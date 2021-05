Franz Dwertmann (links) und Werner Scharf von der Bürgerinitiative Leben im Viertel wollen „Einfluss nehmen, damit die Monokultur nicht weiter zunimmt.“ (Roland Scheitz)

Die Sparkasse am Fehrfeld verabschiedet sich und zieht ins Ostertor, das Gebäude steht nun zum Verkauf. Noch bis zum 14. Mai ist es möglich, per Bieterverfahren sein Interesse an der Immobilie zu bekunden, das Mindestgebot beträgt 1,9 Millionen Euro. Die Bürgerinitiative Leben im Viertel (LIV) kann sich jedoch mit einer Veräußerung an einen beliebigen Bieter nicht anfreunden und fordert daher den Kauf durch die Stadt Bremen.

Denn die Bürgerinitiative, die mit einem Sitz im Beirat Östliche Vorstadt vertreten ist, möchte Einfluss nehmen auf die Geschicke im Steintor und sieht durchaus den Wandel, der sich in ihren Augen seit mehreren Jahren vollzieht: Alteingesessene Geschäfte verschwinden, an ihre Stelle treten Kioske, Friseure und Gaststätten. „Wir hoffen, dass man solch einen Vorgang neu denkt“, sagt daher auch LIV-Mitglied Werner Scharf, „und dass man die Aufenthaltsqualität in den Blick nimmt. Und dass Geldwäsche hier nicht zum Tragen kommt.“

Es gehe aber nicht nur um Läden, fügt Franz Dwertmann von der Bürgerinitiative an, sondern auch um öffentliche Einrichtungen. Es habe mal die Commerzbank gegeben, eine Polizeistation und eine Bibliothek, „es gab eine öffentliche Infrastruktur. Und wir sorgen uns um den Trend. Wir wollen Einfluss nehmen, damit die Monokultur nicht weiter zunimmt.“

Gebäude als Visitenkarte des Steintors

Auf alten Fotos an dieser Ecke sei noch sichtbar, was für eine Qualität solch ein Platz haben könne, sagt er, „die Dealerei jedoch hat keine Qualität, man geht zum Einkauf ins Ostertor.“ Dabei meint LIV, dass das große, 1899 erbaute Sparkassen-Eckgebäude und der Platz davor eine Visitenkarte des Steintors darstellen. Platz und Gebäude seien der Eingangsbereich des Steintors, wenn man die Sielwallkreuzung verlassen habe. Aus dieser Bedeutung heraus meint auch Beiratsmitglied Stefan Schafheitlin: „Die Sparkasse geht raus und das Ortsamt hat bis heute kein Wissen darüber. Das ist nicht auf dem Schirm des Ortsamtes, dabei drängt die Zeit, da kann man nur den Kopf schütteln.“ Für Franz Dwertmann steht fest: „Das ist eine historische Chance – der Moment, wo man im Steintor etwas verändern kann. Es ist der Eingang ins Steintor und wie sich das entwickelt, zeigt sich auch an solch einem Punkt.“ Und Werner Scharf meint: „Wenn man nur einen kleinen Baustein zur Aufenthaltsverbesserung setzen könnte, wäre das gut.“ Und verweist auf den Kopenhagener Stadtplaner Jan Gehl: „Er sagt, man muss mit kleinen Punkten anfangen. Da kann man doch mit der Sparkasse beginnen, dann hätten wir eine Visitenkarte.“

Man könnte mit dem Fehrfeld bis zum Buchladen eine Platzsituation schaffen, wirft Stefan Schafheitlin ein, doch konkrete Vorschläge möchte die Initiative indes nicht machen: „Da müssten Ortspolitiker und Bürger dabei sein“, meint Werner Scharf und Stefan Schafheitlin schwebt ein Verfahren vor, wo alle Nutzergruppen vertreten sein und die auch alle mittels eines Moderationsverfahrens mitentscheiden könnten. „In Bremen ist das Mitwirkungsverfahren weiter als anderswo“, meint auch Franz Dwertmann. „Es fehlt aber der Mut, dass andere mitdenken. Hier an diesem Punkt könnte man das realisieren. Die Stadt hätte ein Vorkaufsrecht.“

Die ebenfalls im Gebäude vorhandenen Wohnungen könnten wieder vermietet werden, wobei Stefan Schafheitlin sagt: „Möglichst keine Luxussanierung“, doch bei einem privaten Investor gäbe es da kaum noch Mitwirkungsmöglichkeiten. Und Franz Dwertmann meint: „Man muss auch an die Sparkasse appellieren, das Gebäude nicht zu verhökern. Man muss an das soziale Gewissen appellieren.“

Ortsamtsleiterin Hellena Harttung sagt, das Ortsamt habe keinen Einfluss auf den Verkauf der Immobilie. „Der Beirat kann einen politischen Beschluss fassen, was dort reinkommen könnte, dieser Beschluss wäre für einen künftigen Investor aber nicht bindend.“ Dennoch fände sie es schön, wenn das Haus in dieser zentralen Lage einen positiven Impuls geben würde. „Wir sind daran interessiert, dass eine gute Nutzung ins Haus kommt und dieser Nutzen dem Stadtteil zuträglich ist. Und dass sich das Haus öffnet.“

Bauressort sieht keine Handhabe

Jens Tittmann, Sprecher der Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau, sagt dazu: „Wir sehen im Moment keine Handhabe für ein Vorkaufsrecht, werden das Vorhaben aber im Rahmen der rechtlichen Vorgaben begleiten. Gemäß des Bebauungsplans kann man das sicherlich so entwickeln, dass die momentanen negativen Auswirkungen, wie etwa den Drogenhandel vor Ort, deutlich verbessert werden.“

Sofern es einen sogenannten Bedarfsträger oder eine Bedarfsträgerin innerhalb der Stadt geben sollte, der oder die diese Immobilien benötigen würde, müsste Immobilien Bremen (IB) von einem der Bremer Sondervermögen entsprechend beauftragt werden, sagt indes IB-Pressesprecher Fabio Cecere: „Bisher liegt bei Immobilien Bremen jedoch keine Interessensbekundung vor.“