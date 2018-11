Gerlind Esser und Uwe Schwartz mit einer Zeichnung von Johann Georg Poppe. (Roland Scheitz)

Der Wasserturm auf dem Stadtwerder ähnelt einem Schloss. Auf den Kopf gestellt gleichen die vier kleinen Ecktürme, die heute nur noch im Ansatz zu sehen sind, den Beinen einer Kommode – daher der Spitzname dieses Bremer Wahrzeichens, das im Jahre 1873 fertiggestellt wurde: umgedrehte Kommode. An den Schöpfer dieses Bremer Wahrzeichens, Johann Georg Poppe, erinnert nun eine Ausstellung, die eine noch wenig beleuchtete Facette von Poppes Arbeit beleuchtet.

Architekt Johann Georg Poppe, geboren 1837, prägte zu seiner Zeit wie kein anderer das Stadtbild und hat sich als bedeutendster Vertreter des Historismus in Bremen einen Namen gemacht. Was kaum jemand weiß: der Spross einer alteingesessenen Bremer Baumeisterfamilie war auch ein äußerst guter Zeichner. Nicht nur seine Bauprojekte brachte er höchstpersönlich und mit großer Detailfreude auf Papier, auf seiner Bildungsreise durch Italien und Frankreich fertigte er in jungen Jahren kunstvolle Zeichnungen an. Gezeigt werden die 17 Werke jetzt vom 29. November bis zum 29. Dezember in der Villa Ichon. Poppe hätte es mit Sicherheit gefreut – denn einst bewohnte er selbst das prächtige Haus am Goetheplatz. Mehr noch: Er baute die Villa nach seinen Wünschen komplett um.

Seine architektonischen Spuren finden sich noch an weiteren Ecken Bremens wieder. An der Contrescarpe zeugt heute noch eine Villa von seiner Baukunst. Ebenso am Osterdeich. An der Umgestaltung des Bremer Rathauses arbeitete er 1883 mit. Und er entwarf das Gebäude der Baumwollbörse, das jedoch später umgebaut und vereinfacht wurde. Bis 1890 waren Poppes Entwürfe stark von der italienischen und französischen Renaissance beeinflusst. Seine Markenzeichen waren opulenter Fassadenschmuck, verschnörkelte Ornamente und verspielte Details. Mit der modernen Architektur, wie sie Ende des 19. Jahrhunderts unter anderem mit dem Jugendstil auf dem Vormarsch war, konnte er wenig anfangen. 1910 zog er sich schließlich nach beruflichen Misserfolgen leicht verbittert auf sein Landgut in Lesum zurück. Viele seiner Bauten überlebten nicht. Sie wurden im Zweiten Weltkrieg zerstört oder abgerissen wie die Packhäuser in der Neustädter Häschenstraße, die prunkvolle Bibliothek am Breitenweg oder die Hauptverwaltung des Norddeutschen Lloyd in der Innenstadt.

Bilder als Quelle der Erinnerung

„Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts galt ­Johann Poppe als der bedeutendste Baumeister Bremens“, sagt Gerlind Esser. „Heute ist er etwas in Vergessenheit geraten, obwohl einige seiner Werke immer noch prägend sind.“ Die Findorfferin, als Architektin selbst vom Fach, konzipierte und realisierte die Ausstellung in der Villa Ichon. Vor rund zwei Jahren stieß sie als Praktikantin des Landesamts für Denkmalpflege im Archiv auf Poppe. „In den Unterlagen war immer wieder von seinen Reisezeichnungen die Rede“, erinnert sie sich. „Sie waren aber nirgends zu finden.“ Die Zeit im Landesamt ging für Gerlind Esser zu Ende, den Bremer Baumeister habe sie dennoch nicht vergessen. Im Frühjahr 2017 habe sie einen Anruf von Uwe Schwartz vom Landesamt für Denkmalpflege erhalten. Die Bilder waren aufgetaucht. Sie bekam die Mög­lichkeit, sich die Werke persönlich anzuschauen – und war sofort begeistert. „Poppes Handzeichnungen sind wie eine Einladung zu einer Reise durch die Kunstgeschichte und gleichzeitig eine spannende Mischung aus architektonischer Bauaufnahme und künstlerischer Arbeit“, erzählt sie. „Ich dachte sofort, dass man damit eine Ausstellung machen müsste.“

