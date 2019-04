Vielseitig und sympathisch: der Schauspieler Harun Yildirim. (Roland Scheitz)

Nein, das ist Harun Yildirim nun wirklich nicht. Der sympathische Schauspieler hat privat so gar nichts von dem großmäuligen Womanizer und Versicherungsvertreter Manfred, der noch bis 27. April auf dem Theaterschiff unablässig seine Peniswitze reißt. Aber das Metier des Schauspielers ist ja eh die Kunst der Verwandlung. Und die gelingt Harun Yildirim in der doch etwas robusten musikalischen Komödie „3-Bett-Zimmer – Operation gelungen, Beziehung tot“ perfekt. Denn er legt in dem Stück von Astrid Schulz, die dem Theaterschiff-Publikum ja auch schon als Aktrice bekannt ist, einen perfekten Spagat hin und verkörpert im fliegenden Wechsel auch noch den eher introvertierten Dr. Fuchs, der von Schwester Betty (Hanna Riehm) angeschmachtet wird.

„Sie findet durchaus Mittel und Wege, um ihr Ziel zu erreichen und Dr. Fuchs steht ihr etwas hilflos gegenüber“, sagt Yildirim und ein Schmunzeln umspielt seine Mundwinkel. In einem Stück mit zwei verschiedenen Charakteren zu jonglieren, sei schon eine Herausforderung, „ab dem dritten Charakter wird‘s dann definitiv kritisch. Da fragt man sich denn schon: In welcher Rolle befinde ich mich eigentlich gerade?“, räumt der Schauspieler ein. „Denn für jeden Charakter muss ich ja eine andere Körperlichkeit und eine ganz andere Gestik und Mimik auf die Bühne bringen.“ In diesem Zusammenhang spricht er von der „schweren Kunst des Leichten“: „Trotzdem liebe ich Komödien sehr, das ist alles eine Frage des Timings und natürlich der Interaktion mit dem Publikum.“

Ein Mann für viele Rollen

Ad hoc in die unterschiedlichsten Rollen zu schlüpfen, das hatte der gebürtige Kieler, der in Hannover aufwuchs, allerdings von frühester Jugend an „drauf“, wie es im Theaterjargon heißt. „Ich hatte schon immer Spaß daran, ganze Filme nachzuspielen und nachzusprechen“, erzählt er. Und so unterhielt er sein Umfeld stets gut, etwa mit Monty Pythons „Das Leben des Brian“ und Mel Brooks Robin Hood-Parodie. Bis es dann doch der Schauspielberuf wurde, nahm Yildirim zuerst noch einen Umweg. Nach dem Realschulabschluss holte er das Abitur nach und begann Geschichte und Politik zu studieren. Doch die Liebe zum Theater war stärker. Seine Mutter sei allerdings von dieser Entscheidung nicht so begeistert gewesen, erzählt er. „Ich habe dann an der Freien Schauspielschule Hamburg vorgesprochen.“ Im zweiten Anlauf, vierzehn Tage später habe es dann dort auch geklappt, auch weil er dank eines Logopäden schließlich sein Lispeln in den Griff bekommen habe. In Hamburg genoss er einen umfassenden Schauspielunterricht mit allem Drum und Dran, mit Fechten und Gesangsunterricht.

Dazu kam über drei Jahre hinweg in der legendären, mit Plakaten von Box-Idolen gepflasterten „Ritze“ auf der Hamburger Reeperbahn auch noch ein Boxtraining. „Da habe ich schon Gestalten kennengelernt, die mich beeindruckt haben und von denen ich so einiges lernen konnte. Eine spannende Erfahrung“, resümiert der Schauspieler. Das Singen ist in der musikalischen Komödie auf dem Theaterschiff durchaus gefordert, wenn Yildirim beispielsweise als Dr. Fuchs mit dem Roy Black-Titel „Ganz in weiß mit einem Blumenstrauß“ die Damen in der vordersten Reihe bezirzt. Mit dem ebenso anzüglichen wie sexy Titel „Blurt lines“ wird es dann gleich noch einmal eine Umdrehung schärfer.

Regisseur Oliver Geilhardt hatte Yildirim seit einem Vorsprechen in Hamburg sozusagen „auf dem Zettel“. In Bremen fühlt sich der Schauspieler ausgesprochen wohl und könnte sich durchaus vorstellen, hier weiter auf der Bühne zu stehen. Der Beruf des Architekten wäre für Harun Yildirim eine weitere Option gewesen. Schade wär‘s gewesen, denn damit wäre der Theaterwelt ein veritables Talent verloren gegangen. Denn Harun Yildirim war auch schon im Kino zu sehen. In der Regie von Manfred Stelzer spielte er in „Brennendes Herz“, einer modernen Romeo-und-Julia-Geschichte im West-Side-Story-Stil. Zu sehen war er auch in der TV-Serie „Die Pfefferkörner“. Aber auch im „Polittbüro“ der Kabarettistin und Schauspielerin Lisa Politt hat er in Hamburg schon auf der Bühne gestanden. Und am Ernst-Deutsch-Theater hat er in „Süßer Vogel Jugend“ von Tennessee Williams gespielt. „Ich mag diese Melancholie bei Williams“, sagt er. Am Theater weiß er besonders zu schätzen, dass man sich als Schauspieler peu à peu in die Gefühlswelt des jeweiligen Charakters hineinarbeiten könne. „Im Film muss man dagegen oft Emotionen auf Knopfdruck produzieren.“ Befragt nach seinen Traumrollen sagt Yildirim: „Man kann sich seine Rollen auch zu Traumrollen machen.“

Weitere Informationen

Die Komödie „3-Bett-Zimmer“ ist bis zum 27. April auf dem Theaterschiff an der Tiefer zu sehen. Weitere Informationen unter www.theaterschiff-bremen.de. Tickets zum Preis von 30 oder 32 Euro unter Telefon 7 90 86 00.