Weniger Angebote: Das Mädchenkulturhaus muss sich gekürzter Mittel einschränken. (Petra Stubbe)

„Mädchen verhalten sich ganz anders, wenn keine Jungs dabei sind, deswegen finden wir es wichtig, solch einen Freiraum zu bieten“, sagt Aretta Mbaruk vom Mädchenkulturhaus des „Bundes Deutscher Pfadfinderinnen und Pfadfinder“ (BDP) in der Heinrichstraße. Zusammen mit Franziska Borgböhmer stellt sie die pädagogische Leitung des Hauses und berichtet dem Fachausschuss Bildung und Soziales des Beirats Mitte von der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen.

Und diese Arbeit gestaltet sich mitunter schwierig, weiß Franziska Borgböhmer: „Aufgrund der Finanzen wurden unsere Stunden reduziert, dadurch gibt es auch weniger Angebote. Außerdem legen wir viel Energie in die Instandhaltung des Hauses.“

Das Haus ist eigentlich aufgeteilt in zwei nebeneinanderliegende Häuser, können die Mitglieder des Ausschusses auf einem Rundgang erfahren. „Das klappt aber ganz gut“, erklärt Aretta Mbaruk, und Vorteile hat dieses System auch. „Zum Beispiel probt gleich ein Chor“, das könne er dann auch in Ruhe tun. In den 1980er-Jahren sei das Haus saniert worden. „Die Idee war, altes Baumaterial wiederzuverwenden. Die Säulen im Erdgeschoss etwa kommen aus einem Kuhstall, das Parkett aus einer Villa am Barkhof, die Heizkörper aus einem Krankenhaus.“ Die Betreiber seien dabei komplett für den Unterhalt des Hauses verantwortlich, sei es bei der Beschaffung der Gelder oder bei der Umsetzung der erhaltenden Maßnahmen.

Ein Café gibt es im Erdgeschoss, eine Küche in der ersten Etage. Die Küche wurde im vergangenen Sommer eingebaut, jeden Mittwoch wird gekocht, „der beliebteste Tag“, wie Aretta Mbaruk betont. Auch einen Computerraum gibt es, in dem drei Rechner bereitstehen, um Bewerbungen schreiben zu können oder für Referate zu recherchieren. Das insgesamt drei Stockwerke umfassende Haus bietet außerdem eine Werkstatt für Siebdruck und für Arbeiten an der Nähmaschine, einige andere Zimmer sind Versammlungsräume oder dienen der Kinderbetreuung.

Reduzierter Stundensatz

„Es muss ständig im Haus nachgebessert werden“, sagt Aretta Mbaruk, und das stellt das Team vor Probleme. „Wir zwei haben 1,2 Stellen oder jeweils 22 Stunden pro Woche. Vergangenes Jahr hatten wir noch 26,3. Wir haben alles jahrelang weiterlaufen lassen, obwohl alles teurer wurde. Bisher hat der Verband die Differenz gezahlt, nun nicht mehr.“ Die Stundenkürzung habe leider auch dazu geführt, Angebote einzuschränken. Und ohne Ehrenamtliche gehe es auch nicht, „gerade die, die pädagogische Arbeit machen“, sagt Franziska Borgböhmer. Und Aretta Mbaruk wirft ein: „Einen Hausmeister haben wir nicht, ein befreundeter Handwerker kommt dann feuerwehrmäßig vorbei. Ohne befreundete Fachkräfte, die das unentgeltlich machen, geht es nicht.“ Es bewege sich immer etwas im Haus, „und wir hoffen, dass nichts kaputt geht.“

„Hätten Sie mehr Mittel, könnten Sie dann mehr Angebote machen?“, fragt Jörn Bracker von der SPD. Das bejaht Franziska Borgböhmer: „Früher hatten wir für den offenen Treff kontinuierlich geöffnet, doch der Verwaltungsaufwand wird parallel immer höher. Wir müssen stets ansprechbar sein, Beratungsangebote machen. Wir sind die Vertrauenspersonen, an die sich die Jugendlichen bei Problemen zuerst wenden.“ Schulprobleme könnten das sein oder massive Persönlichkeitsprobleme, wenn sich Jugendliche ritzen. Dann werde versucht, einen Ort zur weiteren Betreuung zu finden. Weitere Themen seien Brüche im Lebenslauf oder wenn Jugendliche neu anfangen wollten, etwa nach einem Psychiatrieaufenthalt. „Dann sind wir da. Daher wäre es schön, wenn wir häufiger geöffnet hätten.“