Früher liefen hier die Kühe umher, jetzt schauen sich Teilnehmer eines historischen Spaziergangs das Gelände am Klinikum Bremen-Mitte an. (Roland Scheitz)

Jürgen ist der niederdeutsche Name für Georg, und der war ein Heiliger, der gegen Pest und Fieber schützen sollte. „Nach ihm erhielt das Krankenhaus an der Sankt-Jürgen-Straße einen Namen, als es im Jahre 1851 gegründet wurde“, sagt Margot Müller, Vorsitzende des Aufsichtsrats der Stadtteilgenossenschaft Hulsberg. Sie führt anlässlich des „Internationalen Tags der Genossenschaften“ auf einem historischen Spaziergang über das Klinikgelände Bremen-Mitte und nimmt dabei die Anfangsgründe des Krankenhauses in den Blick, vor allem aber die geplante Umgestaltung, bei der mehr als 1000 Wohnungen geplant sind, auf einer Fläche von fast 20 Hektar. Den neuen Anlagen sollen allerdings auch mehr als 200 teils uralte Bäume zum Opfer fallen, was zu heftigen Protesten in der Bevölkerung führte.

Die Umgestaltung in den nächsten Jahren wird also wohl wieder für Schlagzeilen sorgen, in die das Klinikum Bremen-Mitte in der Vergangenheit oft genug geraten war: In den 1980er-Jahren, weil der Verwaltungsdirektor Albert Galla nebst einigen Helfern kräftig in die eigene Tasche gewirtschaftet hatte, rund 20 Jahre später erschütterte ein Bestechungsskandal die Klinik-Holding „Gesundheit Nord“, bei dem zwei Geschäftsführer der Klinik rechtskräftig verurteilt wurden. Dann der Tod mehrerer Frühgeborener durch multiresistente Keime im Jahre 2011, und nicht zuletzt sorgten in den letzten Jahren die sich immer weiter steigenden Kosten für den Neubau des Klinikgeländes für Unmut, die sich nach jüngsten Schätzungen auf mehr als 400 Millionen Euro belaufen sollen.

Als im Jahre 1851 das Klinikum Mitte gebaut wurde, sollte es bewusst weit weg von den Wohnanlagen stehen. „Man fürchtete die Bazillen, die sich in den engen Gassen ausbreiten“, sagt Margot Müller, „denn damals ließen die hygienischen Verhältnisse in den Großstädten noch zu wünschen übrig.“ Und auch die einzelnen Häuser wurden aus Angst vor Ansteckung großzügig auf dem Klinikgelände verteilt. Noch im Jahre 1832 litt Bremen unter einer Cholera-Epidemie, von der Hamburg sogar noch im Jahre 1892 betroffen war, weil dort die Versorgung mit sauberem Wasser besonders problematisch war.

Wunsch nach günstigen Wohnungen

„In den Anfangszeiten liefen auf dem Krankenhausgelände noch Kühe umher, denn in der Nähe befand sich eine Meierei“, weiß Margot Müller, „und die gesamte Wäsche des Krankenhauses wurde in einer großen Dampfwäscherei sterilisiert. Von beidem fehlt heute jede Spur.“ Das Krankenhaus lag bei seiner Gründung noch vor den Toren der Stadt, heute steht es mitten drin. Dementsprechend teuer wird der neue Baugrund im Neuen Hulsberg-Viertel sein. „Doch wir wollen günstige Wohnungen schaffen“, sagt Peter Bargfrede von der Stadtteil-Genossenschaft, die im Jahre 2016 gegründet wurde. „Wir wollen verhindern, dass Wohnungen zu Höchstpreisen angeboten werden, etwa 30 Prozent sollen Sozialwohnungen sein.“

Anhand eines Luftbildes zeigt Margot Müller, wo die Neubauten entstehen sollen. Drei Gebäude auf dem Klinikgelände sollen erhalten bleiben, darunter auch die Kinderklinik und das Wöchnerinnen-Stift. Insgesamt solle sich die Zahl der Betten auf dem Klinikgelände verringern, da die Menschen heute durchschnittlich weniger Zeit im Krankenhaus verbringen als früher. „Es soll eng gebaut werden, mit drei- bis fünfgeschossigen Bauten“, sagt Margot Müller, „und deshalb muss der größte Teil der Bäume weg.“

Die Gruppe von etwa 30 Teilnehmern steht vor dem ältesten Gebäude, einem großen Backsteinbau aus dem Jahre 1851, in dem derzeit das Bildungszentrum für Gesundheitsfachberufe untergebracht ist. „Das Haus steht unter Denkmalschutz, und es ist bis heute unklar, was daraus wird“, sagt Margot Müller. Das gilt auch für die Neue Pathologie, die künftig für Kulturzwecke oder als Gastronomie genutzt werden soll. Leer steht derzeit das ehemalige Schwesternwohnheim, das noch vor kurzem als Übergangswohnheim für Flüchtlinge genutzt wurde. Es soll zwar einer Zwischennutzung überführt werden, doch danach wird es abgerissen, ebenso wie die alte Kirche auf dem Klinikgelände. Vor der Rudolf-Hess-Kinderklinik soll mitten in die große Rasenfläche ein neues Gebäude gebaut werden, was von der Stadtteilgenossenschaft vehement kritisiert wird: „Ein einmalig schöner Freiraum wird zugebaut, und alle Bäume, die hier stehen, sollen beseitigt werden“, sagt Peter Bargfrede.

„Wegen der zentralen Lage wird das neue Wohnquartier begehrt sein“, sagt er, der befürchtet, dass aufgrund des Interesses der Stadt an möglichst hohen Verkaufserlösen die meisten Grundstücke an private Investoren verkauft werden. „Wir setzen uns dafür ein, dass genügend Wohnraum für Gering- und Normalverdiener geschaffen wird, sagt Peter Bargfrede. „Das Problem ist nur: Keiner weiß bisher, wo er entstehen soll.“