Keine Frage, dass sich die Villa Ichon als Ort anbot. 1871 baute Poppe das spätklassizistische Wohnhaus im Auftrag des damaligen Eigentümers Rudolf Feuerstein um. Ein völlig neu konzipiertes Gebäude im Stil des Historismus entstand. 1895 zog der Architekt schließlich selbst in die Villa ein und nahm etliche Veränderungen im Innenbereich vor. Nach seinen Entwürfen gefertigte Stuckdecken und andere historische Elemente kann man noch heute bewundern. Als Gerlind Esser, wie sie berichtet, mit Unterstützung von Landeskonservator Georg Skalecki auf den heutigen Eigentümer Klaus Hübotter zuging, zeigte der sich schnell begeistert. Und auch Uwe Schwartz freue sich, die kunstvollen Zeichnungen aus dem Archiv des Landesamts für Denkmalpflege erstmals der Öffentlichkeit vorzustellen. „Poppe war ein unheimlich talentierter und fleißiger Mensch“, erzählt der Schwachhauser. „Nach der Neugestaltung war die Villa Ichon der erste Bremer Bau im Neorenaissancestil. Die Genauigkeit und Detailfreude, mit der er alle seine Projekte umsetzte, zeigen sich ebenfalls in seinen Reisezeichnungen.“ Er sei Schöngeist und Arbeiter zugleich gewesen, habe die meiste Zeit allein gearbeitet und penibel die Umsetzung seiner Vorlagen überwacht. Heute sei so etwas gar nicht mehr vorstellbar. Projekte von der Größenordnung wie Poppe sie betreut habe, werden an Riesenbüros vergeben.

Als Sohn eines Zimmermeisters und Architekten geboren, war sein Weg quasi vorgezeichnet. Er studierte sein Metier in Karlsruhe und war anschließend zwei Jahre bei einem Architekten in Berlin tätig. Doch wie so viele Bildungsbürger, die es sich finanziell leisten konnten, zog es ihn zu Studienzwecken in die Ferne. Bevor er 1863 nach Bremen zurückkehrte, begab er sich auf eine zweijährige Reise von Paris nach Norditalien, über Sizilien nach Pompeji und zum Schluss nach Rom. „Seinen Pass beantragte er am 5. April 1862“, hat Gerlind Esser recherchiert. „Im April traf er auch in Paris ein. Dort hatte er noch für kurze Zeit eine Anstellung und war an Baumaßnahmen der Opéra Garnier beteiligt.“ Leider habe der junge Poppe keine Tagebücher geführt. Man wisse aber, dass er die Reise mit seinem Karlsruher Studienkollegen August Deines antrat. Mit Vorliebe habe er vor allem Werke der Antike und der Renaissance besucht und zu Papier gebracht. Kirchen, Tempel und Paläste seien häufige Motive gewesen. „Damit hat er sich gründlich auf seine spätere Arbeit vorbereitet“, sagt Esser. Die Studienreise habe ihm später als reicher Fundus gedient. Seine Bilder seien für ihn immer wieder eine Quelle der Erinnerung gewesen. Seine Erfahrungen und Inspiration seien in die Entwürfe seiner Gebäude mit eingeflossen.

Poppes erste Reisezeichnung entstand am 24. April 1862 in Chenonceaux und zeigt den Tours des Marques, den ältesten erhaltenen Teil des Schlosses. In Pompeji fertigte er ein Abbild der Ruine der antiken Villa Pansa an. Bemerkenswert ist seine Darstellung der Pilasterdekoration in den Loggien des Raphaels im apostolischen Palast in Rom. „Wie er in die Privatgemächer des Papstes gekommen ist, bleibt wohl ein Geheimnis“, sagt Gerlind Esser, „vielleicht am 17. November 1862 im Gefolge von Kronprinz Friedrich Wilhelm, als dieser in Rom den Papst besuchte.“ Für die Ausstellung suchte sie nach den Originalschauplätzen – nicht immer einfach, hat doch manches Mal die Angabe des Ortes gefehlt. Die Recherche war offenbar erfolgreich: Aktuelle Fotos und kurze Texte begleiten die Zeichnungen der Ausstellung.