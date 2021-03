Helga Clauss neben ihren Vogelbildern, die auf ihrem Quadratmeter Ausstellungsfläche Platz gefunden haben. (Roland Scheitz)

Salate sind weit mehr als die Summe ihrer Zutaten. Erst durch ihre Komposition und das verbindende Element wird ein Salat zu dem, was ihn kulinarisch ausmacht. Ähnliches will der Verein für Zeitkultur in der Villa Sponte nun bereits zum dritten Mal mit Werken zahlreicher regionaler Künstler bewerkstelligen. Kunstsalat III ist eine Ausstellung mit 26 Künstlerinnen und Künstlern. Sie zeigen noch bis Montag, 5. April, Arbeiten aus den Bereichen Malerei, Druckgrafik, Bildhauerei, Fotografie und Zeichnung in den Räumen am Osterdeich 59b. In dem ausrichtenden Verein sind knapp 30 Mitglieder und er hat sich zum Ziel gesetzt, Kulturschaffende auf mannigfaltige Weise zu unterstützen.

Auf eine richtige Eröffnung musste coronabedingt verzichtet werden, und eigentlich hätte Kunstsalat III auch bereits im November stattfinden sollen und wurde dann auf Februar verschoben. „Aber da war jeweils noch Lockdown, ohne eine Chance, so etwas zu tun“, blickt Ida Büssing, Künstlerin und Mitbetreiberin der Villa Sponte, zurück. „Uns erreichen unheimlich viele Bewerbungen von Künstlern. Wir stellen aber nur gut sechsmal im Jahr aus und dann mit je zwei oder drei Ausstellern gleichzeitig.“ Dabei würden schlicht viele Kunstschaffende auf der Strecke bleiben. „Und das wollen wir nicht“, stellt sie klar.

Deshalb erdachte man das Format Kunstsalat, bei dem in diesem Fall über zwei Dutzend Kreative je einen Quadratmeter der Ausstellungsfläche an Boden, Decke oder eben an der Wand belegen können. „Was sie ausstellen, bleibt jedem selbst überlassen, und wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis“, sagt sie. Die Führungen durch die Ausstellung übernehmen übrigens zum einen Mitarbeiter des Vereins, aber eben oft auch teilnehmende Künstler. Die Besuchszeiten sind auch durchaus gefragt, pro Ausstellungstermin acht bis zehn Gäste, so Büssing. „Das klappt bisher alles sehr gut, die Menschen sind heiß und hungrig auf Kunst und Kultur.“

Sie stellt als Künstlerin selbst beispielsweise ein großes Gemälde aus, in dem sie sich mit der Farbe Schwarz auseinandergesetzt hat. „Es geht um Hoffnungen und Rückschläge, Dunkelheit und Licht.“ In gewisserweise für sie ein Sinnbild für die Pandemie. Zwei Weitere der 26 sind Melissa Chelmis und Helga Clauss. Erstere sagt: „Ich habe eine Art von Kunst entwickelt, die vielseitig ist und durchaus verspielt sein kann, ohne Ernsthaftigkeit zu missen.“ Sie stellt bemalte Holzarbeiten mit Frauen und Kindern als Motiv aus. Eines der Bilder basiert sogar auf eigens durch ihre Kinder geschossenen Fotos von sich selbst beim Trampolinspringen. Ihre Kunst wirkt auf den ersten Blick düster, und im Falle der ebenfalls ausgestellten Aktzeichnungen mitunter auf manch einen anrüchig, und doch ist die Botschaft klar: „Es geht mir um die Darstellung der persönlichen Präsenz, nicht um Schönheit oder eine Bewertung der dargestellten Person.“

Helga Clauss stellt eine Malerei aus, die einen Teil der griechischen Mythologie darstellt und sich vor allem mit der Faszination und Vergötterung der Demokratiebegründer mit unterschiedlichen Arten von Vögeln befasst. „Ich freue mich sehr, Teil dieser meisterhaft gehängten Vielfalt zu sein, in der auch jedes Werk für sich stehen kann“, lobt sie den Verein und ihre Kollegen. Letztendlich bringt Melissa Chelmis den Sinn hinter der Ausstellung auch unter widrigen Bedingungen auf den Punkt: „Kunst will und muss an die Öffentlichkeit, muss raus, muss was sagen, muss Menschen erreichen“ – auch wenn es nur eine Minderheit derjenigen ist, die ansonsten zur Besucherschaft zählen würden.

Zur Sache

Kurzbiografien dreier Künstlerinnen:

Helga Clauss, heute 77 Jahre alt, wurde in Westphalen in einem kleinen Städtchen geboren. Als junge Frau lernte sie in der familieneigenen Druckerei Schriftsetzerin. Nach dieser dreijährigen Lehre ging sie nach Wuppertal, um dort Grafikdesign zu studieren. Gemeinsam mit ihrem Partner und seinerzeit kleinen Sohn kam sie nach Bremen. Hier eröffnete sie im Schnoor ein Atelier für Grafikdesign. Später zog sie dann ins Viertel und hörte auf, sich mit Grafikdesign zu befassen, um der Malerei mehr Platz einzuräumen. Von 1977 bis 1983 studierte sie an der Universität Bremen visuelle Kommunikation und Ästhetik.

Ida Büssing wurde 1959 in Visbek geboren, nach einem Studium der Sozialarbeit in Dortmund schloss sie nach einem längeren Aufenthalt im italienischen Perugia ein Studium der Werbegrafik in Zürich an. In Bremen schließlich angekommen, absolvierte sie eine Mediendesignausbildung und begann Privatunterricht bei unterschiedlichsten Künstlern zu nehmen. Seit 2003 ist sie regelmäßiger Teil von Ausstellungen in Bremen, Visbek sowie Worpswede und im Jahr 2012 übernahm sie gemeinsam mit ihrem Ehemann die Villa Sponte als Kulturzentrum.

Melissa Chelmis, 1970 geboren in Westberlin, ist Tochter einer deutschen Mutter und eines griechischen Vaters. Von 1996 bis 2002 studierte sie Kunsttherapie in Ottersberg. Seit 2007 hat sie in Bremen ein Atelier und gehört heutzutage unter anderem zum Künstlerinnen-Kollektiv Mete Cheer, Melissa Chelmis und Beate C. Koehler.

Weitere Informationen

Die Öffnungszeiten der Ausstellung Kunstsalat III beim Verein Villa Sponte Zeitkultur, am Osterdeich 59b, sind Dienstag, Sonnabend und Sonntag, von 15 bis 18 Uhr. Es sind nach Absprache aber auch andere Termine möglich. Der Eintritt ist frei. Aus Gründen der Pandemie ist aber eine Anmeldung erforderlich, da die Ausstellung nur einzeln oder als Haushalt besucht werden darf. Eine medizinische Maske muss durchgehend getragen werden. Besuchergruppen werden voneinander getrennt. Die Anmeldung erfolgt entweder über die Telefonnummer 0421/ 794 784 97 bei Ida Büssing, den zugehörigen Anrufbeantworter oder per E-Mail an info@villa-sponte.de. Kunstsalat III endet am Montag, 5 April.