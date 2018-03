Hubertus Baumeister aus der Mathildenstraße hat Fachaufsichtsbeschwerde gegen den Senator für Inneres eingereicht: „Damit ein Umdenken stattfindet.“ (Holthaus)

„Das Problem in Bremen ist die Privatisierung des öffentlichen Raumes“, sagt Hubertus Baumeister. Der Rechtsanwalt wohnt in der Mathildenstraße und ärgert sich über falsch geparkte Autos, nicht nur vor seiner Haustür. „Das Problem ist auch, dass in der Innenstadt nur zum Teil Parkbewirtschaftung stattfindet und das illegale, aufgesetzte Parken auf Gehwegen nicht geahndet wird.“

Hubertus Baumeister hat daher eine Fachaufsichtsbeschwerde gegen den Senator für Inneres eingelegt: „Um einen Stein ins Wasser zu werfen und damit ein Umdenken stattfindet.“ Denn der Anwohner der dicht beparkten Mathildenstraße hat das Gefühl, es wird zu wenig gegen die Falschparker unternommen: „Weil niemand etwas sagt.“ Dabei gebe es viele Sympathisanten im Amt: „Die Politik hat Angst, sich mit den Autofahrern anzulegen. Doch die Politik darf da nicht ausweichen.“ Dass Parkplätze in vielen Wohnstraßen gratis sind und der Parkraum nicht ausreichend überwacht wird, kann Hubertus Baumeister nicht nachvollziehen: „Wir sind ein Zuschussland und leisten uns den Luxus, auf ein paar Millionen Euro zu verzichten.“ Und der Kritiker beobachtet den Verlust von gemeinsam genutzten Raum, wo Autofahrer öffentliche Flächen kostenlos nutzen: „Ich möchte den öffentlichen Raum für das Leben der Menschen wiederhaben“, sagt Baumeister. „Die Leute sollen merken, dass es auch anders geht.“

Konsequente Überwachung würde helfen

Drei Möglichkeiten zur Abhilfe hat er ausgemacht, die seiner Ansicht nach nicht konsequent genutzt werden: „Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) der BSAG wird in seinen Möglichkeiten nicht voll ausgeschöpft. Die Parkhäuser sind auch nicht voll. Und Cambio ist ein tolles System in Bremen.“ Die Möglichkeiten des Autoteilens seien noch ausbaufähig: „Carsharing ist für Leute in der Stadt eine gute Sache, zumal viele ihr Auto wochenlang nicht nutzen.“ Eine konsequente Parkraumbewirtschaftung und Parkraumüberwachung würden seiner Ansicht nach die Nutzung von ÖPNV, Parkhäusern und Carsharing voranbringen. „Wir müssen schrittweise da hinkommen, denn ich will die Autofahrer ja nicht verdammen. Zunehmend leiden auch die Autofahrer unter Stau. Das System ist außer Kontrolle geraten, da muss eine Balance rein. Wir brauchen das Auto, doch es geht mir um die exzessive Nutzung.“ Ein Verkehrswandel sei in Bremen notwendig, nicht nur im Viertel, sondern auch in der Neustadt, in Findorff und in Teilen Schwachhausens. „Dabei ist nur der politische Wille entscheidend.“

Auch Hubertus Baumeister war einmal Teil des Systems: „Ende der Siebzigerjahre bin ich auch für Brötchen 200 Meter zum Bäcker gefahren“, erzählt er, doch nach der Geburt seiner Kinder habe er umgedacht. „Wenn man einen Kinderwagen fährt oder wenn Kleinkinder da spielen, dann merkt man erst, wie sehr deren Lebensraum eingeschränkt wird. Die Kinder wachsen in einer Welt auf, wo ein hoher Prozentsatz zugestellt ist, und das kann ich nicht mehr akzeptieren.“ Also führt er Beschwerde. Als Jurist kennt er die Grundlage, auf der die Behörde handelt. Dadurch, dass das Ordnungswidrigkeitenprinzip gelte, könne nach pflichtgemäßen Ermessen von einer Verfolgung falschen Parkens abgesehen werden, sagt Baumeister. „Wenn 1,25 Meter Fußweg übrigbleibt, wird aufgesetztes Parken akzeptiert.“ Doch das möchte er so nicht hinnehmen: „Es ist kein pflichtgemäßes Interesse, nicht zu handeln, weil wir Carsharing, ÖPNV und Parkhäuser haben.“

Aus dem Ortsamt Mitte/Östliche Vorstadt war urlaubsbedingt keine Stellungnahme zu erhalten. Rose Gerdts-Schiffler, die Pressesprecherin des Senators für Inneres, weiß um die Problematik. „Die Interessenkonflikte zwischen Autobesitzern, Fußgängern mit Rollatoren und Kinderwagen und Rettungsfahrzeugen sind seit Jahren ein Dauerbrenner in vielen Bremer Quartieren“, sagt sie. Und streng genommen dürften in einen großen Teil dieser Straßen tatsächlich nur einseitig an der Bordsteinkante geparkt werden. „Mit der Folge, dass 50 Prozent der Autobesitzer sehen müssten, wo sie mit ihrem Fahrzeug bleiben.“ Das Ordnungsamt versuche sich daher in der Quadratur des Kreises, um möglichst allen Interessen gerecht zu werden.

Daher werde das aufgesetzte Parken auf den Gehwegen in den engen Quartieren so lange geduldet, wie auch noch Eltern mit Kinderwagen oder Senioren mit Gehhilfen trotz gelber Säcke und Rädern an den Zäunen durchkommen und die Straße für Rettungsfahrzeuge und Müllwagen befahrbar bleibe. „Bei Beschwerden müssen wir aber reagieren und tun das auch“, betont Rose Gerdts-Schiffler. „Meist sprechen die Verkehrsüberwacher zunächst eine Verwarnung aus.“ Man erhoffe sich in der Behörde, dass nicht nur die Autofahrer beim Parken an die anderen Verkehrsteilnehmer denken, sondern dass auch die Radfahrer mitdenken und ihre Räder nicht in Zweierreihen an Zäunen anschließen. „Unser Ziel ist und war nicht, massenhaft Strafzettel zu verteilen, sondern zu einem möglichst guten Miteinander anzuhalten, sodass wir nur im Notfall Strafzettel verteilen müssen.“