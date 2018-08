Mühelos stemmt sich Seidel fürs Foto in die Brücke oder Chakrasana und fragt dabei in ihrer ruhigen Art, ob es denn mit oder ohne gestrecktem Bein besser sei. (Walter Gerbracht)

Sigrid Roswitha Seidel bringt so schnell nichts aus der Ruhe. Die schlanke Dame mit dem frechen Kurzhaarschnitt findet Entspannung beim Yoga. Und das seit 50 Jahren. Seidel ist 78 Jahre alt. Aber neulich, beim Lesen des Weser-Kuriers, habe sie dann doch einmal heftig mit dem Kopf schütteln müssen, berichtet sie und meint damit die Meldung über Campino. Der Sänger und Songwriter der Toten Hosen, der mit bürgerlichem Namen Andreas Frege heißt, erlitt einen Hörsturz und die Düsseldorfer Rockgruppe musste eine fünfwöchige Zwangspause einlegen, Konzerte absagen, unter anderem auch eins auf der Bürgerweide in Bremen, das jetzt am 4. August nachgeholt wird. Dem ärztlichen Rat zum Stressabbau entgegnete der 56-jährige Hosen-Frontmann mit dem Kommentar: „Mir wurde Yoga nahegelegt, aber so weit bin ich noch nicht.“ Seidel zieht vorwurfsvoll die Augenbrauen hoch. „Wann ist man denn so weit? Der sollte mal zu mir kommen“, fordert sie und lacht.

"Sweet 60" nennt sich der Kurs

Ein Mal pro Woche gibt Seidel Unterricht im Vinya Loft Yogastudio im Bremer Viertel. „Sweet 60“ nennt sich der Kurs, zu dem jeden Donnerstag für 90 Minuten Teilnehmer mittleren und fortgeschrittenen Alters kommen. Seidels Alter überbietet jedoch niemand in dem Studio, das sich über drei Etagen erstreckt und über große lichtdurchflutete Kursräume verfügt.

Campino dürfte bei ihr sofort mitmachen, nicht nur um seinen Stress, sondern auch um gängige Vorurteile über die aus Indien stammende philosophische Lehre und deren geistige und körperlichen Übungen abzubauen. Denn allen Bedenken zum Trotz: halsbrecherische Verrenkungen auf der Sportmatte oder Kopfstand in der ersten Stunde würden nicht erwartet, versichert Seidel – weder im Studio im Viertel, noch in Lilienthal, wo sie vier Yoga-Volkshochschul-Kurse gibt. Und dann wären da noch zwei kleine private Kreise mit „Stammkunden“, erwähnt sie fast beiläufig ihren Unterricht mit Yoga-Begeisterten, die seit über 30 Jahren Seidels Stunden aufsuchen. Nicht zu vergessen die Bildungsurlaube für die Wirtschafts- und Sozialakademie „Bewegung und Entspannung zur Stressbewältigung“. Bleibt dann noch Zeit, nimmt sie Unterricht bei Kollegen im Studio, um einmal gänzlich abzuschalten. „Vorne sitzen erfordert doch mehr Anstrengung“, erzählt sie.

Der Dauer-Yoga hält die gebürtige Schlesierin topfit. „Vielleicht bis auf das hier“, lächelt sie und zeigt auf ihr kaum sichtbares Hörgerät hinter dem Ohr. Sonst könne sie über keine Beschwerden klagen. Ihr leichter Beckenschiefstand? Wäre ohne Yoga schlimmer, ist sie sich sicher.

Schweißperlen, Atemlosigkeit? Fehlanzeige.

Mühelos stemmt sich Seidel fürs Foto in die Brücke, lächelt dabei und fragt dabei in ihrer ruhigen Art, ob es denn mit oder ohne gestrecktem Bein besser sei. Für den klassischen Yogasitz, hebt sie, zack links, zack rechts, im Schneidersitz die Füße auf die Oberschenkel. Schweißperlen, Atemlosigkeit? Fehlanzeige. Nur ein Schmunzeln. Quälerei sieht anders aus.

