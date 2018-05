Bisher zeigt sich für die Falkenstraße kein Weg in die Zukunft. (Roland Scheitz)

Bahnhofsvorstadt. Die Umgebung rund um das indische Restaurant Bombay in der Falkenstraße hat schon mal bessere Zeiten gesehen. So sollte es eigentlich auch wieder werden: Bereits im August 2014 haben das Bau- wie auch das Wirtschaftsressort und die Handelskammer die Broschüre „Bremen Innenstadt 2025“ herausgegeben, die sich auf 120 Seiten mit der Entwicklung der Innenstadt und deren Umfeld beschäftigt. Darin ist dem Doventor- und Wandrahmviertel mit der Falkenstraße ein eigenes Kapitel gewidmet. Durch die behutsame Aufwertung der Bausubstanz, Lärmschutzmaßnahmen und die Verbesserung der Fuß- und Radwege, vor allem aber durch die Neugestaltung des Bundeswehrhochhauses versprachen sich die Beteiligten vor vier Jahren eine spürbare Verbesserung der derzeitigen Lage des Quartiers.

Ein „Planentwurf für städtebauliche Veränderungen Falkenquartier rund um das ehemalige Bundeswehrhochhaus“ von 2017 nahm die Ideen nochmals auf, doch sichtbare Zeichen der Veränderung sind derzeit nicht zu sehen. Olaf Orb, Innenstadtbeauftragter der Handelskammer, kann zu diesem Thema nicht viel sagen: „Ich glaube, in den nächsten Jahren wird die Falkenstraße nicht im Fokus der Entwicklung stehen und von konkreten Maßnahmen ist mir nichts bekannt.“

Über konkrete Maßnahmen kann auch Stadtplaner Rainer Imholze, im Bauressort für die Innenstadtentwicklung zuständig, nichts berichten. „Von der Lage aus gesehen, ist das Quartier aber spannend“, sagt er. Er könne sich dort eine ähnliche Entwicklung wie in Walle vorstellen, wo der Stadtteil sich inzwischen zu einem In-Stadtteil gemausert hat. Zwar sei das Quartier mit seinen Gebäuden aus den 1960er-Jahren ein wenig in die Jahre gekommen und auch die Situation des Einzelhandels bereite ihm Sorge, doch da seien auch die Eigentümer gefordert. „Wenn die Nachfrage da ist, passiert da auch was, das sind normale Entwicklungsprozesse. Das regelt die Marktlage. Wenn das Quartier erst in den Fokus rückt, sehen die Eigentümer, dass es sich lohnt zu investieren“, sagt er.

Denkbar sei ebenfalls eine Entwicklung und Öffnung der Innenhöfe und insgesamt mehr Grün. „Das ist ja auch eine interessante Lage und im Bereich der Innenstadt.“ Die Insellage des Viertels mit dem Fly-Over und der B 75 sieht Rainer Imholze allerdings als Problem an: „Aus dieser Insellage müssen wir raus und das Quartier öffnen, zum Beispiel nach Findorff, zum Stephaniviertel oder nach Walle.“ Die Überalterung der Einwohner hat Imholze ebenfalls im Blick. Was fehle, sei etwas für junge Menschen, sagt er: „Und diese Lage hat Potenzial, da wollen die Leute hin.“

Zur Entwicklung des ehemaligen Bundeswehrhochhauses, das in den Plänen der Baubehörde ein Schlüsselprojekt im Quartier werden soll und nicht nur Dienstleistungsbetriebe beherbergen, sondern auch Wohnmöglichkeiten bieten soll und aufgrund der Beherbergung von Flüchtlingen etwas ins Stocken geraten ist, kann Imholze nichts sagen. Er sieht das Bundeswehrhochhaus jedoch als markanten Punkt im Quartier an: „Das Ganze hat Potenzial, man muss nur einen langen Atem haben.“

Einen langen Atem hat auch Sritharan Paramanandarajah, Inhaber des Restaurants „Bombay“ in der Daniel-von-Büren-Straße an der Ecke zur Falkenstraße. In diesem Jahr kann das Bombay auf drei Jahrzehnte des Bestehens zurückblicken. Er erlebt die Veränderungen im Quartier seit Langem selber mit. „Je mehr Geschäfte, desto mehr ist los. Das ist hier die Bahnhofsvorstadt, da sollte mehr los sein. Viele Leute hier leiden darunter“, sagt er.

Vielen Leuten sei nicht bekannt, dass das Restaurant Bombay bereits 30 Jahre existiere, sagt Sritharan Paramanandarajah. 1988 wurde der Mietvertrag unterschrieben, 1989 erfolgte der Umbau, denn zuvor beherbergten die Räumlichkeiten ein Eiscafé. Von Anfang an dabei war auch der im Huchtinger Ortsteil Sodenmatt lebende Paramanandarajah: „Vor sieben Jahren habe ich das Bombay dann übernommen, weil der vorherige Inhaber ist krank geworden“, erzählt er. In der Zeit davor hat er den Einkauf erledigt, gekellnert und sich mit der EDV beschäftigt. „Ich war der Mann im Hintergrund“, sagt er. Heute steht er vorne und beschäftigt zwei Köche und zwei Kellner, und auch seine Frau arbeitet mit.

Manche Kunden besuchen seit dieser Zeit regelmäßig sein Restaurant. Doch inzwischen finde ein Generationenwechsel statt, viele ältere Kunden würden nicht mehr leben. Im Bombay gab es auch mal einen Mittagstisch, doch der hat sich nicht mehr gerechnet. „Ich habe in der letzten Zeit viel Konkurrenz bekommen. In der Umgebung von drei bis fünf Kilometern gibt es fünf bis sechs neue Restaurants aus Indien“, erzählt der Paramanandarajah. Die Umsätze seien in den letzten sieben Jahren zurückgegangen, die Gäste sähen sehr auf die Preise.

Das ist nicht das einzige Problem für den Restaurantbetreiber. In der Umgebung des Bombay sei es wegen der Parksituation schwierig, auch dadurch würden Kunden wegbleiben. Mehr Parkplätze könnten helfen, aber auch eine generelle Belebung der Falkenstraße. Zwar seien Geschäfte da, doch da passiere nichts. „Gäbe es auch Griechen, Chinesen oder andere, dann könnten die Leute wählen, aber so ist es nicht optimal. Früher war das anders“, erinnert er sich, „da muss die Stadt was machen, damit das hier keine verlassene Gegend wird.“ In der Vergangenheit sei vor allem während des Freimarktes oder der Osterwiese viel Betrieb gewesen, „da war immer was los“, sagt er. Heute fehle die Laufkundschaft: „Mehr Aktionen und Events, das wäre gut.“