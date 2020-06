Schwachhausen. Die Aussichten für Schwachhausen haben sich geändert: In der überarbeiteten Schulstandortplanung des Bildungsressorts wird bis 2025 nur noch ein Anstieg auf insgesamt 1331 Grundschüler erwartet – und der soll bis 2028 stabil bleiben. Das sind genau 60 Schüler weniger als die Schulstandortplanung noch vor zwei Jahren prognostiziert hatte. Die aktualisierten Zahlen hatte das Ressort auf Grundlage von Daten des Statistischen Landesamtes erhoben. Auch für den Sek-I-Bereich sind die Erwartungen jetzt andere als vor zwei Jahren. Damals lag die Prognose bis 2025 bei 1957 Schülern, heute liegt sie bei 1844 und soll bis 2028 auf 1907 ansteigen.

Aus den neuen Zahlen hat sich auch eine aktualisierte Planung für die einzelnen Schulen im Stadtteil – mit Ausnahme der im Umbau befindliche Grundschule am Baumschulenweg – ergeben. Die neue Planung wurde jetzt dem Schwachhauser Bildungsausschuss zur Stellungnahme vorgelegt. Die bislang dreizügige Grundschule an der Gete soll demnach vierzügig ausgebaut werden. In der Praxis gibt es diese vier Züge bereits in zwei Jahrgängen, berichtete Schulleiterin Gundel Timm. Damit sei die Schule räumlich am absoluten Limit. Um alle Jahrgänge vierzügig laufen lassen zu können, brauche man die Räume der benachbarten Georg-Droste-Schule für sehbehinderte Kinder und Jugendliche. Die sollte eigentlich im kommenden Jahr an die Bardowickstraße in der Vahr umziehen. Doch daraus wird vorerst nichts, wie Schulleiterin Birgit Wiechmann-Doil berichtete. Die Mobilbauten, in denen die Schüler bis zur Fertigstellung des dort geplanten Schulneubaus unterrichtet werden sollten, seien laut Ressort zu teuer. Daher habe man dort beschlossen, dass die Georg-Droste-Schule an der Gete bleibt, bis der Neubau fertig ist. „Das wird mindestens fünf Jahre dauern“, sagte Wiechmann-Doil. Bis dahin liege nicht nur die Ausbauplanung der Grundschule auf Eis, auch für die Georg-Droste-Schule verschiebe sich die dringend benötigte räumliche Erweiterung um mehrere Jahre.

Für allgemeine Überraschung sorgten die Ausführungen in der Schulstandortplanung zur Grundschule Carl-Schurz-Straße. Denn die soll, anders als bisher geplant, perspektivisch zur gebundenen Ganztagsschule ausgebaut werden. „Wir streben aber weiterhin einen offenen Ganztag an“, betonte Schulleiterin Karin Wenz. Auch der im Planungspapier beschriebene Ausbau der inklusiven Beschulung im Bereich Wahrnehmung und Entwicklung (W+E) in Kooperation mit dem benachbarten Kippenberg-Gymnasium sei praktisch derzeit nicht umsetzbar. Um den nötigen Platz für den W+E-Ausbau zu haben, müsste die Carl-Schurz-Grundschule nämlich, wie sie es offiziell eigentlich auch ist, dreizügig laufen. Tatsächlich aber sei sie zurzeit in drei Jahrgängen vierzügig, sagte Wenz.

Auch die Grundschule an der Freiligrathstraße soll laut Schulstandortplanung zur gebundenen und nicht wie ursprünglich geplant zur offenen Ganztagsschule ausgebaut werden. Außerdem soll die dreizügige Schule um einen weiteren Zug aufgestockt werden. Davon, dass das Ressort auf gebundenen Ganztag umgeschwenkt ist, war Schulleiterin Sandra Fecht bislang allerdings nichts bekannt, wie sie dem Ausschuss berichtete. Die räumlichen Kapazitäten habe ihre Schule dafür aktuell nicht, betonte sie. Die würde zwar der geplante Schulneubau mit sich bringen, doch zu dessen aktuellem Planungsstand habe sie bislang keine Informationen aus dem Ressort. Die bilinguale Freiligrath-Schule bietet bereits eine Nachmittagsbetreuung für die Hälfte ihrer Schüler an. Ein Konzept, an das ein offener Ganztag besser anknüpfen würde, als ein gebundener, meinte Fecht.

