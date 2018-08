Beim „Bremen Global Championship“ (BGC)-Fußballturnier treten 14 Schulklassen gegeneinander an - und lernen nebenbei allerhand über die drohende Wasserknappheit. (Walter Gerbracht)

Peterswerder. „Man denkt ja immer, in Bremen gibt es genug Wasser, doch wenn der Edersee mal leer sein sollte, hätte unsere Stadt auch kein Wasser mehr“, sagt Ulli Barde vom Sportgarten in der Pauliner Marsch. Und das sagt er auch nicht ohne Grund, denn noch bis Freitag werden im Sportgarten 14 Schulklassen mit insgesamt 360 Schülern beim „Bremen Global Championship“ (BGC)-Fußballturnier gegeneinander antreten und sich in diesem Rahmen auch mit dem Thema „Wasser“ auseinandersetzen.

Doch eigentlich ist der Fußball beim BGC nur ein Programmpunkt unter vielen. Außerdem können Schülergruppen an verschiedenen Lernstationen Punkte sammeln, Punkte gibt es auch bei einem südafrikanischen Strategiespiel, bei einer Tanzchoreografie oder beim Catering. „Jeder Schüler wird gebraucht, so wächst die Gruppe zusammen“, erklärt Ulli Barde den teambildenden Aspekt. Jede Schulklasse hat vorher recherchiert und repräsentiert ein Land der Erdteile Europa, Afrika, Amerika und Asien. Die „Bremen Global Championship 2018 – Planet Wasser“ selbst startete bereits am 15. März im Cinemaxx, anschließend setzten sich die Jugendlichen in der Informationsphase mit den verschiedenen Seiten des Themas auseinander.

Die Turnierphase im Sportgarten stellt nun die dritte Phase dar. „Das Thema ist ,Wasser' und es geht darum, wie wir sparsam mit den Ressourcen umgehen können“, sagt die Sozialwissenschaftlerin Rosane Yara Rodrigues Guerra, seit 2011 beim Projekt BGC dabei. „Deutschland gehört zu den zehn Ländern, die am meisten Wasser importieren. Ein T-Shirt benötigt bei der Herstellung beispielsweise 2000 Liter Wasser, eine Jeans 6000 Liter“, erklärt sie.

Es gehe beim BGC eben nicht zuletzt darum, das Konsumverhalten zu hinterfragen, „etwa den Konsum von Fleisch, denn auch für ein Steak wird sehr viel Wasser benötigt.“ Auch das nächste Urlaubsziel spielt eine Rolle: „Wenn man zum Beispiel nach Mallorca zum Golfen fliegt, dann werden Millionen Liter Wasser für die Wässerung des Golfplatzes verwendet und die Einwohner haben dann kein Trinkwasser mehr.“ Die intensive Landwirtschaft führe ebenfalls zur Verschmutzung unseres Grundwassers, erzählt sie weiter, die Massentierhaltung lasse den Nitratgehalt steigen. „Das Problem merken wir momentan nicht, aber in einigen Jahren könnte das Wasser teurer werden, weil die Kläranlagen aufwendiger reinigen müssen.“ Es gelte daher, die Jugendlichen zu sensibilisieren. „Denn man muss etwas tun und kann nicht alles beim Alten lassen“, ist die in Findorff lebende Rosane Yara Rodrigues Guerra überzeugt. „Es geht ja um die Zukunft der Schüler, denn die werden durch Klimawandel und schwindende Ressourcen noch viel mehr Probleme haben als wir heute.“

Ein Problem, das bereits heute besteht, zeigt sich im Mikroplastik-Müll. „Es werden zu viele Plastikverpackungen produziert und unsachgemäß entsorgt, das landet dann im Meer und im Grundwasser“, sagt sie. Bei der Lernstation vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) sind Schüler dabei, Mikroplastik aus Kosmetikprodukten zu filtern. Zahncreme zum Beispiel ist mitunter mit kleinen Kügelchen versetzt, ebenso Duschgel, „das ist gut als Füllmittel oder dafür, die Gele dickflüssiger zu machen“, erklärt Kea Hinsch, derzeit als Bundesfreiwillige beim BUND tätig. Es gebe aber auch Produkte ohne Mikroplastik, sagt die Neustädterin: „Der BUND hat auch eine Negativliste rausgebracht, da kann man dann abgleichen, in welchen Kosmetikprodukten Mikroplastik steckt.“

Um das Thema „Wasserverteilung“ dreht es sich am Stand von Brot für die Welt/Diakonisches Werk Bremen. Die Frage nach dem Zugang zu Toiletten ist Teil eines Spiels, bei dem die Einwohnerzahl von derzeit 7,16 Milliarden Menschen auf 30 reduziert wird. Auf einer großen Weltkarte können die Schüler dann neben den Figuren für die Menschen als Sinnbild für die Anzahl der Bewohner der einzelnen Kontinente auch blaue Steine für die Verteilung des Wassers auf der Erde platzieren. Kronkorken stehen für den Zugang zu sauberem Trinkwasser, kleine Klo-Symbole für den Zugang zu Toiletten. „Das scheint sehr gut anzukommen, die Schüler haben bisher sehr gut mitgemacht“, sagt die im Viertel wohnende Christina Hübner.

„Virtuelles Wasser“ gibt es bei der nächsten Station. An einer Skala von 1 bis 12 sollen die Jugendlichen schätzen, wie viel Wasser bei der Produktion von Lebensmitteln pro Kilogramm verbraucht wird. Absoluter, wenn auch fragwürdiger Gewinner: Schokolade mit 17 000 Litern pro Kilogramm, gefolgt von Käse mit 5000 Litern. Danach sollen die Schüler eine Mahlzeit mit den vorgegebenen Zutaten zusammenstellen und dabei möglichst wenig virtuelles Wasser verbrauchen. „Es ist ja das Wasser, das nicht greifbar ist. Wenn ich zum Beispiel eine Melone aus Spanien kaufe, kaufe ich ja auch das Wasser aus Spanien mit“, sagt Birte Habel vom Bremer Informationszentrum für Menschenrechte und Entwicklung (Biz).

Das „Bremen Global Championship“ (BGC)-Fußballturnier im Sportgarten geht noch bis Freitag und endet um 13.30 Uhr in Anwesenheit der Senatorin für Kinder und Bildung, Claudia Bodegan, mit der Siegerehrung.