So nur im Viertel und in der City zu sehen: Die Lichterläufer von Stelzenart haben vor Weihnachten das Viertel illuminiert. (Roland Scheitz)

Es ist ein Allemann-Manöver, das Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Die Linke) mit dem Aktionsprogramm „Aufenthalts- und Erlebnisqualität Stadtteilzentren 2021“ da auf den Weg gebracht hat. Das Aktionsprogramm Innenstadt zur Bekämpfung der durch die Corona-Pandemie beförderten Leerstände war ja schon im vergangenen Jahr vom Senat beschlossen worden. Nun ist bei Politik und Handelskammer die Erkenntnis gereift, dass das allein zu wenig sein wird, um die Attraktivität Bremens in Gänze zu retten und nachhaltig abzusichern. Das Ziel des Programms und die Botschaft an die Kundschaft ist klar: Runter vom Sofa und nicht mehr online einkaufen!

Die Kosten werden insgesamt auf rund 1,2 Millionen Euro, 70.000 Euro davon für das Viertel veranschlagt. Das Aktionsprogramm wird quer durch alle Fraktionen begrüßt. Das unterstreicht auch Bremens ehemaliger Bürgermeister Carsten Sieling: „Nicht nur als attraktive Shopping-, sondern auch als spannende Kulturmeile ist das Viertel ein Markenzeichen Bremens. Mit Marketingmaßnahmen werden daher die wichtigen Aktivitäten der Interessengemeinschaft ‚Das Viertel‘ gestärkt. Auch mit der Entwicklung eines Handlungsleitfadens für die kommenden Jahre können wir hier einen wertvollen Beitrag leisten“. Immerhin ist der SPD-Ortsverein Steintor/Peterswerder von jeher sein Terrain.

Fluktuation soll gestoppt werden

Steffen Eilers (Grüne), Sprecher des Beirates Östliche Vorstadt, ist die Belebung des Viertels durch Veranstaltungen der Kunst- und Kulturszene besonders wichtig: „Gerade diese Vielfalt macht ja unser Viertel aus“. Er würde sich eine noch engere Koordination und Kooperation mit den Beiräten wünschen. „Zunächst einmal ist das Programm aber auch in der Ausgestaltung zu loben, was zum Beispiel die Unterstützung des Einzelhandels beim Thema Lieferservice und Digitalisierung angeht“, sagt er.

Mit tatkräftiger Unterstützung der Handelskammer soll eigens die Stelle eines Stadtteil-Koordinatoren geschaffen werden, der oder die die einzelnen Aktionen in den Stadtteilen vernetzen und sie kommunizieren soll. Eine besondere Rolle kommt unter den Stadtteilzentren dem Viertel zu. So heißt es in dem Programm: „Die beiden Stadtteilzentren Vegesack und Viertel nehmen in ihrer Hierarchie direkt der Bremer Innenstadt nachgeordnet mittelzentrale Funktionen wahr und gelten daher als ‚besondere Stadtteilzentren‘“. Dass Innenstadt und Viertel strategisch eng miteinander verbunden sind, hatte Norbert Caesar, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Das Viertel (IGV), schon immer betont.

Mit der IGV sind dann auch die einzelnen Maßnahmen zur Wiederbelebung von Kultur, Gastronomie und Einzelhandel im Viertel geplant. Denn auch hier sind immer mehr Geschäftsleute und Veranstalter nach dem zweiten, mehrmonatigen Lockdown vom Aus bedroht und hatten an die Stadtteil-Parlamentarier immer wieder Hilferufe gesandt. Die IGV setzt dabei auf den Ausbau von Konzepten, die sich auch schon im letzten Jahr bewährt haben, wie die Lichtinstallationen und Effektbeleuchtung attraktiver Fassaden und Schaufenster im Viertel in der dunklen Jahreszeit. Zusätzlich waren die Lichterläufer von Stelzenart nicht nur im Sommer, sondern auch an den Adventssonnabenden unterwegs und sorgten für ein besonderes Flair.

Ein weiteres Problem, das im Viertel und vor allem im Steintor bereits seit Langem schwelt, soll nun grundlegend angegangen werden: die Mieterfluktuation, die in den vergangenen Jahren immer mehr zugenommen hat. Kommt es zu Leerständen, ersetzen sukzessive Imbisse und Kioske den Einzelhandel. Die Mitglieder der IGV haben immer wieder moniert, dass es schwer bis unmöglich sei, Kontakt zu den Immobilien-Eigentümern herzustellen. Nun soll es einen runden Tisch beziehungsweise einen Workshop geben, bei dem Einzelhändler und Immobilien-Eigentümer gemeinsame Ziele und Maßnahmen erarbeiten sollen, um ein Management-Konzept gegen die starke Fluktuation zu entwickeln.

Die Akteure des Einzelhandels setzen zudem auf eine Inszenierung des Einkaufserlebnisses, das so im Internet nicht zu haben ist. Eine große Rolle dabei spielt die lokale Kultur. Nicht nur die Kulturschaffenden des Viertels, nach Möglichkeit auch Kunsthalle, Theater am Goetheplatz und Stadtbibliothek sollen im Viertel präsent sein, unter anderem mit Bühnenauftritten auf den Plätzen. Das passende kulinarische Programm dazu gibt’s von der Gastronomie. Die Umsetzung ist wie stets von der Entwicklung des Pandemie-Geschehens abhängig. Trotzdem bleibt die Angst, dass die Gewohnheit, online zu kaufen, den inhabergeführten Einzelhandel noch weiter schwächen und dadurch noch mehr Leerstand entstehen könnte. Um das abzuwenden, soll noch eine weitere Trumpfkarte gespielt werden: Aufrechterhaltung und Ausbau der Lieferungen der per Telefon oder online georderten Waren noch am selben Tag via Sprint Logistik. Zudem soll eine großflächige Plakatierung auf die Vorzüge des Viertels hinweisen.