Holger Lauster (von links), Eden, eine der Jugendlichen, Carsten Bucher und Michael Quast auf dem Balkon der Friese. (fotos: Walter Gerbracht)

Gute Jugendarbeit kostet Geld, doch den Freizis steht immer weniger zur Verfügung. Die beiden Beiräte Östliche Vorstadt und Mitte haben erst vor wenigen Wochen eigens eine Sitzung anberaumt, um über die prekäre finanzielle Situation der Träger der offenen Jugendarbeit zu sprechen. Wie berichtet, hat sich erneut gezeigt, dass qualifizierte Jugendarbeit gesellschaftlichen Wert hat. Trotzdem gibt es nicht mehr Geld.

„Vor der Privatisierung hatte das Jugendhaus noch einen auskömmlichen Etat und sogar drei volle Mitarbeiterstellen, heute müssen wir mit einem Drittel weniger auskommen“, sagt auch Michael Quast vom Jugend- und Kulturzentrum „Die Friese“ in der Friesenstraße. Er und seine Kollegen Holger Lauster und Carsten Bucher haben trotz allem den Anspruch, eine gute Jugendarbeit zu garantieren. Das geht nur mit Kreativität und ehrenamtlicher Arbeit. Unterstützt werden sie von den Sozialpädagoginnen Susanne Krick und Sarah Gohrbandt und dem „Bufdi“ John von Taube, der in der Friese seinen Bundesfreiwilligendienst macht. „Wir sind fünf Personen, die vom Stundenvolumen her ungefähr zwei Vollzeitstellen ausfüllen. Das Haus bekommt lediglich circa anderthalb Stellen finanziert“, sagt Michael Quast. Gemäß richterlicher Weisung können Jugendliche, die mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind, in dem Freizeitheim auch die ihnen auferlegten Arbeitsstunden ableisten.

Kernangebote der Friese sind die offene Tür und das Jugendcafé, das dienstags bis donnerstags von 16 bis 21 Uhr geöffnet hat. Die Themen in den Gesprächen reichen dabei von der Wohnungssuche über die Ausbildung zu Praktika oder Probleme mit Ämtern oder dem Elternhaus. „Das Jugendcafé mit offener Tür ist auch in den Ferien geöffnet“, sagt Carsten Bucher. „Es wird auch täglich gekocht, dafür gibt es Lebensmittelspenden von Bäckereien und Supermärkten aus der Umgebung.“ Gekocht wird vegan. Auch an diesem Tag. Eden und andere Jugendliche stehen gerade in der Küche.

Grundsätzlich gilt in der Friese, dass die Jugendlichen das Programm mitgestalten. Es gibt den monatlich tagenden Hausrat, wo alle Gruppen des Jugendzentrums zusammenkommen, um über die Gestaltung des Hauses zu reden, über anstehende Projekte, aber auch über das Budget. „Es gibt diverse Jugendliche, die nach einer Probephase die Friese selbstständig aufschließen und nutzen“, sagt Carsten Bucher. „Und das fördern wir auch, dass sich Gruppen selbst organisieren.“

Jeder Winkel wird genutzt

Dabei ist der Bedarf größer als die Möglichkeiten. „Wir versuchen, jeden Winkel des Hauses zu nutzen“, berichtet Carsten Bucher. „Es gibt einen Billardtisch, Kicker, Darts und eine Tischtennisplatte, einen Medienpool mit Video- und Tonschnittplätzen für beispielsweise Gesangsaufnahmen sowie ein Internetcafé. Und es gibt ein Fotolabor, das gerade reanimiert wird.“ Zudem ist mit den „Freischraubern“ eine Fahrradselbsthilfewerkstatt vertreten, in der Jugendliche zwei Mal pro Woche Hilfestellung beim Reparieren und beim Zusammenbauen von Rädern aus alten Teilen bekommen.

Breiten Raum nimmt auch die Musik ein: „Im Erdgeschoss gibt es verschiedene Konzertgruppen, die Friese ist für ihre Musikarbeit bekannt. Die Konzerte laufen dabei komplett selbst organisiert“, erzählt er und Michael Quast ergänzt: „Es hat bestimmt schon 1000 Konzerte hier gegeben. Für die Konzerte gibt es auch eigens Workshops wie zum Beispiel für die Technik.“ Bis zu 30 Ehrenamtliche können dabei an einem Konzert beteiligt sein. „Die Leute sind mit dem Haus gewachsen. Diejenigen, die sich Kenntnisse angeeignet haben, geben diese Erfahrungen dann später weiter“, erklärt Holger Lauster. Aus Konsumenten werden dann Aktive: Plakate entwerfen, Pressetexte verfassen, Bühnentechnik handhaben und das alles mit Erfolg: „Das sind nicht nur Bands aus der Region, die hier auftreten, die Gruppen kommen aus der ganzen Welt“, sagt Michael Quast. „Wir haben bald alle Kontinente voll.“ Und dadurch, dass alle Beteiligten ehrenamtlich arbeiten, sei der Eintrittspreis mit fünf bis zehn Euro „spektakulär gering“. Mit 20 Bands, die in zwei Übungsräumen proben, beherbergt die Friese selbst auch einen ansehnlichen Pool an Musikgruppen.

Außer der Reihe gibt es außerdem verschiedene Musikprojekte wie die „Bandcamps“ für 14 bis 18-Jährige, die das erste Mal in einer Band spielen. Eine Woche sind 30 Jugendliche dann im Haus und lernen alles über Songwriting, Texten oder auch Technik, zum Abschluss gibt es dann ein Konzert. Und auch das „Jam Cafe“, das es einmal im Monat gibt, ist selbstorganisiert: „Dort können junge Leute zum Musikmachen auf die Bühne kommen, die Musik ist dabei breit gefächert“, sagt Bucher.

All diese Angebote kosten Geld, und das hat das Jugendzentrum nicht in ausreichendem Maße. „Wir hätten gerne wieder eine Fünftage-Woche für das Jugendcafé, doch das ist finanziell nicht leistbar“, sagt Michael Quast. Zwar hätte das Haus an sieben Tagen in der Woche geöffnet, doch es gebe leider keine laufende pädagogische Betreuung mehr. „Und auch Fahrten finden kaum noch statt, die Personaldecke ist zu dünn.“ Die permanente finanzielle Misere hat nach Ansicht Michael Quasts auch mit der Verteilung der Gelder zu tun: „Der Etat wird als Stadtteilbudget verteilt. Wir haben aber Kinder und Jugendliche aus der ganzen Stadt hier. Es gibt eine Sogwirkung in die Innenstadt, und diese Sogwirkung müsste finanziell berücksichtigt werden.“ Und auch die Schließung des Wehrschlosses vor einigen Jahren habe eine Lücke bezüglich der musikalischen Angebote für junge Leute hinterlassen, die nun teilweise die Friese abdecke.

„Jugendeinrichtungen, die auch Wissen vermitteln, werden etwas stiefmütterlich behandelt“, findet Holger Lauster, „Wissensvermittlung findet aber nicht nur in Schulen statt.“ Für die drei Sozialarbeiter steht fest, dass die finanzielle Ausstattung fortlaufend angepasst werden müsste. „So ein Haus zu betreiben, ist ein nicht unerheblicher Aufwand. Auch die Räume brauchen regelmäßig Pflege. Wenn hier was kaputtgeht, reparieren wir das selber, wir haben hier keinen Hausmeister“, sagt Lauster. Er fände es generell schön, wenn mehr Menschen die geleistete Arbeit wertschätzen würden. „Ein Bekenntnis zum Haus wäre super“, sagt Holger Lauster. „Auch von der Politik.“