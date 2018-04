Denn spätestens seit der Gründung der „Union für das Mittelmeer“ 2008 durch die Europäische Union und die Mittelmeeranrainer umfasst nach Thum der erweiterte Mittelmeerraum mehr als eben diese Anrainerstaaten. Der geschaffene Großraum reiche von Rabat bis Helsinki. Der Historiker Fernand Braudel habe historisch-kulturell argumentiert: „Braudel geht von einem dichten Netz gemeinsamer Handelswege sowie von der Intensität eines wechselseitigen Austauschs materieller und geistiger Güter aus, die sich seit der Antike um und über das Mittelmeer hinweg entwickelt haben“, sagt Thum. Projiziere man diese Wege des Austausches auf eine Landkarte, so ergebe sich aus der historischen Sicht eben jener erweiterte Mittelmeerraum. „Er reicht von der Nord- und der Ostsee bis an den Südrand der Sahara und vom Atlantik und bis zum Indischen Ozean.“

Neben der Geschichte geben auch die gegenwärtigen Ereignisse und Verhältnisse Anlass dazu, sich mit verschiedenen aktuellen Themen zu beschäftigen: Migration und Arbeit, Energie und Klima, Religion, traditionelle Werte und Sicherheit sowie Modernisierung und kulturelles Erbe. Für Thum gehören daher zum erweiterten Mittelmeerraum auch Deutschland sowie auch die anderen West-, Nord- und Osteuropäer dazu: „Sie sind also aufgerufen, sich von einer im Wesentlichen objektivistischen Weltsicht zu verabschieden, die die Mittelmeerländer mehr als Objekt sieht und vor allem mit EU-Subventionen und Entwicklungshilfe assoziiert."

In diesem erweiterten Mittelmeerraum seien zudem nicht Staatsgrenzen entscheidend, sondern eher funktionale Räume, „Netzwerke mit zahlreichen Akteuren, die alle indirekt oder direkt miteinander zu tun haben und voneinander abhängig sind“. Es gibt aber auch Zweifel an dieser Verortung des erweiterten Mittelmeerraums, deren Gründe Bernd Thum im klassischen Nord-Süd-Gegensatz sowie in der Geschichte der Religionen sieht. War zunächst der Norden aus der Sicht des Südens das „Land der Barbaren“, wandelte sich diese Sicht im 18. Jahrhundert zugunsten des Nordens, der fortan als Raum des Fortschritts galt – und der Süden als Zone der Dekadenz.

Die Religion führte dadurch ebenfalls zu einer Abwertung des Südens: „Der Süden, das war und ist der Islam, und zumindest früher fast schlimmer noch: der Raum der orthodoxen Christenheit, der Ostkirche, und ihrer vermeintlichen Irrlehren: Rom gegen Byzanz, Lateinisch gegen Griechisch.“

Bernd Thum sieht noch weitere Ausdrucksformen des „Nord-Süd-Dualismus“: „Entwickelte Gesellschaft gegen wenig entwickelte Gesellschaft." Die wenig entwickelte Gesellschaft habe Defizite bei den Menschenrechten, in der demokratischen Entwicklung, in der staatlichen Organisation, der Wirtschaftskraft und der Innovationsfähigkeit, bei der Aufklärung und Bildung und sei durchzogen von Korruption.

Eine dauerhafte, nachhaltige und möglichst gerechte Ordnung des Zusammenlebens der Menschen im erweiterten Mittelmeerraum hält der Professor für besonders wichtig. Aus dem funktionalen euro-afro-mediterranen Raum einen Kommunikations- und Wissensraum zu machen und gemeinsame Perspektiven zu entwickeln, sei unbedingt notwendig: „Als verbindende, also nicht nur trennende Faktoren seien unter anderem folgende Konflikte genannt: der Kampf um alte und neue Energiequellen, um politisch-gesellschaftliche Strukturen, um Religion und Modernisierung und um Lebensgrundlagen für eine Jugend, die auch räumlich in Bewegung geraten ist.“

Gemeinsame Wissensräume in Mathematik, Naturwissenschaft, Architektur und Religion beschreibt Bernd Thum als historisch begründet. Der klassische Mittelmeerraum prägte demnach auch Europa, Nordafrika und das Gebiet der Levante, also die Länder des östlichen Mittelmeerraums. Außerdem sei der Mittelmeerraum im klassischen engeren Sinn im 19. und 20. Jahrhundert Kolonialraum der europäischen Mächte und eine Zone intensiver Kulturkontakte gewesen. „Die südlichen Mittelmeerländer haben durch den Kolonialismus ein massives europäisches Erbe an Kulturwissen. Umgekehrt hat sich das Kulturwissen in den Gesellschaften der ehemaligen Kolonialherren verändert. Diese Gesellschaften – in Frankreich, Spanien, Italien, Portugal – sind den Kulturen der ehemaligen Kolonien näher gerückt, haben Wissenselemente dieser Länder integriert.“

Es gebe außerdem eine enge politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Verbindung des klassischen Mittelmeerraums mit Europa, Nordafrika, dem subsaharischen Afrika und dem Nahen Osten. Die derzeitige Migrationsbewegeung verunsichere Europa, binde es aber zugleich mit seinen Einwanderern dauerhaft und vielfältig an den Süden. Diese Bindung betreffe nicht nur die Bildungseliten, sondern die breite Mehrheit der Bevölkerung in Nord und Süd, die das Geschehen in ihr überliefertes Kulturwissen nicht einordnen könne oder wolle, damit aber massiv konfrontiert bleibe. Der Mangel an Innovationskraft im Süden und „defensive wirtschaftliche Maßnahmen zur Förderung eigener Produktion im Norden behindern eine gemeinsame euro-afro-mediterrane Entwicklung, machen deren Notwendigkeit aber zugleich sichtbar“, sagt Bernd Thum.

Es sei nun eine vordringliche Aufgabe, im erweiterten Mittelmeerraum eine dauerhafte Ordnung des menschlichen und gesellschaftlichen Zusammenlebens zu finden, sagt der Wissenschaftler. „Eines scheint gewiss: Man wird bei einer neuen euro-mediterranen Politik des funktionalen Raums auf steuernde Verfahren und Einrichtungen nicht verzichten können.“