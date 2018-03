„...Sie hörten Nachrichten mit Inken Steen.“ Das Publikum von Funkhaus Europa, Nordwestradio und Radio Bremen 2 hat ihre Stimme noch im Ohr. Sie ist verstummt, für immer. Inken Steen, die Nachrichtensprecherin, Literaturwissenschaftlerin, Kulturjournalistin, Personalrätin und Netzwerkerin, ist im Alter von 54 Jahren gestorben. Am Freitag, 23. Februar, um 13 Uhr ist die Trauerfeier in der Friedenskirche, Humboldtstraße 175.

Als Journalistin hat Inken Steen, die im Mai 1963 in Gerolstein zur Welt gekommen war und seit Langem mit ihrer Familie im Steintor lebte, unter anderem auch Kunstkritiken für den WESER-KURIER geschrieben. Die Kultur war ihre Welt, und sie hat viele begleitet, im Kinder- und Jugendchor im Viertel, den sie unterstützt hat, als erfahrene Laudatorin auf Vernissagen, als Jurorin, als Moderatorin, als Rundfunkredakteurin, als promovierte Wissenschaftlerin, die sich mit der Parodie und parodistischer Schreibweise in Thomas Manns „Doktor Faustus“ beschäftigte, und als Autorin von „Hertha, Wilhelm und Maria“, eines 2011 erschienenen, ebenso humorvollen wie warmherzigen Buches über die Pflege.

Ihrer schweren Krankheit hat Inken Steen die Stirn geboten, mit einer Entschiedenheit und Klarheit, für die andere sie bewunderten. Kollegen und Freunde schätzten ihre lebensbejahende, offene Art, ihren Humor, ihre leise Ironie, die auch vor ihr selbst nicht Halt machte, ihre Charakterstärke, ihren Charme und ihre Klugheit. Aus ihrem Leiden hat sie kein Geheimnis gemacht, Details aber für sich behalten. Viele haben mit ihr gehofft und um sie gebangt. Wie groß der Kreis der Menschen wirklich war, der sie umgab, nicht nur im Viertel, nicht nur am Radioapparat, ist nach ihrem frühen Tod noch einmal deutlich worden. Ihr Mann Joe Zacharias Steen und ihre drei Kinder sind in ihrem Schmerz nicht allein.

„Ihre liebenswerte Art und ihr sorgsamer Blick auf die Kunst werden uns sehr fehlen“, schreiben Kunstschaffende und Kollegen in einer Traueranzeige. Der Viertelchor dankt ihr für die Geduld, die Kreativität und die Leidenschaft, mit der sie den Verein begleitet hat: „Aber vor allem für Deinen unerschütterlichen Glauben an uns und an das, wofür wir stehen. In unseren Liedern lebst Du fort und sollst niemals vergessen sein.“

Jeder Abschied von einem geliebten Menschen fällt schwer. Inken Steen war ein Mensch, der so vieles an diesem Leben liebte, und selbst ein viel geliebter Mensch.