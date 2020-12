Über den Umbau der Bremer City, die sich derzeit weihnachtlich schmückt, wird weiter diskutiert. (Christina Kuhaupt)

Kurz vor Weihnachten wird es noch einmal spannend: Für Mittwoch, 16. Dezember, um 18.30 Uhr, lädt der Beirat Mitte zur fünften virtuellen Diskussionsveranstaltung zur Innenstadtentwicklung ein. Mit Gabriele Nießen, Staatsrätin für Stadtentwicklung und Wohnungsbau, dem in Amsterdam als Architekt tätigen Christoph Grafe, zudem Professor für Architekturgeschichte/Theorie in Wuppertal, sowie Alexis Angelis, Architekt und Projektentwickler nehmen hochkarätige Experten daran teil. Angelis hat mit dem Projekt Core in Oldenburg den Umbau eines ehemaligen Kaufhauses verwirklicht. Er wird sein Projekt vorstellen, in dem er einen gemeinsamen Ort für Einzelhandel, Lifestyle, Gastronomie sowie Co-working entwickelt hat. Grafe wird hingegen Umbaubeispiele aus verschiedenen europäischen Ländern vorstellen und diese in Bezug zu historischer Umbaupraxis auch in Bremen setzen: Ein Plädoyer für eine neue Umbaukultur als Prinzip für die Transformation der Innenstadt. Gabriele Nießen spricht da gern von der klimafreundlichen Erhaltung sogenannter „Grauer Energie“. Die Teilnahme an der virtuellen Diskussion ist über GoToMeeting möglich. Die Zugangsdaten sind unter www.ortsamtmitte.bremen.de zu finden.