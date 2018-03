Emil Hepp (links) und Leon Büscher aus Hastedt haben untersucht, wie Dünen bei Wind wandern. (Walter Gerbracht)

Und das schlug sich auch als Erfolg im Wettbewerb „Jugend forscht“ (wir berichteten) nieder. Gleich bei der allerersten Teilnahme konnte die Oberschule zwei erste Plätze, einen zweiten und einen dritten Platz für sich verbuchen, dazu gesellten sich auch noch Sonderpreise in Form von zwei USB-Sticks und eines Besuches im Olbers-Planetarium.

Einen USB-Stick hat beispielsweise die zwölf Jahre alte Pauline Milz aus dem Steintor gewonnen. Sie hat untersucht, welche Früchte schwimmen und welche nicht, und wieviel Wasser sie verdrängen. Ein überraschendes Resultat ihrer Forschungen: Eine Banane schwimmt mit Schale, ohne jedoch nicht. Und genauso verhält es sich mit dem Granatapfel. „Das liegt an der Luft in der Schale“, erklärt sie. Schwimmen können auch: Apfel, Mandarine, Orange und Zitrone. Die Birne und die Weintraube hingegen sinken zu Boden. „Früchte mit geringerer Dichte schwimmen, weil der Luftanteil höher ist, Früchte mit höherer Dichte nicht“, lautet die Schlussfolgerung der Schülerin. „Das Verhältnis der Dichte des Wassers zur Dichte der Frucht ist maßgebend, und der Auftrieb unterstützt beim Schwimmen.“

Ein ebenso geschmackvolles Thema haben Farin Schultze aus dem Viertel und Luca Schweighöfer aus Hastedt gewählt: Sie untersuchten Süßigkeiten mit Lakritzanteil und stellten daraus „Lakritzkleber“ her. „Wir haben aus Salmiakpastillen, Katzenkindern, Vampiren und Salzigen Heringen vier verschiedene Sorten Lakritzkleber hergestellt“, erklärt der 14-jährige Farin das Verfahren. Die beiden Schüler haben sich dabei mit den Inhaltsstoffen beschäftigt und herausgefunden, dass all diese Süßigkeiten Stärke beinhalten und die Vampire zudem auch noch Gelatine. Zusammen mit zehn, 20, 30 oder 40 Milliliter Wasser haben sie jeweils 20 Gramm der Lakritze erhitzt und das entstandene Gemisch an den Materialien Holz, Pappe und Glas getestet.

„Salmiakpastillen haben viel Stärke, und Stärke dient der Verkleisterung“, sagt der zwölf Jahre alte Luca. Und Salmiakpastillen kleben auch besonders gut Glas zusammen, während die Vampire mit ihrem Gelatine-Stärke-Gemisch für einen Glaskleber eher ungeeignet sind. Und das Gemisch aus Salmiakpastillen hält sogar zwei Stück Holz zusammen, selbst, wenn zwei Kilogramm Gewicht daran hängen. Insgesamt jedoch haben die Vampire gewonnen: „Wegen der Gelatine, das ist anscheinend ein zusätzlicher Kick“, sagt Farin Schultze, der zusammen mit Luca Schweighöfer an diesem Thema dranbleiben möchte.

Den ersten Platz im Bereich Chemie haben die Schüler bei "Jugend forscht" im Universum bereits gewonnen, für den nächsten Wettbewerb haben sie bereits neue Ideen: „Wir wollen versuchen, den Kleber haltbar zu machen." Und sie denken auch an andere Farben oder Vergleiche mit anderen Klebern.

„Die Schüler haben sich das alles selbst überlegt, wir Lehrer standen ihnen nur beratend zur Seite“, sagt der Lehrer Rolf Steinort, der Leiter des 6. Jahrganges der Oberschule an der Schaumburger Straße. „Bei mir in der Klasse haben zehn Gruppen angefangen, und drei Gruppen haben ihre Projekte abgegeben. Das Projekt muss ja zu Hause entwickelt und ausgearbeitet werden. Da scheitern viele Schüler dran.“ Nicht gescheitert sind die Hastedter Emil Hepp und Leon Büscher. Sie haben untersucht, wie sich Dünen bei verschiedenen Windbedingungen verändern und wie sie wandern. Dazu haben sie Sand in einen länglichen Kasten gefüllt, der an den Seiten mit Glasscheiben ausgestattet ist. Der Sand hat dabei die Farben Grau, Rot und Blau und ist, einer Düne gleich, übereinander aufgeschichtet. Mit einem Fön simulieren die Jungs anschließend den Wind.

An einer im Kasten angebrachten Barriere staut sich der Sand und lagert sich in der farblich umgekehrten Reihenfolge wieder ab. Und es ist besonders der feine Sand, der weiterfliegt. Den zweiten Platz im Bereich „Geo- und Raumwissenschaften“ haben der zwölf Jahre alte Emil und der 13-jährige Leon mit ihrem Experiment gewonnen. „Vielleicht„, überlegen die beiden Nachwuchsforscher, “wollen wir im nächsten Jahr schauen, wie man Dünen daran hindern kann, weiterzuwandern.“