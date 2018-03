Beteiligt waren unter anderem auch das Zentrum für Marine Umweltwissenschaften (Marum), die Jacobs University, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und Airbus.

„Wir wollten, dass Tiefsee- und Raumfahrtforschung voneinander profitieren, wir wollten zusammenarbeiten und damit die Wissenschaft letztendlich mit besseren Systemen und robotischen Geräten und Instrumenten ausstatten“, sagt Martina Wilde, Leiterin der Robex-Allianz. In der Reihe „Wissen um 11“ im Haus der Wissenschaft an der Sandstraße hat sie die Helmholtz-Allianz „Robex“ vorgestellt.

Fortschritte für die Raumfahrt- und Tiefseeexploration sollten dadurch erreicht werden, indem Geräte gemeinsam entwickelt werden. „Was kann man voneinander lernen, wenn diese völlig unterschiedlichen Welten zusammenkommen? Das war unsere Herausforderung“, sagt Martina Wilde. Das sei zu Beginn des Projektes schwierig gewesen, doch am Ende habe es gut funktioniert und für beide Seiten einen Fortschritt bedeutet. Auf den ersten Blick bieten jedoch die Bereiche des Weltraums und der Tiefsee völlig unterschiedliche Bedingungen. Der Mond etwa bietet mit Temperaturen von minus 130 bis plus 160 Grad, Vakuum und Licht völlig andere Bedingungen als die Tiefsee mit Temperaturen von minus ein bis plus 400 Grad, 1000 Bar Druck, Wasser und Dunkelheit.

„Wie soll man da gemeinsam Geräte entwickeln? Was ist das, was dabei herauskommen soll?“, fragt Martina Wilde. „Es ging nicht darum, Geräte zu entwickeln, die für den Mond und die Tiefsee gleichermaßen geeignet sind, aber beide Umwelten stellen besondere Herausforderungen an die Geräte“, gibt die Wissenschaftlerin selbst die Antwort auf ihre Frage. „Und diese Herausforderungen liegen nicht nur in der Hardware, sondern vor allem in der Software.“

Da beide Bereiche schwer zu erreichen sind, werden Roboter benötigt. Für das Robex-Projekt fanden sich dafür „Design-Teams“ zusammen, in denen Fachleute für die Raumfahrt und für die Tiefsee zusammengearbeitet haben. Geräte wurden gebaut und Software entwickelt. Es entstanden Mobilitätsprojekte, neue Sensorsysteme und ein integriertes, miniaturisiertes ­Analysegerät, was sowohl in der Tiefsee als auch in der Raumfahrt eingesetzt werden kann.

Für die Energieversorgung etwa müssen die Roboter so gebaut werden, dass sie möglichst autonom sind und nicht an einem Kabel hängen. Hier hat das Team eine induktive Schnittstelle entwickelt, die sowohl in der Tiefsee als auch in der Raumfahrt genutzt werden kann. Es muss zudem sichergestellt werden, dass die Daten, die in den Einsatzgebieten erhoben werden, zur Auswertung auf den eigenen Rechner gelangen. „Der Roboter muss navigieren und selber seinen Weg finden können, denn auf dem Mond und in der Tiefsee hat man kein GPS“, führt Martina Wilde aus. Weitere Themenfelder sind die Probennahme und die Sensorik, also die Möglichkeit, Analysen an Ort und Stelle zu machen. „Dann grundsätzlich das Thema ,Modulare Schnittstellen‘, dass diese Schnittstellen einheitlich sind und Module immer wieder leicht ausgetauscht werden können. Diese Themen waren die Gemeinsamkeiten, an denen wir gearbeitet haben.“

Die Ergebnisse der gemeinsamen Arbeit sollten dann 2017 demonstriert werden. Im Juni und Juli gab es eine „Mondanalogmission“ auf dem Ätna, im August und September mit dem Forschungsschiff „Polarstern“ eine Mission in der Tiefsee zwischen Spitzbergen und Grönland. „Für die Mondanalogmission haben wir eine Landschaft gesucht, in der wir Lava haben und natürliche Beben, da bietet sich ein Vulkan natürlich an“, sagt Martina Wilde. Dort haben die Wissenschaftler den Mondlander aufgebaut. „Wir wollten mit einem Rover ein seismisches Netzwerk autonom aussetzen, um die Struktur des Mondes zu verstehen“, erklärt die Wissenschaftlerin. Die Aufgabe des Rovers bestand darin, kleine Pakete, die Seismometer enthalten, aufzunehmen und dann in einer Linie im Abstand von zehn Metern autonom auszusetzen. „Im Ergebnis war dann die Schichtdicke der Lava auf dem Ätna feststellbar und dieses Verfahren würden wir dann auch auf dem Mond anwenden.“

Von der Polarstern aus wollten die Wissenschaftler die Umgebung und die Welt unter dem Eis erforschen. Bereits 2016 war der „Tramper“, ein Rover des Alfred-Wegener-Instituts, auf dem Tiefseeboden ausgesetzt worden, wo er dann ein Jahr lang fuhr und jede Woche eine Nadel in den Boden bohrte, um Sediment aufzunehmen. „Daraus soll dann die Sauerstoffverteilung abgeleitet und die Erkenntnis gewonnen werden, welche Prozesse sich in der gesamten Jahresdauer unter dem Eis entwickeln“, sagt Martina Wilde. „Bisher hat man das noch nie gemacht, dass ein Roboter unter dem Eis ein ganzes Jahr durchgefahren ist.“

Mit dem „Glider“, einem Rochen nicht unähnlichen Gerät, konnten die Teams in einigen hundert Metern Tiefe langfristige und weiträumige Messungen vornehmen. Dabei flog der Glider in einer Sinuskurve ruhig durch das Wasser und machte Videoaufnahmen, anhand derer anschließend weitflächige Phänomene und Prozesse untersucht werden konnten.

Mit dem Folgeprojekt „Autonomous Robotic Networks to help Modern Societies“ (Arches) geht es die nächsten drei Jahre weiter. Das Projekt mit einem Umfang von zehn Millionen Euro soll helfen, verschiedene Geräte miteinander zu vernetzen, damit noch weitreichendere Untersuchungen unternommen werden können. „Fliegende Geräte sollen mit laufenden oder rollenden Geräten kombiniert werden“, sagt Martina Wilde, „und das Ziel ist, dass man letztlich beide Welten besser verstehen kann.“