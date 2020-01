„C’est si bon“: Es gibt wohl kaum eine französischere Art, als das neue Jahr mit diesem Chanson zu begrüßen, mit dem einst Yves Montand Marilyn Monroe betörte. „C’est si bon“, das steht für die unendliche Leichtigkeit des französischen Lebensgefühls, sofern in der Grande Nation nicht gerade gestreikt wird. Dieses Savoir-vivre verstand das Duo Javanaise beim allerersten Neujahrskonzert im Institut francais perfekt zu verbreiten. Bei einem Gläschen Crémant konnte das geneigte Publikum der kleinen Chanson-Reise folgen, die der französische Bariton Erwan Tacher, der bretonische Wurzeln hat, begleitet von dem deutschen Pianisten Clemens Wiencke unternahm. Ein Salut also auch auf die deutsch-französische Freundschaft.

„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“ mag da mit Hermann Hesse so mancher Besucher des Neujahrskonzertes im Stillen gedacht haben und: Vielleicht wird das neue Jahr ja doch ein ganz schönes – mit dem Esprit von „C’est si bon“. Und so findet die Reise des jungen, glücklosen Komponisten Léon, die in einem Pariser Cabaret begann, doch noch ein Ende voller Zuversicht. Und da sich Léon zuweilen wie ein „Schöner Gigolo, armer Gigolo“ fühlt, liegt es auf der Hand, dass ein zentrales Thema dieser Reise die Frauen sind: „Toujours les femmes!“ So schwärmt ihm ein Cousin von Nathalie vor, der verführerischen Guide in Moskau, temperamentvoll vom Pianisten begleitet. Unsterblich wurde dar Chanson-Klassiker „Nathalie“ durch Monsieur 100 000 Volt Gilbert Bécaud.

Tachers Stärke ist es allerdings gerade, dass er nicht die Rampensau gibt, sondern das Fragile, das Zerbrechliche durchschimmern lässt, wenn er unprätentiös von den oft so vertrackten Liebesdingen singt. Auch im Chanson aller Chansons: „La vie en rose“ von Edith Piaf (mit Hand auf dem Herzen!), aber auch in Jacques Brels sonst eher brachialem „Amsterdam“, begleitet von einem pianistischen Feuerwerk Wienckes, der oft auch vokaler Duett-Partner ist.

„Toujours les femmes“: Immer diese Frauen, das muss natürlich mit Liebeskummer enden, Tacher stimmt auf Französisch „Autumn ­leaves“, die fallenden Blätter an. Aber, wofür hat man schließlich einen „Freund, einen guten Freund“, un bon copain, das ist ja schließlich das Beste, was es gibt auf der Welt. Und mit dem geht’s ans Meer. Tacher bringt mit seiner Stimme die Reflexe von Charles Trenets „La mer“ zum Leuchten.

Im Zeichen der deutsch-französischen Erinnerungskultur steht das Programm in den ersten beiden Monaten im Institut francais. So wird am Freitag, 17. Januar, die Ausstellung „Mémoires“ eröffnet, die die französische Künstlerin Alix Cabaret eigens für das Institut geschaffen hat. Mit Hilfe von Zeichnungen, Gemälden, Texten, Collagen und Videoaufnahmen gibt sie ihren eigenen Familienerinnerungen Form. Und das Publikum kann sich in seiner eigenen Biografie davon inspirieren lassen. Alle Veranstaltungen zu diesem Thema beginnen um 19 Uhr.

Stichwort Erinnerungskultur: Am Donnerstag, 20. Februar ist der Forschungsdirektor der nationalen französischen Forschungsorganisation CNRS, Denis Peschanski, im Institut zu Gast, um einen Vortrag über die Spuren und Traumata der Attentate des 21. Jahrhunderts aus individueller und kollektiver Wahrnehmung zu halten. Am Donnerstag, 27. Februar, referiert dann der preisgekrönte Schriftsteller und Journalist Sorj Chalandon zum Thema Erinnerungen in seinen Werken. Es gebe immer noch Vorurteile und Klischees zwischen Deutschen und Franzosen, sagt die Direktorin des Institut francais Phanie Bluteau. Ziel des Projektes „Mémoires“ sei es, diese auszuräumen.

Isabelle Adjani als Camille Claudel

Apropos: „Toujours les femmes“: 2020 wird es auch einen Schwerpunkt zum Thema Frauen- beziehungsweise Genderrollen geben, im März mit einem Focus auf die Filmfestspiele in Cannes. Als Auftakt wird am Donnerstag, 13. Februar, das Biopic zu Camille Claudel gezeigt. Isabel Adjani verkörpert darin grandios den tragischen Lebensweg der genialen Bildhauerin, Muse, Assistentin und schließlich Geliebten von Auguste Rodin. Nicht wenige Kunsthistoriker halten Claudels Werke im übrigen für die besseren. Und für Mai ist eine deutsch-französische Lesung aus der Autobiografie des Pariser Modeschöpfers Yorn geplant, der seine internationale Karriere als Assistent von Christian Dior begann. Geplant ist in der zweiten Jahreshälfte zudem ein Manessier-Schwerpunkt in Kooperation mit der Liebfrauenkirche, die ja gerade ihr 1000-jähriges Bestehen feiert. Phanie Bluteau hat einen besonderen Bezug dazu, schließlich hat ihre Mutter in einem Glasatelier in Nancy gearbeitet.

Wie Bluteau überhaupt im zurückliegenden Jahr beste Erfahrungen damit gemacht hat, mutig voranzuschreiten und in den Dialog zu gehen. So griff sie die Proteste der Gelbwesten unter anderem in einer gut besuchten Podiumsdiskussion auf. Dazu wurde auch eine Foto-Ausstellung gezeigt, über die sogar in der Bretagne berichtet wurde. Bluteaus Ziel: Vorurteile abzubauen. Denn im Mai war das Institut über und über mit Graffiti beschmiert worden: „Gilets jaunes HB Gang“.