Unser Freischwimmer-Ensemble ist eine Youngster-Gruppe mit großem Talent und viel Liebe zum Theater“, sagt Sabina Josefa Mak, die 2006 als Schauspielerin zum Blaumeier Atelier gekommen war und seit Januar 2017 dort fest angestellt ist. „Die Arbeit hier ist so erfüllend, sie hat mich einfach nicht mehr losgelassen.“

Lukas Bartz ist der einzige Schüler unter den acht Darstellerinnen und Darstellern, die im Schnitt zwischen 18 und Mitte 20 Jahre alt sind. Weitere sieben Leute arbeiten hinter der Bühne. „Schöpfung 2.0 hat ein offenes Ende", sagt die Regisseurin. "Das Stück endet mit einer Zukunftsvision, die vielleicht schon Realität ist. Das Publikum darf also gespannt sein.“