Obwohl der Fortbestand des Förderzentrums an der Fritz-Gansberg-Straße nach 2024 immer noch in den Sternen steht, plant das Ressort für die Schule ebenfalls einen Ausbau zum gebundenen Ganztag. „Das höre ich hier jetzt zum ersten Mal“, wunderte sich Schulleiter Bastian Hartwig. Auch über die konkreten Pläne zur rund vier Millionen Euro teuren Sanierung des Schulzentrums habe er nicht vom Ressort, sondern aus der Presse erfahren. Zwar würde er ein umfassenderes Angebot für seine Schüler grundsätzlich begrüßen, es sei aber schwierig, dazu in der jetzigen Situation etwas Konkreteres zu sagen, erklärte er.

Zum Hermann-Böse-Gymnasium ist in der Schulstandortplanung der Ausbau auf fünf Züge vermerkt, allerdings unter Vorbehalt. Voraussetzung sei die erfolgreiche Suche nach einem geeigneten Grundstück. Zum diesbezüglichen Sachstand könne sie leider nichts sagen, teilte Schulleiterin Sibylle Müller mit. Sie habe dazu bislang nichts Neues aus der Behörde erfahren, sagte sie.

Das Kippenberg-Gymnasium soll perspektivisch von fünf auf sechs Züge ausgebaut werden. Außerdem soll ein W+E-Klassenzug im Verbund mit der Schule an der Carl-Schurz-Straße entstehen. Das Gymnasium habe schon jetzt in zwei Jahrgängen sechs anstelle von fünf Klassen, teilte Schulleiter Axel Herzig mit. Damit sei die Schule räumlich ausgereizt. Ohne einen Neubau seien die Planungen somit nicht umsetzbar. Eine Option, die er mit gemischten Gefühlen betrachte. Einerseits bedeute ein Neubau modernere Gebäude, „es würde aber auch enger werden“.

Für die Oberschule Am Barkhof ist kein weiterer Zug vorgesehen, dafür aber ein Ausbau zur teilgebundenen Ganztagsschule, wenn ein geeignetes Grundstück gefunden werden würde. „Für ein Ganztagsangebot hätten wir genügend Platz, aber nicht für einen weiteren Klassenverband“, sagte Schulleiterin Nicola Roggendorf. Derzeit seien bereits zwei Jahrgänge am Barkhof vier- statt dreizügig.

Der vorgestellten Planung könne der Beirat Schwachhausen im Grundsatz folgen, erklärte der Ausschuss in seiner dreiseitigen Stellungnahme. Er erwarte jedoch, dass die räumlichen Kapazitäten, die an den jeweiligen Schulstandorten zusätzlich entstehen sollen, dauerhaft baulich abgesichert werden. Provisorien und Mobilbauten lehne er ab. Sollte sich dies nicht umsetzen lassen, erwarte er eine alternative Planung. Der Ausbau zu gebundenen Ganztagsschulen werde grundsätzlich begrüßt, sofern die jeweilige Schulkonferenz dies befürworte.

Dass es bei der Zustimmung des Ausschuss zwei Enthaltungen gab, lag daran, dass die Grünen-Fraktion die Forderung nach mehr Oberschulplätzen aufgenommen haben wollte. Die Kapazitäten der einzigen Oberschule stünden in einem deutlichen Missverhältnis zu denen der zwei Gymnasien, betonte Vera Helling. Damit habe nur ein sehr geringer Anteil der Schwachhauser Schüler

die Chance, das Abitur nach neun Jahren

abzulegen. Martin Stoevesandt vom Zentralen Elternbeirat in Bremen (ZEB) erläuterte dazu, dass die Oberschulen in der Vahr und in Horn-Lehe, denen Schwachhausen neben der Oberschule Am Barkhof zugewiesen ist, insgesamt ausreichend Kapazitäten hätten. Eine Erweiterung der Oberschulplätze in Schwachhausen könnte daher schlimmstenfalls zu einer „Kannibalisierung“ unter den Oberschulen führen. Auch in den übrigen Fraktionen wurde keine Veranlassung gesehen, mehr Oberschulplätze im Stadtteil zu fordern, weshalb sich die Grünen bei der Abstimmung enthielten.