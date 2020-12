Martin Michael Krone (links) zeigt seine künstlerischen Fotografien im Restaurant von Cyrill Plötz, dem „Bandonion“ in der Gertrudenstraße. Zurzeit können Gäste die Bilder nur beim Abholen von Speisen betrachten. (Roland Scheitz)

Die Gäste des Restaurants „Bandonion“ in der schmalen Gertrudenstaße mögen das rustikale Interieur. Ein Lichthof mit Glasdecke und ein verglaster Dachgiebel im Obergeschoss sorgen für heimelige Atmosphäre, wenn Steaks, Fisch oder Gemüsepfanne serviert werden. In Zeiten von Corona wird dort seit Anfang November ein Abholservice „Außer Haus“ für Speisen angeboten. Und dabei fällt der Blick auf so manches Kunstwerk

Die etwas versteckt liegende Location zeigt künstlerisches Flair, so etwa durch eine Sammlung von urigen Wandspiegeln, die kupferbeschlagene Bar und roh verputzte Wände, geschmückt von zahlreichen Bilderrahmen. Und dort hängen überall interessante Kunstwerke, die regelmäßig wechseln.

Gastronom Cyrill Plötz ist seit vier Jahren der Inhaber des „Bandonion“ und gibt verschiedenen Bremer Künstlerinnen und Künstlern gern die Gelegenheit, ihre Malerei, Zeichnungen oder Fotografien zu präsentieren. „Es ist für alle Beteiligten ein Gewinn“, meint Plötz, denn die Kunstwerke geben dem Restaurant die Anmutung einer individuellen Galerie.

Aktuell sind dort Fotoarbeiten von Martin Michael Krone zu sehen. Der Bremer Diplom-Ingenieur zeigt eine Werkschau seiner künstlerischen Arbeiten mit dem Blick in alltägliche Welten, auf urbane Landschaften, Architektur und bauliche Details. Seine Bilder basieren auf der digitalen Fotografie.

Martin Michael Krone nutzt technische Möglichkeiten der Bildbearbeitung am Computer, um seinen Stil zu erschaffen. Viele seiner Bilder erinnern an Stillleben und er inszeniert die Objekte zunächst durch die Wahl des Bildausschnittes. Manche Bilder wirken wie abstrakte Malerei. Das Motiv wird quasi aus seinem Kontext herausgelöst und anders akzentuiert.

Wenn man ganz genau hinschaut, erkennt man überall Szenen aus Bremen. „Bremen ist meine Stadt“, sagt der Fotokünstler, der in einem Architekturbüro im Viertel arbeitet. „Ich will meine Fotos nicht technisch perfektionieren oder Makel wegretuschieren, sondern spielerisch und experimentell gestalten“, erklärt Krone.

Es war die handwerkliche Arbeit als gelernter Maurer auf den Baustellen, die ihn vor zehn Jahren zur Fotografie brachte. Angefangen hatte es mit Vorher-Nachher-Bildern, mit denen er seine Arbeit in der Altbausanierung dokumentierte oder festhielt. Mit der Zeit wurde aus dem Notwendigen eine Freude, und so präsentierte er 2010 seine erste Ausstellung unter dem Titel „Das Leben ist eine Baustelle“.

Im Restaurant Bandonion ist ein Querschnitt von 20 Motiven von Martin Michael Krone zu sehen, teilweise auch in kräftigen Farben, wie die Serie „Stadt am Fluss“ oder die sogenannten „Fotomorphosen“.

Wer von mittwochs bis sonnabends abends seine Bestellung von Gänsekeule, Coq au vin oder Hirtenkäse abholt, kann die Fotoausstellung anschauen.

Weitere Informationen

Restaurant Bandonion, Gertrudenstraße 37, Telefon 71832, Bilder anschauen während der Abholzeiten, mittwochs bis sonnabends, von 17 Uhr bis 21 Uhr. Mehr Infos auf www.bandonion-bremen.de.