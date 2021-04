Norbert Kentrup, Mitbegründer der Bremer Shakespeare Company, hat ein Buch über den Wert von Freundschafte veröffentlicht. (fr)

Vielleicht sind sie noch nie so wichtig gewesen wie in der heutigen Krisenzeit, Freundinnen und Freunde, die uns begleiten, unser Leben bereichern, die uns Halt geben und die unsere Sorgen mit uns teilen. Norbert Kentrup hat ihnen in seinem im Neustädter Kellner Verlag erschienen Buch eine Hommage gewidmet. Der Titel ist Programm: „Vom unschätzbaren Wert der Freundschaft“. In den sieben Jahrzehnten des reichen Lebens des Theatermachers und Gründungsmitgliedes der Bremer Shakespeare Company haben Freundschaften in allen Facetten ihre Spuren hinterlassen. Freundschaften, die er im Rückblick mit der Veröffentlichung seiner sehr persönlich gehaltenen Reden würdigt.

Geburtstage, Jubiläen, Ehrungen, aber auch das leise Servus am Grab waren die Anlässe. Die gelungenen Porträts und Momentaufnahmen aus dem Freundesland fügen sich zu einer Perlenkette. Das Buch ist nicht zuletzt ein Dokument Bremer Theatergeschichte. Das Besondere an Kentrups Buch ist aber auch, dass er den Facettenreichtum von Freundschaften schildert. Die wohl vornehmste Spielart ist die der Seelenverwandtschaft. In der Lesart der Romantiker: „Es gibt einige Freundschaften, die im Himmel beschlossen sind und auf Erden vollzogen werden.“ Sie beschreibt Kentrup so: „Im geistigen Austausch finden Tiefe und Oberfläche, Alltag und Ewigkeit zueinander, lösen Gedankenreihen aus, es ist ein Reden, Zuhören und Schweigen.“

Komplimente und Wandel

Aber auch Charakterporträts von Weg- und Kampfgefährten zeichnet der Autor, so von seinem 2017 verstorbenen „Theaterbruder“ Martin Lüttge und von Jürgen Waller. 2002 hielt der Theatermann die Rede zur Emeritierung des langjährigen Rektors der Bremer Hochschule für Künste. Mit Lüttge spielte Kentrup 250 Mal Dagmar Papulas Stück „Die Brüder Grimm“. Und macht ihm das Kompliment: „Martin ist vielleicht mit einer Geige von Stradivari zu vergleichen. Ich habe selten einen falschen Ton von ihm auf der Bühne gehört.“ Natürlich darf eine Hommage an Kentrups Frau, die Schauspielerin und Autorin Dagmar Papula, nicht fehlen, anlässlich der Verleihung des Förderpreises für Literatur des Landes Bremen 1988.

Und, auch das schildert Kentrup in seinem Buch: Freundschaften können sich wandeln, aus Freunden können Feinde werden, wenn etwa ihre Ziele auseinanderdriften. Das Gegenteil ist eher selten. Und so kann es schon einmal passieren, dass sich die Vergangenheit verklärt, wie etwa im Fall von Horst Werner Franke, dessen Grabrede Kentrup 2004 hielt. Beschrieb der Schauspieler und Regisseur noch 1995, in seiner Rede anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Bremer Shakespeare Company in fiktiven Dialogen mit dem damaligen Kultur- und Bildungssenator die Kämpfe rund um die Gründung der Shakespeare Company in Bremen und den Umzug von den Kammerspielen in der Böttcherstraße in die Neustadt, sind seine Erinnerungen knapp zehn Jahre später deutlich milder. Denn in Kentrups shakespearscher Diktion hatte sich der sozialdemokratische Senator vom Malvolio zum Benvolio gewandelt, der schließlich dann doch grünes Licht für den Bau des Theaters am Leibnizplatz gab. Also kein kritisches Wort mehr zu einem der Mitverursacher des ersten Bremer Theatertodes Anfang der 1980er-Jahre.

Kürzungen wurden abgewendet

Arno Wüstenhöfer, der damalige Intendant des Bremer Theaters, schaffte es schließlich, sich gegen den damaligen Kultursenator durchzusetzen. Die vom Senat beschlossenen Kürzungen von rund sechs Millionen Euro konnten abgewendet werden, auch dank des öffentlichen Drucks der überregionalen Presse und von Theater-Stars wie Bernhard Minetti und Claus Peymann. Und auch Horst Werner Frankes Bildungspolitik verursachte so manchen Eklat, als Gymnasien wie die Kleine Helle zugunsten von Gesamtschulen geschlossen wurden. Aber wie heißt es so schön: „De mortius nihil nisi bene“, von Verstorbenen soll ja nur in guter Weise gesprochen werden. Sehr klar positive Position bezieht Kentrup in seinen Reden auf Helga Trüpel. Die Ära der ehemaligen grünen Kultursenatorin erlebte er als eine Blütezeit für die Bremer Shakespeare Company. Für positive internationale Schlagzeilen sorgte die von der Company vorangetriebene Wiedereröffnung des Londoner Globe Theatres, in dem die Bremer dann auch spielten.

Die Illustrationen des Freundschaftsbuches stammen von Sibylle Meyer. Sie lebt in Kiel und ist freiberufliche Bühnen- und Kostümbildnerin, Grafikerin und freie Künstlerin.

Zur Sache

Schauspieler und Regisseur

In seinen über 50 Berufsjahren gründete Norbert Kentrup drei selbstverwaltete Theater. Über 30 Jahre war Shakespeare sein Dreh- und Angelpunkt. Dieser führte ihn zum Londoner Globe Theatre, als Visting Professor an die Universität von Toronto und als Regisseur an die Deutsche Oper am Rhein. Im Kellner Verlag erschien auch seine Lebensreise „Der süße Geschmack von Freiheit“. Norbert Kentrup lebt inzwischen in Berlin und im finnischen Puumala.

Weitere Informationen

Norbert Kentrup: Vom unschätzbaren Wert der Freundschaft. Kellner Verlag, Bremen. 288 Seiten, 16,90 €.