„Der Körper ist für mich nur ein Hilfsinstrument“, erklärt Seidel. Der geistige Aspekt fasziniere sie weit mehr, der Weg zu mehr Gelassenheit, zum Annehmen der Dinge, so wie sie sind. Bei gravierenden Einschnitten im Leben, wie der Trennung von ihrem Mann nach 25 Ehejahren, habe ihr Yoga geholfen, ein tiefes Vertrauen in das Leben zu entwickeln. Um zu einer positiven Sicht zu gerlangen, sei bei allem der Glaube unerlässlich. Als Katholikin lasse sie sich darauf ein, dass es eine Kraft gebe, die höher sei. Dies helfe ihr auch bei der Auseinandersetzung mit der Zen-Meditation.

Den Weg zu mehr Selbstsicherheit und bewusster Körperwahrnehmung schlug sie vor 54 Jahren ein. Als Seidel, die seit 62 Jahren in Bremen wohnt, schwanger wurde, hatte sie Angst vor den Schmerzen und Strapazen der Entbindung. Im Geburtsvorbereitungskurs im St.-Joseph-Stift riet ihr die Hebamme, sich mit Yoga zu befassen. „Damals war das noch überhaupt nicht in Mode, eher verpönt“, erinnert sich Seidel. „Zum Yoga gehen“, das klang wie eine Sekte und ähnlich befremdlich wie „Ich gehe zum Therapeuten“. Zum Glück habe sich das Verständnis verändert.

Ihr persönliches Sigrid-Yoga

Seidel hatte sich zuvor nie wirklich mit ihrem Körper auseinandergesetzt. Der Alltag, Familie und die Arbeit - erst sieben Jahre als Telegrafin im Fernmeldeamt, dann im Büro ihres Mannes - ließen dies zeitlich nicht zu. Anhand von wenigen Büchern und mithilfe von Hilde Rahn, die in der Schule Brokstraße am Sielwall, Yogaunterricht nahm, vertiefte sie ihre Kenntnisse. Seidel, die sich auch ehrenamtlich in der St.-Laurentius-Gemeinde engagiert hatte, erzählte den Senioren der Gemeinde von ihrer neuen Leidenschaft. Die Begeisterung sprang sofort über. Bald unterrichtete sie einen Kurs in der Gemeinde. Ihre Bremer Yogalehrerin unterstützte sie und vermittelte sie nach Hannover, wo sie eine fundierte anerkannte Yoga-Ausbildung machte. Doch man lerne nie aus, versichert Seidel, die 1992 im Rahmen einer Iyengar-Ausbildung sogar drei Wochen in Indien verbrachte, dem Ursprungsland des Yoga. Auf eine der zahlreichen Yoga-Richtungen will sich Seidel aber nicht festlegen. Wenn jemand frage, antworte sie stets: „Ich mache Sigrid-Yoga“ und meint damit die Zusammenstellung der körperlichen und geistigen Übungen, die sie im Laufe der Jahrzehnte zu ihrem persönlichen Programm zusammengestellt hat.

Das Feedback auf „Sigrid-Yoga“ ist groß. Zwölf Teilnehmer pro Kurs, früher sogar mit Warteliste, zählt sie. Diese schicken nicht selten Karten zu Weihnachten und an ihrem Geburtstag mit positiven Rückmeldungen. Der Ausgleich mit dem Ziel, das seelische Gleichgewicht zu finden, kann ein Rettungsseil sein, wenn man in ein seelisches Loch gefallen ist. So schrieb eine Teilnehmerin Seidel, wenn sie nicht in ihre Kurse gekommen sei, wäre sie Alkoholikerin geworden. „So etwas motiviert mich natürlich sehr“, freut sich die Yogalehrerin.

Ans Aufhören denkt die 78-Jährige noch nicht. „So lange mir Gott die Kraft gibt und noch alles funktioniert, mache ich weiter“, ­bekräftigt sie. Ihre Mutter, die vor drei Jahren im Alter von 97 Jahren verstarb, habe erst im hohen Alter mit Yoga angefangen. Ob Campino noch vor dem Nachhol-Konzerttermin am 4. August bei ihr in die Yogastunde kommt? „Ich glaube eher nicht“, bedauert Seidel lachend. „Aber schön wäre es. Wie dem auch sei: Ich wünsche ihm Gesundheit für Leib und Seele.“