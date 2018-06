Kennt sich aus mit islamistischen und rechtsextremen Hasspredigern: die Extremismusforscherin Julia Ebner, Autorin des Buchs "Wut". (MESTER)

Ostertor. Julia Ebner weiß, wie Extremisten ticken und entlarvt ihre Propaganda-Methoden. Für ihr aktuelles Buch „Wut“, hat die Forscherin in geschlossenen Kreisen von Islamisten und Rechtsextremisten recherchiert. Auge in Auge beim persönlichen Gespräch oder anonym unter falscher Identität im Netz. Bei ihrem Vortrag am vergangenen Donnerstag im Lagerhaus, folgten ihr die Zuhörer in den Kosmos der digitalen Meinungsmache und der koordinierten Hasskampagnen. Organisiert wurde die Veranstaltung von der Landeszentrale für politische Bildung.

Islamistische Terroristen und Rechtsextremisten verwenden die dieselben Propaganda-Prinzipien. Das sei eine der wichtigsten Erkenntnisse, die sie im Zuge ihrer Forschungstätigkeit gewonnen hat, sagt Julia Ebner. Die 26-jährige Wienerin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Londoner Institute for Strategic Dialogue. Dort ist man auf die Erforschung von Rechtsextremismus, gegenseitiger Radikalisierung und europäischer Terrorismusprävention spezialisiert.

Trotz aller ideologischen Unterschiede – beide Gruppierungen wollten mittels gezielter Provokationen polarisieren und auf diese Weise die Gesellschaft spalten, sagt Julia Ebner. Zu diesem Zweck betrieben die einen ihren Cyber-Jihad und die anderen ihren sogenannten Infokrieg. Die Überschrift ist anders, die Taktik jedoch dieselbe: „Radikalisierung, Manipulation und Einschüchterung“, fasst Ebner zusammen. Dabei profitiere die eine Seite immer auch erheblich von der anderen.

Die Nachrichten, die islamistische Atten­täter mit ihren Taten bewusst produzieren und dabei immer auch möglichst passgenau für die mediale Verbreitung inszenieren, werden von den Rechten dankbar aufgenommen. Je brutaler die Schlagzeile umso größer die Verbreitung im Netz. Instrumentalisiert werden dabei nicht nur die Inhalte der sogenannten Mainstream-Medien – ein Kampfbegriff, mit dem journalistische Publikationen gezielt verunglimpft werden – die benötigten Inhalte werden längst auch von den eigenen Medien produziert.

Auf der anderen Seite benutzen Islamisten ihrerseits die bildgewaltigen Meldungen von rechten Aufmärschen oder Pegida-Demonstrationen. Sie sollen Muslimen oder Menschen mit arabischer Herkunft signalisieren: Ihr seid nicht erwünscht und wenn sie können, werden sie euch töten. Die beiden extremistischen Lager pushen sich auf diese Weise gegenseitig und das übergeordnete Narrativ ist dabei immer, so Ebner: „Die Idee eines angeblich unvermeidbaren Krieges zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen oder zwischen Rassen, Religionen oder Kulturen.“ Der einzelne Nutzer, der sich angesprochen fühlt und ihre Botschaften verbreitet, kommt damit online immer häufiger nicht zufällig in Berührung.

Microtargeting ist das Instrument der Stunde im globalen Meinungskrieg, lässt Julia Ebner wissen. Die Methode aus dem Online-Marketing machen Extremisten sich zunutze. Von Alter, Nationalität und Bildungsstand über persönliche Vorlieben bis hin zum Lieblingsfilm – online lässt sich jede Zielgruppe bis ins Detail rastern. Die Daten liefern die Nutzer. Indem sie ihre Profile in den Sozialen Netzwerken mit persönlichen Angaben füttern oder indirekt, wenn ihr Weg durch das Web verfolgt wird. In der Folge lassen sich passgenaue Botschaften formulieren und diese gezielt adressieren. Es seien vornehmlich junge Menschen, die angesprochen werden, weiß Ebner. Heldenhafte Hollywood-Posen und die Bildästhetik beliebter Computerspiele seien ein häufig verwendetes Kommunikationsmittel. Die schwarz-weiße Ideologie, in der es keine Grauzonen mehr gibt, wie Ebner sagt, kommt in bunter Verpackung daher.

Die gängigen Dienste wie Facebook und Twitter dienen dabei lediglich der Verbreitung. Geplant werden Hass und Hetze an anderer Stelle. Julia Ebner hat einen Manipulations-Kreislauf ausgemacht, der seinen Anfang in geschlossenen Chat-Gruppen und Foren nimmt. Sowohl die Kommunikationswerkzeuge als auch die Verschlüsselung seien oftmals selbst programmiert. Im Verborgenen werden koordinierte Kampagnen in den Sozialen Medien abgesprochen. Uhrzeiten und Schlagworte werden verabredet, um bei möglichst vielen Menschen Aufmerksamkeit zu erregen. #IPhone6 oder #WM – tagesaktuell beliebte Hashtags werden gezielt mit Propaganda geflutet. Genauso kapern Extremisten Online-Diskussionen zu bestimmten Themen und reißen den Diskurs an sich. Eine laute Minderheit erweckt den Anschein, die Mehrheit zu vertreten.

Für ihre Online-Community haben sie eigene Datenbanken mit Bildmaterial angelegt, auf die Eingeweihte zugreifen können. So gelangen die visuellen Narrative in Umlauf und auch die bösartigen Schmähbilder, mit denen die Gegner niedergemacht werden sollen, haben hier ihren Ursprung. „Die Feinde sind Politiker, Journalisten, Forscher und Aktivisten von Nichtregierungsorganisationen“, zählt die Wissenschaftlerin auf. Aber auch einzelne Personen können durch ein einziges kritisches Posting plötzlich in die Schusslinie geraten. „Im Netz werden dann zum Beispiel private Informationen über sie gesammelt und in Verbindung mit Drohungen veröffentlicht“, erklärt Ebner das Phänomen Doxxing. „Eine besonders wirksame Methode“, sagt sie.

Bei ihren Recherchen ist Julia Ebner Extremisten nahe gekommen und hat die Menschen hinter den Online-Strategien kennengelernt. Diese Erfahrung, so sagt sie, gebe ihr trotz allem die Hoffnung, dass Deradikalisierung immer möglich sei.