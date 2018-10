Von jetzt auf gleich geschlossen und nun seit Wochen verwaist: Das Restaurant Stadtwirt im ehemaligen Kloster in der Katharinenpassage. (Roland Scheitz)

Den Bremerinnen und Bremern sind in den vergangenen Wochen und Monaten sukzessive eine ganze Reihe von gastronomischen Lieblingsplätzen abhanden gekommen. Besonders schmerzlich vermisst wird dabei der „Stadtwirt“, der zentrale Gastronomiebetrieb in der Katharinenpassage. Mitglieder von diversen Stammtischen meldeten sich ratsuchend bei unserer Zeitung.

Doch nun sieht es sehr danach aus, dass zumindest die zum Jahresende anstehenden Weihnachtsfeiern wieder in vertrauter Atmosphäre in den mittelalterlichen Mauern des ehemaligen Katharinenklosters stattfinden können. Zurzeit wird in den Räumlichkeiten kräftig entrümpelt. Was die Handwerker vor Ort andeuten, bestätigt nun auch Brepark-Chefin Erika Becker gegenüber unserer Zeitung: „Wir sind momentan in sehr guten Gesprächen, aber bis die Tinte unter den Verträgen noch nicht trocken ist, kann ich noch nichts Konkretes sagen.“ Sie gibt sich aber zuversichtlich: „Wir hoffen sehr, dass der Nachmieter des ‚Stadtwirts‘ noch in diesem Jahr den Betrieb aufnehmen kann.“ Aus dem Umfeld der Katharinenpassage ist nun zu hören, dass „Platzhirsch“-Chef Martin Bielefeld Interesse signalisiert habe. Der Gastronom bestätigt das auf Nachfrage, betont aber auch, dass noch nichts entschieden sei.

Gleiches gelte im übrigen auch für die Brasserie gegenüber dem Pressehaus, die seit Monaten leer steht. Dort habe man bereits kurz vor der Vertragsunterzeichnung gestanden, so Becker. Vermieterin ist in beiden Fällen die Brepark. In der Gastronomie sei es manchmal wie jetzt beim „Stadtwirt“ so, dass es mit den Mietern bedauerlicherweise nicht so klappe. „Wir sind selbst von der Schließung überrascht worden und bedauern es, dass es mit dem Pächter keinen geregelten Übergang gegeben hat. Jetzt muss es darum gehen, die Vergangenheit ordentlich abzuwickeln und in die Zukunft zu blicken“, resümiert Becker. Der studierte Wirtschaftsingenieur Arunodayan Mahendramoorthy hatte den „Stadtwirt“ erst im Juli 2016 übernommen. Auf eine Anfrage über Facebook erhielt unsere Redaktion keine Antwort von ihm. Die Gastronomie gibt es seit acht Jahren.

Keine Neu-Vermietung in 2018

Kalt erwischt von dem plötzlichen Aus des Ristorante „Aperta“ ist auch das für die Vermietung von Büros und Geschäftsflächen im „Swissotel“ am Hillmannplatz zuständige Immobilien-Unternehmen Grothe. Schon den ganzen Sommer über mussten Bremerinnen und Bremer, aber auch Touristen auf ihren Cappuccino oder ihr Eis auf der Sonnenterrasse mit Blick zum Wall verzichten. Von einem Tag auf den anderen hieß es plötzlich nicht mehr „aperto“, also offen, sondern „chiuso“, also geschlossen. Die Aussichten, dass es mit der Neu-Vermietung schon zum Jahresende etwas werden könnte, sind indes eher trübe. Dazu gebe es noch zu viel Klärungsbedarf mit dem Altmieter, bestätigt Mandy Weber aus der Buchhaltung des Immobilien-Unternehmens. Wer am Hillmannplatz durch die Fenster blickt, kann erkennen, dass sich das Inventar noch im Lokal befindet. Erst vor einem Jahr hatte es beim Ristorante „Aperta“ einen Betreiber-Wechsel gegeben. Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfe sie allerdings keine Auskünfte über den Namen geben, so Weber. Aus dem näheren Umfeld am Hillmannplatz ist zu hören, dass der Pächter ähnliche Probleme wie der des „Stadtwirtes“ gehabt haben soll.

Auch Andrea Bischof von der Wirtschaftsförderung Bremen verweist auf den Datenschutz, wenn es um die Namens-Nennung des Vermieters des „Asia Bistro“ geht. Das asiatische Restaurant am Schüsselkorb war eine Institution in Bremen und besonders beliebt bei allen, die in der Mittagspause mal eben schnell eine indonesische Spezialität essen wollten. Am 29. September hatte es seinen vorerst letzten Tag. Die meisten umliegenden Geschäftsleute haben noch gar nichts von der plötzlichen Schließung bemerkt. An der Tür hängt ein per Hand geschriebenes Schild: „Wegen Renovierung geschlossen“, drinnen wird inzwischen eifrig geputzt.

Nicht ums Essen, dafür um das Rauchen ging es bei dem Tabakladen von Wolfgang Formella in der Pieperstraße, der ebenfalls seit vergangener Woche zum Leidwesen vieler Raucher geschlossen hat. Formella sei inzwischen Privatier sagen die benachbarten Geschäftsleute. Im November soll dem Vernehmen nach in dem kleinen Laden eine Espresso-Bar öffnen. Viel Bewegung also in der City. Weitere Leerstände sind unübersehbar, so hat seit neuerdings beispielsweise der Geox-Shop in der Domshof-Passage, in dem Schmuck verkauft wurde, geschlossen, genauso wie zwei weitere Läden in der Katharinenpassage. Gleiches gilt für „Glamour and Style“ am Ostertorsteinweg.