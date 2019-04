In den Augen ihres Sohnes Larsen ist sie die wahre Künstlerin: Petra Seydel, deren Bilder jetzt zu sehen sind. (Roland Scheitz)

„Dämmerlicht, in dem die Umrisse von etwas Entfernterem nicht mehr genau zu erkennen sind“, liest Britta Petersen zu dem Begriff „Zwielicht“ vor. Am Donnerstagabend eröffnete die die Kunsthistorikerin die gleichnamige Ausstellung von Petra und Larsen Seydel. Vor allem in der Kunst von Petra Seydel finde sich diese Definition wieder, so Petersen. Die Künstlerin erhöhe ihr Licht in ihren Bildern und experimentiere mit Farbe. Ihr Sohn distanziere sich dagegen von Farbe und stelle äußeres Licht mithilfe von Schwarz und Weiß in Kontrast. Petersen beschreibt sowohl Petra als auch ihren Sohn Larsen Seydel als verschiedene Lichtquellen ihrer eigenen Kunst. Das Interessante an der Ausstellung in der Villa Ichon sei, dass mithilfe von Computern veränderte oder erstellte Kunst ganz anders bewertet werde als gemalte Bilder. Kunstbegeisterte können die Ausstellung „Zwielicht“ noch bis zum 1. Juni in der Villa Ichon besuchen.

„Es macht Spaß, einen grauen Tag durch Farben zum Leben zu erwecken“, beschreibt die Petra Seydel ihre Bilder. Mithilfe von Fototechnik verleiht die Dozentin der Kunsthochschule des Kunstvereins Achim ihren Acrylbildern ein neues Farbverhältnis, Alu Dibond nennt sich diese Art von Kunst. Die gemalten Acrylbilder bezeichnet sie dabei als Original. Gemeinsam haben Mutter und Sohn die Reduktion ihrer Kunst sowie die Verbundenheit zur Natur. „Seit meiner Kindheit war ich in den Bergen unterwegs“, erzählt Larsen Seydel. Seine schwarz-weiß geprägte Fotografie zeigt vor allem schneebedeckte Tannen, Berge und Abhänge.

Der Sohn der Künstlerin ist hauptberuflich Arzt und würde sich selber nicht als Künstler bezeichnen. „Diese Bezeichnung möchte ich nicht für mich in Anspruch nehmen, denn Künstlerin ist meine Mutter“, sagt Seydel dazu. Seine Fotografie soll die Schönheit und Ästhetik des Schnees einfangen und zum Ausdruck bringen.

Fasziniert von verschneiten Tannen

Er sei schon immer von verschneiten Tannen fasziniert gewesen, der Schneesport habe ihn stets geprägt, erzählt er. Heute hat er in den Bergen immer eine Kamera dabei. „Alles kann ich natürlich nicht fotografieren, der Sport geht dabei schon manchmal unter. Aber es kann auch genau anders herum der Fall sein, dass die Fotografie zurückstecken muss“, berichtet der Arzt. Mithilfe der Kamera versuche er die Momente einzufangen und abzubilden. Auch die Akustik spiele dabei eine große Rolle, doch die könne er nicht auf den Bildern zum Ausdruck bringen.

Petra Seydel spricht bei ihrer Kunst nicht von den Landschaften, die sie festhalten möchte, sondern von den Emotionen. Natur sei etwas, das man fühlen müsse. „Ich setze mich nicht nach draußen und male einen Ast ab, ich gebe das Empfinden der Natur wieder. Birken träumen, sie tanzen im Dunkeln“, erzählt die Künstlerin. Auch sie habe eine starke Verbundenheit zum Schnee, könne diese Leidenschaft aber durch ihr Leben in Norddeutschland nicht mehr verwirklichen. Ihre naturverbundene Kunst spiegelt sich auch in Namen wie „Auf Sand gebaut“ oder „Vom Winde verweht“ wider. Auf ihren Bildern möchte man Wellen, Äste und andere Dinge aus der Natur erkennen.

Neben der Alu-Dibond-Kunst von Petra Seydel schmücken auch ihre Skulpturen die Villa Ichon. Die Skulpturen stellen allesamt Frauen in verschiedenen Bewegungen dar. Eine Frau steht auf einer Treppe, mit dem einen Fuß schon auf der nächsten Stufe und streckt den Arm in die Höhe. „Diese Frau denkt sich ‚Endlich habe ich es geschafft‘, vielleicht hat sie gerade eine schwierige Prüfung bestanden oder eine Hürde gemeistert, sie freut sich einfach“, erzählt Petra Seydel über ihre Skulptur. Dass es sich dabei um eine Frau handelt und nicht um einen Mann sei einfach Zufall. „Ich bin nun mal eine Frau und vielleicht gefällt mir der weibliche Körper einfach besser als der männliche“, berichtet die Künstlerin. Sie betont aber auch, dass sie in ihren Bilden und Skulpturen in erster Linie den Menschen sehe.