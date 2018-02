Bremen heute. Wie die Stadt sich bis 2035 entwickeln soll, um attraktiver zu werden, wird in der Zukunftskommission besprochen. (Karsten Klama)

Dass Bremen nicht zu den Schwarmstädten wie Hamburg, München oder Leipzig gehört, hat Christian Bruns, Projektleiter der Zukunftskommission 2035, auf der gemeinsamen Sitzung der Beiräte Mitte und Östliche Vorstadt im Bürgerhaus Weserterrassen bedauert. Der Senat setzt seine Hoffnungen auf das Projekt „Zukunft Bremen 2035“. Die 480 Millionen Euro, die das Bundesland ab 2020 durch die Umstrukturierung der Bund-Länder-Finanzen jährlich mehr in der Kasse haben wird, sollen investiert werden, um die Attraktivität der Hansestadt zu steigern. Beispielsweise in Bildung, aber auch in Kulturinstitutionen und Sportstätten.

480 Millionen Euro entsprechen etwa einem Achtel des Bremer Haushaltes. Mit diesem Geld eröffneten sich die Chancen für mehr Gestaltungsspielräume, sagte Christian Bruns. Das bedeute auch: Die Wirtschafts- und Finanzkraft sollen gestärkt werden, die Einwohnerzahl wachsen. Bruns brachte es auf die griffige Formel: „Lebensqualität steigern – Einwohner gewinnen.“ Letzteres Vorhaben löste im Publikum, aber auch bei den Mitgliedern der beiden Beiräte Mitte und Östliche Vorstadt ein durchaus geteiltes Echo aus. „Was ist, wenn aus Bremen plötzlich eine Millionenstadt wird?“, lautete ein Einwand.

Christian Bruns winkte ab: Es gehe lediglich um einen moderaten Zuzug von bis zu 100.000 Menschen. Zielgruppe seien vor allem junge Familien und kreative Köpfe, die nach ihrem Studium in Bremen blieben, idealerweise Start ups gründeten und Steuern bezahlten. Das wiederum trage auch zur Entschuldung des Bundeslandes bei. „Es ist absolut fatal, wenn die Menschen der Bildung, fehlender Kita-Plätze und mangelnden Wohnraums wegen lieber nach Stuttgart gehen“, betonte Bruns.

Viele junge Menschen in Zukunfskommission

Die Ergebnisse der Zukunftskommission sollen regelmäßig in den Beiräten öffentlich gemacht werden. Auftakt soll Mitte April sein. „Wir haben ein spezielles Angebot für die Beiräte und wollen in den einzelnen Stadtteilen Veranstaltungen machen, denn viele Lösungen entstehen ja eben gerade dort“, betonte der Projektleiter. Die Auftaktklausur wurde im September 2017 veranstaltet, die zweite Klausur ist für Freitag, 9. März, die Abschluss-Klausur ist für Oktober geplant. Die Ergebnisse werden zuerst online gestellt und dann an den Senat überwiesen.

„Die Vertreter der organisierten Zivilgesellschaft sollen mitwirken und sich in dieser Dokumentation wiederfinden. Das wäre ein großer Gewinn für die politische Kultur Bremens“, sagte Bruns. Kritik an der Arbeit der Zukunftskommission äußerten Beiratsmitglieder und auch Bürger: Bremen habe ja schon in der Gegenwart genügend, sattsam bekannte Probleme, die dringend angegangen werden müssten. So warf Joachim Musch (Bündnis 90/Die Grünen) ein, dass sich doch erst mal die Frage stelle, wem die Stadt denn 2018 gehöre. Christian Bruns erwiderte, dass das eine ja nicht das andere ausschließen müsse.

„Chancen schaffen, wirtschaftliche Dynamik fördern, das klingt alles nach einem Parteiprogramm“, stellte Steffen Eilers von den Grünen, der Sprecher des Beirates Mitte, süffisant fest, um zu kritisieren: „Worin liegt denn da der erhoffte Mehrwert? Was bringt das, was die Kommission macht?“ Und die grüne Kulturpolitikerin Anja Wedig warf ein: „Für mich ist das die große Wahlkampfnummer. Der Souverän darf wählen: Wow! Ich bin da ziemlich ratlos!“ Helmut Kersting von der Linken monierte, dass keine Vertreter der Beirätekonferenz in der Zukunftskommission sitzen. Die Beirätekonferenz gehöre nicht zu den am Prozess Beteiligten, räumte Bruns ein. Auch die Kirchen seien vergessen worden. Dass immerhin viele junge Leute an der Zukunftskommission mitwirken, fand Anke Kozlowski (SPD) gut: „Das ergibt neue, interessante Sichtweisen!“