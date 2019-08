Beim Sommerfest im Bibelgarten neben dem St.-Petri-Dom gab es verschiedenes zu entdecken. (Roland Scheitz)

Mehr als 60 Pflanzenarten, die in der Bibel eine Rolle spielen, gedeihen in der kleinen Oase des Bibelgartens neben dem St.-Petri-Dom. Weil aber die Handlung im Nahen Osten spielt, wachsen im Bibelgarten auch Arten, die in Bremen eigentlich nicht vorkommen, zum Beispiel Dattelpalme, Feige oder Granatapfel. Eine Gruppe von acht ehrenamtlichen Mitarbeitern, die seit 1998 den Garten hegen und pflegen, weiß mit den Exoten richtig umzugehen: „Pflanzen, die nicht winterhart sind, wie Olive, Zitronenbaum und Oleander kommen im Herbst in die warme Stube“, sagt Bodo Brandt, der zu den Gärtnern im Bibelgarten gehört.

Zum jährlichen Bibelgartenfest hatte Pastor Henner Flügger seine Predigt diesmal auf den Knoblauch abgestimmt: „Diese Pflanze steht für die ägyptische Küche“, sagt er, „denn als das Volk Israel von Ägypten aufbrach, um in das verheißene Land der Freiheit zu ziehen, vermissten sie den Geschmack dieses gesunden Zwiebelgewächses. Ihre Ankunft verzögerte sich, und man sehnte sich nach den Fleischtöpfen Ägyptens zurück, die mit viel Knoblauch angerichtet wurden.“ Ihre verlassene Heimat Ägypten verklärte sich, wie es ja auch bei vielen Menschen heute noch der Fall sei, erläutert Henner Flügger. „Knoblauch oder Freiheit“ - ein Konflikt, der auf das Vermisste in der Heimat bei einem Leben in der Fremde anspielt – für viele Geflüchtete durchaus ein aktuelles Problem.

Unter den Pflanzenarten, die im Bibelgarten gedeihen, wachsen viele nicht nur vor sich hin, sondern aus ihnen wird auch etwas gemacht: Aus vielen Kräutern entsteht Öl zur Aromatisierung der Speisen, aus Trauben Gelee als Brotaufstrich, aber auch eine Paste aus Bärlauch und Duftsäckchen aus Lavendel. Und dank eines Bienenstocks auf einem Dach in der Sandstraße kann der Bibelgarten sogar hauseigenen Honig anbieten.

Doch bei der Feier im ehemaligen Kreuzgang des Doms kommen auch biblische Speisen auf den Teller, schließlich stammen das Brot und die Apfel- und Pflaumenkuchen von Zutaten, die in der Bibel erwähnt werden. Zum Fest im üppigen Gartengrün bildet der Dom-Gospelchor mit flott-fröhlichen Liedern die musikalische Umrahmung.

Henrike Weyh ist Kunsthistorikerin und führt regelmäßig Besucher durch den Bibelgarten, und sie beginnt meist bei Adam und Eva: Es war das Blatt einer Feige, das dem ersten Menschenpaar dazu verhalf, nicht gänzlich nackt dazustehen. Die Feigen, die noch klein, grün und unreif sind, werden im Bibelgarten zu Senf und Marmelade verarbeitet.

Unter dem Feigenbaum reifen Weizen und Gerste, die das wichtige Grundnahrungsmittel Brot liefern. Gleich neben den gelblichen Ähren wächst ein Gras, das ähnlich aussieht, das aber ziemlich den Brotgeschmack verderben kann: Der Taumelloch kann einen Pilz enthalten, der zu Vergiftungen führt. Da seine Körner dem Weizenkorn ähneln, können sie nach der Ernte nicht durch Sieben entfernt werden. Doch wenn man das giftige Gras zu früh jätet, reißt man damit auch gute Halme aus. Henrike Weyh kennt den Bezug zum Neuen Testament: „Jesus verwendet den Taumelloch als Gleichnis: Man solle Menschen nicht zu früh verurteilen“, sagt sie.

Nah am Mauerwerk des Doms ranken die Weinreben, an denen die Trauben langsam dunkel werden. Noah gilt nach der Bibel als der erste Mensch, der Wein angebaut hat, doch Wein hat auch eine wichtige symbolische Bedeutung: Er gilt als Zeichen der Fruchtbarkeit und spielt, zusammen mit dem Brot, eine herausragende Rolle beim Abendmahl. Und schließlich hat sich Christus selbst mit dem Wein identifiziert: „Ich bin der Weinstock, Ihr seid die Reben“, wie er im Johannesevangelium, Kapitel 15, sagt.

Auch der Garten an sich hat in der Bibel eine große Bedeutung: Denn in der Kargheit der israelischen Wüste waren Gärten die Orte der Fruchtbarkeit. Nicht umsonst ist in der christlichen, aber auch schon in der antiken Kultur das Paradies ein Garten, für den jedoch regelmäßige Wasserzufuhr essenziell ist. So steht im Zentrum des Bibelgartens ein Brunnen, der bei archäologischen Grabungen im Faulenquartier zutage gebracht wurde. „Der Brunnen symbolisiert die Flüsse und Quellen, die einen fruchtbaren Garten speisen“,sagt Henrike Weyh. Dank des Wassers können im Bibelgarten die sieben Arten Weizen, Gerste, Wein, Feige, Granatapfel, Olive und Dattelpalme gedeihen, die für das gute Leben stehen, das Gott seinem auserwählten Volk versprochen hat.