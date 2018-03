Wie im Hauptteil kurz berichtet, boykottiert die evangelische Kirchengemeinde die Übertragung des Spiels zwischen Werder Bremen und dem 1. FC Köln. Es ist das erste Mal in zwölf Jahren, dass das Rudelgucken im Gemeindehaus an der Humboldtstraße ausfällt.

„Aus Protest gegen die zunehmende Kommerzialisierung der Fußball-Kultur wird das Montagsspiel der Bundesliga nicht öffentlich übertragen“, schreibt Pastor Bernd Klingbeil-Jahr. „Der Beschluss geht zurück auf ein Meinungsbild unter Hunderten von Besucherinnen und Besuchern während des vorangegangenen Spiels. Eine Mehrheit der Gäste sprach sich für einen gezielten Boykott aus.“ Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Deutsche Fußball-Liga (DFL) richteten die „die Liga inzwischen vorrangig an den Interessen der Medien- und Werbeindustrie aus“, kritisiert er. Profitgier dominiere den Sport.

Der Pastor weiß, er steht nicht allein. „Auch andernorts wächst der Protest“, betont er. In mehreren Städten gingen die Zuschauerzahlen in Stadien immer dann spürbar zurück, wenn nicht zur gewohnten Stunde am Sonnabend um 15.30 Uhr angepfiffen werde. „Der Fußball ist kein Privatbesitz einiger weniger“, habe ein Fußballzuschauer in der Bremer Friedensgemeinde gesagt, und ein anderer habe seinem Unmut auf Platt Ausdruck verliehen: „Watt to veel is, is to veel!“