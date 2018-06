Kräftige Striche als Zeichen des Unmuts: Dietmar Brandstädter will mit seiner Kunst zum Nachdenken anregen. (fotos: MATTHIAS HOLTHAUS)

Peterswerder. Verwüstete Gegenden, Entwurzelung wie nach einer Sturmflut: „Da ist ein wenig Endzeitstimmung zu sehen“, erklärt Dietmar Brandstädter zur Eröffnung seiner Ausstellung „Brot und Spiele - alles im Rahmen!?“ in der Galerie Am Schwarzen Meer. Und nicht nur das großformatige Bild ohne Titel aus dem Jahre 2000, auch das 2004 entstandene Bild „Zerstörte Landschaften“ oder „Der Wald“ von 2010 bildet die – vielleicht vom Menschen geschaffene - Trostlosigkeit der vormals intakten Natur ab. Und auch das Objekt „Brötchengeber“ aus dem Jahre 2016 lädt zur Interpretation ein: Zeigt es doch ein brotähnliches Stück Teig, in dem ein Golfschläger steckt und das mit „Opfer der Tarifverhandlungen“ untertitelt ist. „Das kann jeder so deuten, wie er möchte“, sagt der in Martfeld lebende Künstler dazu. „Es kommt jedenfalls nicht von ungefähr, dass der Schädel danebenhängt“, erklärt er seine Intention und deutet auf den skelettierten Kopf eines Rehbocks, „durch Jäger angeschossen, verendet im Brombeerdickicht, Martfeld 2005“: Ein weiteres Opfer.

Das älteste Bild der Ausstellung ist aus dem Jahre 1963, das jüngste Objekt aus dem Jahre 2018. „Es geht eher nicht darum zu zeigen, was der Künstler Neues gemacht hat, sondern ich möchte, dass ein möglichst buntes Bild gezeigt wird und dass die Leute viel von einem sehen“, erklärt er das Konzept der Ausstellung.

Ein Webschiffchen mit Aufschrift

Mit einem Objektkasten, einer Materialcollage, wo inmitten eines wirren Geästs ein Webschiffchen mit der Aufschrift „Kurswechsel“ platziert ist, will Dietmar Brandstädter auch zum eigenen Denken anregen: „Wir stehen in einer Situation, wo wir sehen müssen, wie es weitergeht. Viele brauchen einen Anstoß, um umzudenken“, sagt er. „Zum Beispiel immerwährendes Wachstum: Muss das wirklich sein?“

Dass Dietmar Brandstädters Werk nicht nur formal, sondern auch politisch zu verstehen ist, findet auch Galerist Tilman Rothermel: „Dietmar Brandstädter ist sehr intensiv und sehr stark im Ausdruck. Viele politische Künstler haben mit grafischen Komponenten gearbeitet, um die Intensität der Aussage zu verstärken“, erklärt er, „die schwarzen, starken Konturen in den Bildern Brandstädters unterstreichen das alles noch. Seine Werke sind immer auch Ausdruck seines eigenwilligen politischen Denkens.“

Eine eigenwillige Interpretation ausgewählter Werke Dietmar Brandstädters bietet auf der Vernissage das Alsomirschmeckts-Theater (AMS) mit der Reihe „Spielen mit Kunst“. Fünf Schauspielerinnen und Schauspieler werden nacheinander mit einem zuvor bestimmten und ihnen unbekannten Bild konfrontiert und interpretieren es vor Publikum. Anschließend improvisieren sie jeweils eine Spielszene, in die sich nacheinander alle Spielenden einklinken.

Das großformatige Bild, das in verschiedenen Rottönen und kräftigen, schwarzen Pinselstrichen daherkommt, lädt die Theaterleute zu möglichen Deutungen ein. Moritz Sörgel etwa sieht in dem Bild eine Frau, die, einer Krebsschere nicht unähnlich, ihren Arm ausstreckt, ein von ihm ausgemachter Junge schaut sie an: „Ich nenne meine Szene ,Der Schrei aus dem Nichts‘“, verkündet er dem Publikum und spielt anschließend eine Person im Monolog, die irgendwann feststellt, dass sie im Sterben begriffen ist. Andrew Wallace hingegen sieht zwei Menschen und eine Zimmerpflanze und interagiert anschließend mit Moritz Sörgel. Deborah Arbes macht ein Schlüsselloch von einer Festung aus und gibt den „Schlüssel zum Paradies“ vor, der „Kleine Vogel“ wird von Ingelid Ebeling gesehen und für Nellie Kop steht fest: „Auf mich wirkt das Bild stark emotional mit dem vielen Rot und Schwarz. Daher heißt meine Szene ,Das Maß ist voll‘“.

Nicht nur das Publikum ist anschließend von der Performance der fünf Schauspielerinnen und Schauspieler beeindruckt, sondern auch Dietmar Brandstädter: „Das war interessant für mich“, sagt er zur Darbietung, „und es gab auch einige überschneidende Beobachtungen.“

Weitere Informationen

Die Ausstellung „Brot und Spiele - alles im Rahmen!?“ ist noch bis Sonntag, 17. Juni, freitags bis sonntags von 16 bis 18 Uhr in der Galerie Am Schwarzen Meer zu sehen. Weitere Termine gibt es nach Absprache unter Telefon 44 54 99. Eine weitere „Spielen mit Kunst“-Performance des AMS-Theaters in der Galerie gibt es am Sonntag, 25. November, um 18 Uhr zur Finissage der Ausstellung „Von Bäumen und Menschen“ der Künstlerin Frauke Beeck. Weitere Informationen zur Galerie Am Schwarzen Meer sowie zum AMS-Theater sind unter www.kulturhof-peterswerder.de und unter ams-theater.de erhältlich.