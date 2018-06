Der frühere Lehrer Dieter Mazur musste lange grübeln, bevor er seine Gedanken zu "seinem" Menschenrechtsartikel in nur einem einzigen Satz zusammenfassen konnte. (Roland Scheitz)

Altstadt. Zum 70. Mal jährt sich am 10. Dezember die Erklärung der Menschenrechte durch die Vereinten Nationen. Der Freundeskreis „Garten der Menschenrechte“ und seine Partner haben das Jubiläum zum Anlass genommen, die Wanderausstellung „Bremen – Stadt der Menschenrechte“ zu konzipieren. Im Mittelpunkt stehen elf engagierte Bremer Bürgerinnen und Bürger, die jeweils ein persönliches Statement zu einem Artikel der Menschenrechte abgeben. Die erste Station der Ausstellung ist im Haus der Wissenschaft, wo sie noch bis zum 27. Juni zu sehen ist. Anschließend wandert sie bis zum 20. Juli in die Botanika im Bremer Rhododendron-Park, macht dann an diversen Orten Halt, bevor sie ab Dezember in der Bremer Bürgerschaft gezeigt wird.

„Mit der Ausstellung möchten wir die Menschenrechte sichtbar machen und stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken“, sagt Witha Winter von Gregory aus Horn-Lehe. „Wir möchten zeigen, dass sie nicht nur auf dem Papier stehen, sondern vorgelebt werden.“ Vor 17 Jahren hörte sie von dem Projekt „Inscrire – die Menschenrechte schreiben“ der belgischen Künstlerin Françoise Schein, die weltweit die Artikel in Form von Installationen an öffentlichen Orten präsentiert. Gemeinsam mit weiteren Mitstreitern holte Witha Winter von Gregory das Projekt nach Bremen. Doch anstatt Wände von U-Bahn Stationen oder Kultureinrichtungen zu zieren, verlaufen die 30 Artikel als bronzene Bänder entlang vieler Wege im Rhododendron-Park. Zwischen 2001 und 2003 entstand hier der „Garten der Menschenrechte“. „Ein idealer Ort“, wie die gebürtige Allgäuerin betont, „denn die Menschenrechte müssen genauso gepflegt werden wie ein Garten.“

Eine zentrale Botschaft

Für den ehemaligen Lehrer Dieter Mazur aus Horn-Lehe eine zentrale Botschaft, die er seinen Schülern immer wieder an Ort und Stelle zu vermitteln suchte. Der 68-Jährige schied vor sechs Jahren aus dem Schuldienst aus, saß gemeinsam in den 1990er-Jahren mit Witha Winter von Gregory im Horner Beirat und ist seit 2012 einer der drei Vorsitzenden beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland für das Land Bremen. „Es gehörte sozusagen zu meinem Standardprogramm, mit den Schülern meiner Soziologie-Kurse den 'Garten der Menschenrechte' zu besuchen. Eine ihrer Aufgaben war, die sperrige juristische Sprache der Artikel in einfache Worte zu übersetzen“, berichtet er. „Eine Idee, die auch die Ausstellung aufnimmt.“ Es sei wichtig, die Menschenrechte in verständlicher Sprache in die Bevölkerung zu transportieren.

Mit großem ehrenamtlichen Engagement arbeitete die Planungsgruppe des Freundeskreises „Garten der Menschenrechte“ drei Jahre lang an der Umsetzung der Ausstellung. Das Ergebnis veranschaulicht nicht nur ausgewählte Artikel der Charta, sondern beschäftigt sich ebenso mit verwandten Themen, wie die 2015 von den Vereinten Nationen beschlossenen 17 Ziele zur nachhaltigen Entwicklung. Vor allem junge Leute sollen an die Thematik herangeführt werden, so der Wunsch des Freundeskreises, und sich anhand von praktischen Beispielen mit den Menschenrechten auseinandersetzen. Im Fokus stehen deshalb elf Bremerinnen und Bremer, die auf großen Schautafeln einen Artikel kommentieren, mit dem sie persönlich in einem Kontext stehen.

Zu Wort kommen der 2016 verstorbene ehemalige Bremer Bürgermeister Hans Koschnick, die Abiturientin Deliah El-Chehade, Rechtswissenschaftler Bernhard Docke, der Pastor im Ruhestand Martin Hausmann, die DGB-Vorsitzende Annette Düring und Ida Fink, Mitbegründerin des Mütterzentrums Osterholz-Tenever. Auch der Publizist und Anwalt Rolf Gössner, der Friedensforscher Dieter Senghaas, die Arbeits- und Geschlechtersoziologin Margarete Steinrücke und Regina Heygster, Künstlerin und Initiatorin des Bremer Friedenstunnel-Projekts, thematisieren jeweils einen Menschenrechtsartikel.

Mit von der Partie ist ebenfalls Dieter Mazur. „Witha kam auf mich zu und sagte, dass man mich brauche, um den Bildungsartikel zu kommunizieren.“ Als ehemaliger Lehrer und mit seinem Engagement in der Ökologiebewegung verbinde er zwei wichtige Bereiche – den der Bildung und den der nachhaltigen Entwicklung. Sein Kommentar zum Artikel 26 lautet denn auch wie folgt: „Bildung ist der Schlüssel zur Entwicklung und Bereitschaft, sich für die Bewahrung der Menschenrechte sowie eine nachhaltige Entwicklung einzusetzen.“

Es sei eine Herausforderung gewesen, seine Gedanken in einem Satz zusammenzufassen, sagt Mazur schmunzelnd. Für ihn sei wichtig gewesen herauszustellen, was Bildung mit nachhaltiger Entwicklung zu tun habe. „Um seine Rechte zu kennen, muss man zunächst lesen können. Weitere Schritte sind nötig, um sich für seine Rechte einzusetzen und schließlich sogar für die von anderen Menschen, der Umwelt und der Natur. Das wird immer abstrakter.“ Menschen über Bildung in die Lage zu versetzen, diese Prozesse zu verstehen, sei für ihn eine Motivation gewesen, bei dem Projekt mitzuwirken. „Denn wenn wir die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen verfehlen, werden Probleme wie Wasserarmut oder Hunger weltweit weiter zunehmen“, ist er sich sicher. Eine Einführung in die Thematik gibt der engagierte Bremer übrigens am Sonnabend, 30. Juni, um 15 Uhr im Rahmen der Ausstellungseröffnung in der Botanika.

Die Wanderausstellung „Bremen-Stadt der Menschenrechte“ läuft noch bis zum 27. Juni im Haus der Wissenschaft, Sandstraße 4/5. Der Eintritt ist frei. Öffnungszeiten montags bis freitags 10-19 Uhr, samstags bis 14 Uhr. Anschließend geht sie vom 30. Juni bis 20. Juli in die Botanika im Rhododendron-Park, Deliusweg 40.