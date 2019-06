"Soul" in der Östlichen Vorstadt verlässt Bremen. (Sarah Haferkamp)

Die Vegane Kaffee-Bar „Soul“ plant, sich aus Bremen zu verabschieden. Inhaberin Anja Laux war seit zwei Jahren mit ihrem siebenköpfigen Team Am Dobben 56 vor Ort.

Die Entscheidung, in Bremen die Segel zu streichen, sei Anja Laux nicht leicht gefallen, sagt sie. Am 30. Juni sei Schluss. Am Zuspruch der Kundschaft habe es nicht gelegen. Diese habe die persönliche und urbane Atmosphäre im „Soul“ geschätzt, neben den veganen, zuckerfreien Spezialitäten. „In den letzten Monaten wurden mir sehr viele Steine in den Weg gelegt“, lässt sie online verlauten.

„Das war erst einmal ein riesiger Schock, da ich so viel Kraft, Leidenschaft und Liebe in mein Café gesteckt habe“, schreibt sie weiter. Die Gründe, die zu dem Aus geführt haben, möchte Anja Laux nicht öffentlich machen. Auch wenn es viele ihrer Kunden bedauern würden, „muss dieser Schritt nach Hamburg doch tatsächlich sein, um einige Hürden zu nehmen, mich neu zu vernetzen und dem Thema Veganismus eine größere Bühne zu geben“, heißt es in ihrem Post weiter.

Im August dann soll das neue „Soul“ in der Hansestadt Hamburg an den Start gehen. Allerdings, so schreibt Anja Laux , soll es irgendwann auch in Bremen wieder, dann voraussichtlich als Franchise, ein neues „Soul“ ­geben.