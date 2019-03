Warten am 8. März in der Liebfrauenkirche mit einem geradezu königlichen Sound auf: Das Bremer Barockorchester spielt "Music for the Kings". (Cosima Hanebeck)

Wahrhaft royal geht es beim Saison-Auftakt-Konzert zu, das das Bremer Barockorchester am Freitag, 8. März, um 20 Uhr in der Liebfrauenkirche am Markt gibt. Der Name ist Programm: „Music for the Kings“. Um dieser royalen Opulenz gerecht zu werden, ist das Orchester mit zusätzlichen Bläsern aufgestockt worden.

Besonders von dem französischen Sonnenkönig Ludwig IV. ist bekannt, dass er nicht nur die Musik, sondern im Besonderen das Ballett liebte. Die intensive Beziehung zwischen dem Künstler-König und seinem Hof-Komponisten Jean-Baptiste Lully war in dem Film „Le roi danse“ zu erleben, der im höfischen Versailles spielte.

Eigentlich war der Star-Komponist ursprünglich Italiener. Er kam schon als Teenager an den französischen Hof. Ende des 17. Jahrhunderts tobte ein Streit zwischen Frankreich und Italien um die Krone der Musik. Ironie des Schicksals, dass ausgerechnet ein Italiener die französische Barockmusik entscheidend beeinflussen und weiterentwickeln sollte. Und das, obwohl die feingeistigen Franzosen zuvor über den eher robusten Stil der Italiener die Nase gerümpft hatten. Zudem hätten gerade die französischen Komponisten einen großen Einfluss auf ihre englischen Kollegen gehabt. So erzählt es Cembalistin Nadine Remmert.

Gemeinsam mit Molière schuf Lully die Oper „Le Bourgeois Gentilhomme“, die im 17. Jahrhundert uraufgeführt wurde. Eine von neun Kooperationen der beiden Titanen der französischen Kultur. Zu den Auszügen aus „Der Bürger als Edelmann“ wird das Barockorchester eigens eine Tänzerin in einem Harlekin-Kostüm auftreten lassen. Ein veritabler Sturm tobt in „Alcione“, der Erfolgsoper des französischen Barockkomponisten Marin Marais.

Und um einen der ersten musikalischen Stürme der Musikgeschichte möglichst plastisch zu machen, haben sich die Mitglieder des Barockorchesters eigens eine barocke Windmaschine vom Theater ausgeliehen. Die wird Percussionist Matteo Rabolini ordentlich in Schwung bringen, ein ausgewiesener Spezialist für italienische Barockoper. „Alcione“ wurde vom französischen König in Auftrag gegeben, aber nicht in Versailles, sondern 1706 im Vorläufer des Palais Garnier uraufgeführt. Als Konzertmeister fungiert in dem Konzert „Music for the Kings“ übrigens ein weltweit führender Barockspezialist: der Violinist Francois Fernandez.

Außerdem hat das Barockorchester noch ein besonderes Bonbon im Programm: Auszüge von Orchestermusiken aus Henry Purcells „The Fairy Queen“. Barockopern-Fans kamen im Frühjahr 2017 dank des Engagements von Olof Boman im Theater am Goetheplatz in den Genuss der selten aufgeführten „Masque“, die zu den Lieblingswerken des schwedischen Dirigenten zählt.

Die kongeniale Regie führte damals Robert Lehniger. 1692 wurde die Semi-Opera kurz vor Purcells Tod am Londoner „Queen's Theatre“ uraufgeführt. Der Komponist wurde gerade mal 36 Jahre alt.

200 Jahre galt die „Fairy“-Partitur als verschollen und wurde erst 1903 wieder entdeckt. Sie basiert auf William Shakespeares rund hundert Jahre zuvor entstandenem „Sommernachtstraum“. Und noch ein treffendes Zitat von Olof Boman zum Abschluss: „Purcell war ein ganz fantastischer, unglaublich begabter und dabei pragmatischer Musiker, der viele verschiedene Genres beherrschte und für den Hof und die Kirche komponierte, aber auch Trinklieder schrieb. Das ist in etwa so, als ob man Pop, Oper, sinfonische und sakrale Musik gleichzeitig hören würde.“

Das Konzert „Music for the Kings“ ist am Freitag, 8. März, um 20 Uhr in der Liebfrauenkirche zu erleben. Ticket-Vorverkauf über Nordwest-Ticket im Pressehaus in der Martinistraße. Die Preise liegen zwischen zehn und 40 Euro (Abendkasse plus zwei Euro).