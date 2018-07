Viele Senioren fürchten, im Alter zuvereinsamen: AlsAlternative zumklassischen Altersheim erfreuen sich Senioren-Wohngemeinschaften wachsender Beliebtheit. (Marks/dpa)

Ostertor. Wohngemeinschaften sind längst nicht mehr nur unter Studenten und jungen Leuten beliebt. Viele ältere Menschen interessieren sich für die alternative Wohnform. Doch das Angebot ist momentan noch überschaubar. Einige tun sich privat zusammen, besichtigen potenzielle Immobilienobjekte und realisieren gemeinsam ihren Alterswohnsitz. Wer nicht lang suchen und planen möchte, hat jetzt die Möglichkeit, mit anderen Senioren unter einem Dach zu wohnen. Dafür wurde ein Bremer Haus im Fedelhören 66 über zwei Jahre lang entkernt, aufgestockt, saniert und auf die Anforderungen älterer Menschen zugeschnitten. Die Bewohner werden zudem rund um die Uhr betreut. Der erste Mieter zieht bereits in zwei Wochen ein, weitere folgen wenig später. Es gibt aber auch noch freie Zimmer. Hinter dem Modell steckt die Sorglos GbR aus Findorff, die das Haus angemietet hat und in Bremen bereits drei Seniorenwohngemeinschaften betreibt.

„Ambulant betreute Wohnformen und Seniorenwohngemeinschaften spielen eine immer größere Rolle. So können beispielsweise mehrere Bewohnerinnen und Bewohner einer Wohngemeinschaft Leistungen von ambulanten Pflegediensten oder von Einzelpflegekräften für Pflege oder Betreuung gemeinsam in Anspruch nehmen“, schreibt das Bundesfamilienministerium auf seiner Internetseite. Laut einer Umfrage des Portals Immobilien Scout 24 ist fast jeder zweite Deutsche (48 Prozent der Befragten) offen für diese Lebensform. Henning Scherf macht es vor: Der ehemalige Bremer Altbürgermeister praktiziert diese Art des Wohnens schon seit über 30 Jahren. In seinem Buch „Grau ist bunt“ berichtet er über seine Erfahrungen und wird nicht müde, für die Alters-WG zu werben.

„Ein Altersheim kommt für viele Menschen heute nicht infrage“, weiß Denis Post, der seit zwei Jahren als hauswirtschaftlicher Betriebsleiter für alle Objekte des Familienunternehmens in der Neustadt, in Hemelingen und jetzt auch im Ostertor zuständig ist. „Die meisten Senioren möchten so lange wie möglich selbstständig in einem persönlichen Umfeld leben, aber eben nicht allein.“ Eine Wohngemeinschaft sei deshalb eine gut geeignete Alternative, um seine Eigenständigkeit und Privatsphäre zu behalten und gleichzeitig einer Vereinsamung im Alter entgegenzuwirken. Der jüngste ihrer Mitbewohner sei erst 65, die älteste Mitbewohnerin habe gerade ihren 99. Geburtstag gefeiert.

So wird dann wohl auch im Fedelhören die große Wohnküche zum beliebten Treffpunkt. „Sie ist das Herzstück jeder unserer Wohngemeinschaften“, sagt Denis Post. „Hier wird zusammen gekocht und gegessen, gespielt und gelacht und Feiertage und Feste gefeiert.“ Rückzugsort ist das eigene Zimmer, das mit Duschbad und zum Teil Balkon oder Dachterrasse ausgestattet ist. Eingerichtet werden sie von den Bewohnern selbst. „Jeder darf so wohnen, wie er mag“, sagt Post. Der Waller weiß aus seinen Berufserfahrungen, wie wichtig es ist, dass sich die älteren Menschen in ihren neuen vier Wänden wohlfühlen. Mit eigenen Einrichtungsgegenständen, Bildern und persönlichen Erinnerungsstücken.

Das Motto lautet „Betreute Seniorenwohngemeinschaften mit familiärem Charakter“. „Als die Oma von meinem Chef pflegebedürftig wurde, suchte er nach einer Alternative zum Heim. Eine 24-Stunden-Kraft war zu teuer. So gründete er kurzerhand eine Senioren-WG für drei Personen, die von einem Pflegedienst begleitet wurde. Daraus entwickelte sich die Idee, ein ähnliches Modell auch für andere Menschen anzubieten. 2009 entstand dann die erste Seniorenwohngemeinschaft in der Rolandstraße in der Neustadt.“ Wichtig sei, dass diejenigen, die sich dafür entscheiden, einen guten Draht miteinander haben. Denn nicht nur die Küche werde geteilt, sondern ebenso die Gespräche und im besten Fall ähnliche Interessen. Es sei also schon von Vorteil, wenn die Chemie untereinander stimme. Dann entwickle sich schnell eine Gemeinschaft und die Küche werde zum täglichen und abendlichen Anlaufpunkt.

Unterstützung bekommen die Bewohner von den Betreuern – und zwar rund um die Uhr, wenn nötig. Vier feste, hauswirtschaftliche Fachkräfte sind abwechselnd Tag und Nacht vor Ort, kümmern sich um die Zubereitung der Mahlzeiten, die Reinigung der Zimmer, die Wäschepflege und alles, was sonst noch so anfällt. Der Essensplan wird gemeinsam erstellt. Ausgewogen sollte er aber schon sein, wie Post schmunzelnd feststellt. Bei der Zubereitung dürfe dann jeder mit anpacken. „Gerade beim Kochen helfen viele gerne mit“, berichtet der 33-Jährige, „und wir freuen uns natürlich, wenn sich eine aktive Gemeinschaft bildet. Aber eben jeder so, wie er will und kann.“

Zu den Aufgaben der Betreuer gehört außerdem die Unterstützung bei Alltagsgestaltungen. Darunter fällt zum Beispiel die Begleitung zu einem Arztbesuch oder zum Privateinkauf. Gerade für Leute ohne Angehörige sei das Angebot eine große Hilfe. Die Betreuung vor Ort ersetze allerdings nicht den Pflegedienst, betont Post. Dieser müsse separat beauftragt werden. „Aber natürlich arbeiten wir eng mit ihm zusammen. Schließlich kennen wir unsere Bewohner am besten.“

Zwölf Plätze bietet die Wohngemeinschaft im Fedelhören 66. Das ganze Haus ist barrierefrei und besitzt einen Aufzug. Die Zimmer sind zwischen 25 und 35 Quadratmeter groß, plus Balkone. Doch die Senioren-WG hat auch ihren Preis: Zu den Mietkosten kommt eine Betreuungspauschale sowie eine Pauschale für Nahrungsmittel und einfache Hygieneartikel.